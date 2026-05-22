Áo gile và chân váy tầng: Combo công sở đang được mặc nhiều nhất hè 2026

Nhắc đến thời trang công sở, nhiều người thường nghĩ ngay đến blazer cứng cáp, quần tây tối màu hay những outfit an toàn và có phần nghiêm túc. Thế nhưng mùa hè 2026, các cô gái yêu phong cách clean fit lại đang biến đồ đi làm trở nên mềm mại và nữ tính hơn nhờ một công thức phối đồ rất thú vị: áo gile suit kết hợp cùng chân váy tầng dài.

Sự kết hợp này gây ấn tượng bởi cảm giác đối lập đầy tinh tế. Một bên là áo gile suit với đường cắt gọn gàng, chiết eo rõ và mang tinh thần menswear hiện đại. Một bên lại là chân váy cake skirt bồng nhẹ, mềm mại và có chút lãng mạn kiểu Pháp. Khi đặt cạnh nhau, hai item tưởng chừng trái ngược lại tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa cuốn hút rất tự nhiên.

Điểm khiến công thức này được yêu thích nằm ở khả năng cân bằng phong cách cực tốt. Nếu chỉ mặc gile suit riêng, outfit đôi khi dễ tạo cảm giác quá nghiêm túc hoặc hơi “corporate”. Nhưng khi phối cùng chân váy tầng, tổng thể lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, có độ chuyển động mềm mại và nữ tính hơn hẳn.

Trong loạt outfit đang viral trên Instagram và Xiaohongshu, chân váy trắng tầng dài là item xuất hiện nhiều nhất. Gam trắng giúp outfit trông sạch sẽ, tinh tế và mang đúng tinh thần quiet luxury. Khi đi cùng gile đen hoặc be chiết eo, tổng thể tạo cảm giác sang nhưng không hề cứng nhắc.

Ngoài phiên bản trắng tối giản, nhiều cô gái còn chọn chân váy caro đỏ hoặc denim mềm để outfit trông trẻ trung hơn. Chính sự thay đổi chất liệu và màu sắc này giúp kiểu phối đồ trở nên linh hoạt: có thể mặc đi làm, đi café cuối tuần hoặc thậm chí là du lịch mùa hè.

Một chi tiết thú vị khác là phần phom dáng của chân váy tầng. Khác với những kiểu váy ôm sát, cake skirt có độ xòe nhẹ và nhiều tầng vải nên tạo cảm giác bay, mềm và rất thư thái khi di chuyển. Nhờ vậy, outfit dù phối cùng gile suit vẫn không bị quá “đóng khung” hay nặng nề.

Kiểu phối này cũng đặc biệt phù hợp với những cô gái muốn mặc nữ tính nhưng không thích phong cách quá điệu đà. Áo gile giúp giữ lại sự mạnh mẽ và sắc sảo vừa đủ, trong khi chân váy tầng lại làm mềm tổng thể, tạo cảm giác vừa trưởng thành vừa có nét lãng mạn rất riêng.

Có thể nói, đây chính là một trong những công thức phối đồ đại diện rõ nhất cho tinh thần thời trang của phụ nữ hiện đại: không còn bị giới hạn giữa “mạnh mẽ” hay “dịu dàng”, mà có thể tồn tại cả hai trong cùng một outfit.

