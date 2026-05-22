Mỹ nhân showbiz làm dâu gia tộc nghìn tỷ: U40 vẫn đẹp xuất sắc, không ai nghĩ cô ấy là mẹ 2 con

Nếu nhắc đến những nàng dâu hào môn nổi tiếng nhất Cbiz, Hề Mộng Dao chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh năm 1989, cô từng là siêu mẫu đình đám của làng mốt Trung Quốc và gây tiếng vang quốc tế khi trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2016. Chuyện tình giữa Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - con trai tỷ phú "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân - từng khiến MXH châu Á bùng nổ vì quá giống mô típ tổng tài trong phim ngôn tình. Sau kết hôn, cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ cuộc sống gia đình ngọt ngào và hình ảnh hạnh phúc bên 2 con nhỏ.

Hề Mộng Dao được nhận xét cực hợp làm dâu hào môn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là dù đã bước sang ngưỡng U40 và làm mẹ 2 con, Hề Mộng Dao vẫn giữ được visual trẻ trung cùng body siêu mẫu đáng ngưỡng mộ. Style của cô cũng là kiểu "rich mom" rất được hội chị em mê mẩn: sang nhưng không già, trendy mà vẫn cực dễ ứng dụng.

Trong một lần xuất hiện gần đây, Hề Mộng Dao như "phát sáng" giữa đám đông nhờ làn da trắng mịn cùng chiếc váy trắng cúp ngực điệu đà tôn trọn vóc dáng. Đây là kiểu váy mùa hè cực đáng đầu tư vì gần như không bao giờ lỗi mốt, chỉ cần makeup nhẹ và chọn kiểu tóc buộc nửa basic là đã đủ nổi bật. Nàng cũng có thể tham khảo Hề Mộng Dao thêm phụ kiện nơ trắng đồng bộ cài tóc để cộng điểm trẻ trung nhé!

Khi đi sự kiện, nữ siêu mẫu cũng không diện các thiết kế quá lồng lộn mà thường ưu tiên dáng váy ôm nhẹ, tà bay thướt tha theo từng bước đi. Cụ thể, Hề Mộng Dao chọn phối váy lụa dáng dài khoe trọn lưng trần quyến rũ với trang sức ngọc trai sang trọng. Kiểu tóc búi rối thả sợi hoàn thiện tổng thể thanh lịch nhưng không kém phần ấn tượng.

Ở một sự kiện khác, cô lại chuyển sang set tweed trắng gồm áo khoác dáng ngắn và chân váy mini đồng bộ. Kiểu phối này mang đậm tinh thần tiểu thư cổ điển nhưng được tiết chế bằng phom dáng gọn gàng nên tổng thể vẫn trẻ trung, hiện đại. Những set matching tone trắng kem như thế này luôn là "vũ khí" hack tuổi cực mạnh cho hội chị em U30 - U40.

Hề Mộng Dao từng diện váy safari màu be với phần thắt eo bản lớn giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa tôn dáng cực mạnh. Tông màu trung tính kết hợp cùng phom váy có cấu trúc tạo cảm giác sang xịn rất hợp cho những ngày hè cần outfit vừa mát vừa có khí chất. Đây cũng là kiểu váy chỉ cần thêm sandal hoặc túi da là đủ ra vibe "phu nhân hào môn".

Không phải lúc nào nàng dâu hào môn này cũng xuất hiện với hình ảnh quá lộng lẫy. Khi đi xem bóng rổ cùng chồng con, cô chọn combo áo tank xám phối jacket da oversized, quần short ngắn và sneaker thể thao. Outfit mang vibe sporty cực cool nhưng vẫn giữ được cảm giác thời thượng nhờ tỷ lệ trang phục khéo léo và thần thái siêu mẫu. Đây cũng là công thức mặc đẹp chị em rất dễ học theo cho những buổi đi chơi cuối tuần.



