Lời khuyên khi dùng điều hòa

Điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong những ngày nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, nếu dùng sai cách, nhiều người dễ gặp tình trạng da khô, đau họng, mệt mỏi hoặc hóa đơn tiền điện tăng vọt. Để vừa làm mát hiệu quả vừa đảm bảo sức khỏe, dưới đây là những lời khuyên nên lưu ý khi sử dụng điều hòa trong mùa hè.

1. Không nên để nhiệt độ quá thấp

Nhiều người có thói quen bật điều hòa ở mức 16 - 20 độ C để phòng mát nhanh hơn. Thực tế, việc chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong phòng dễ khiến cơ thể bị sốc nhiệt, đặc biệt khi vừa đi nắng về. Mức nhiệt được nhiều chuyên gia khuyến khích là khoảng 26 - 28 độ C. Đây là khoảng nhiệt độ đủ mát, dễ chịu mà vẫn giúp tiết kiệm điện và hạn chế tình trạng khô da, đau đầu hay viêm họng khi ngồi điều hòa quá lâu. Ban đêm có thể tăng nhiệt thêm khoảng 1 độ để cơ thể dễ ngủ và tránh bị lạnh về sáng.

2. Nên kết hợp thêm quạt khi dùng điều hòa

Không ít người nghĩ bật thêm quạt sẽ tốn điện hơn nhưng thực tế, quạt giúp luồng khí lạnh lưu thông đều khắp phòng nhanh hơn. Nhờ đó, phòng mát nhanh và dễ chịu hơn mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp. Khi kết hợp quạt và điều hòa, có thể để quạt xoay nhẹ hoặc hướng lên trần để khí lạnh được phân bổ đều. Cách này đặc biệt hữu ích với những căn phòng rộng hoặc có nhiều góc bí. Ngoài ra, việc dùng quạt hỗ trợ cũng giúp tiết kiệm điện đáng kể vì điều hòa không phải hoạt động quá tải liên tục.

3. Chú ý cấp ẩm cho không gian phòng

Ngồi điều hòa lâu thường khiến không khí trong phòng bị khô, từ đó gây khô da, khô môi hoặc khó chịu ở cổ họng. Vì vậy, nhiều người thường đặt thêm chậu nước nhỏ trong phòng hoặc sử dụng máy tạo độ ẩm để cân bằng không khí. Trong đó, máy tạo ẩm là giải pháp hiệu quả hơn vì có thể duy trì độ ẩm ổn định cho phòng điều hòa, đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên ngồi máy lạnh nhiều giờ. Tuy nhiên, cũng không nên để độ ẩm quá cao vì có thể khiến phòng bí và dễ phát sinh nấm mốc. Nếu không có máy tạo ẩm, chỉ cần đặt một chậu nước nhỏ hoặc treo khăn ẩm trong phòng cũng phần nào giúp không khí bớt khô hơn.

4. Đừng quên chăm sóc da khi ngồi điều hòa nhiều

Điều hòa là một trong những nguyên nhân khiến da dễ mất nước, khô ráp hoặc xỉn màu nếu ngồi lâu mỗi ngày. Vì vậy, ngoài việc cấp ẩm cho không gian, việc chăm sóc da cũng rất quan trọng. Nên uống đủ nước trong ngày thay vì chờ khát mới uống. Bên cạnh đó, có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm, xịt khoáng hoặc các sản phẩm giúp giữ nước cho da để hạn chế tình trạng bong tróc, căng rát. Những người có làn da khô thường cảm nhận rõ sự thay đổi khi ngồi điều hòa liên tục trong thời gian dài nên càng cần chú ý dưỡng ẩm kỹ hơn.

5. Không nên ngồi điều hòa liên tục cả ngày

Dù thời tiết nóng bức, việc ngồi phòng lạnh liên tục từ sáng đến tối vẫn không phải thói quen tốt. Cơ thể cần có thời gian thích nghi với môi trường tự nhiên để tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải hoặc đau đầu. Nếu làm việc trong phòng điều hòa nhiều giờ, nên tranh thủ đứng dậy vận động nhẹ hoặc ra ngoài vài phút để cơ thể được thay đổi không khí. Điều này cũng giúp mắt và da dễ chịu hơn thay vì ở mãi trong môi trường kín.

6. Vệ sinh điều hòa định kỳ

Điều hòa dùng lâu ngày nhưng không vệ sinh sẽ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và hoạt động kém hiệu quả hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy phòng có mùi khó chịu hoặc dễ bị dị ứng khi bật máy lạnh. Thông thường nên vệ sinh điều hòa định kỳ khoảng 3 - 6 tháng tùy tần suất sử dụng. Bộ lọc sạch không chỉ giúp không khí trong phòng dễ chịu hơn mà còn hỗ trợ tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.