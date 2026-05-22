Hãng sữa sở hữu nhà máy có công suất sản xuất Lactoferrin số 1 toàn cầu

Bảo chứng chất lượng toàn cầu với việc sở hữu Nhà máy sản xuất Lactoferrin công suất lớn nhất thế giới

MILEI GmbH - trung tâm sản xuất và phát triển các thành phần sữa công nghệ cao đặt tại Đức.

Cách đây gần 4 thập kỷ, MILEI của tập đoàn Morinaga đã tiên phong thành công mang Lactoferrin vào sữa công thức, mở ra tiền đề về nghiên cứu khoa học miễn dịch. Lactoferrin do Milei sản xuất được ứng dụng vào rất nhiều các sản phẩm về thực phẩm và sức khỏe. Với quy mô lớn và từng bước đạt đến cột mốc kỷ lục, từ năm 2024, nhà máy được ghi nhận là đơn vị có sản lượng Lactoferrin dẫn đầu thị phần toàn cầu (1).

Thị phần sản xuất Lactoferrin toàn cầu năm 2025 theo báo cáo của Absolute Reports.

Không chỉ vượt trội về năng lực sản xuất, Lactoferrin của MILEI còn được đánh giá cao về chất lượng khi chiết xuất ở dạng tự nhiên, đạt đến độ tinh khiết hàng đầu. Bằng việc sử dụng nguồn nguyên liệu đạm whey hoặc sữa tươi thiên nhiên, cùng công nghệ chiết xuất hiện đại bậc nhất và quy trình sấy khô đặc biệt, giúp bảo toàn trọn vẹn hoạt tính sinh học của Lactoferrin. Qua đó, Lactoferrin sản xuất tại MILEI có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất hành tinh như GRAS, GB…

Sức mạnh dẫn đầu về Lactoferrin - hành trình hàng thập kỷ đi tìm "Miễn dịch vàng" cho trẻ

Tiên phong từ những năm 1960, khi Lactoferrin vẫn còn là một khái niệm tương đối mới với cả giới khoa học, Morinaga đã bắt đầu hành trình nghiên cứu chuyên sâu kéo dài suốt hơn 65 năm. Với mong mỏi tạo ra một công thức "dinh dưỡng vàng" hỗ trợ miễn dịch và phát triển toàn diện cho trẻ, đội ngũ nhà khoa học từ phòng nghiên cứu của Morinaga đã từng bước giải mã cơ chế sinh học của Lactoferrin.

Công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ hàng đầu thế giới

Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ khi Lactoferrin được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1939, Lactoferrin đã được nghiên cứu rộng rãi trên toàn thế giới, với hơn 9.000 bài báo khoa học được xuất bản về các đặc tính và ứng dụng của nó. Trong đó, Morinaga là đơn vị tư nhân sở hữu số lượng công bố khoa học lớn nhất (2) trong lĩnh vực này .

Đây là vị thế không dễ dàng có được, bảo chứng cho tâm huyết và sự nghiêm túc của hãng. Vượt ra ngoài phạm vi phòng lab, Morinaga bắt tay với các chuyên gia độc lập và nhiều tổ chức chính phủ trên toàn thế giới để liên tục thu thập dữ liệu về lợi ích thật sự của Lactoferrin đối với sức khỏe của trẻ, cũng như tiến hành thêm các thí nghiệm để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của việc tiêu thụ Lactoferrin. Việc thu thập dữ liệu từ các vùng địa lý khác nhau mang lại cho hãng sự tin tưởng tuyệt đối vào công trình ngày một đồ sộ của mình.

Đột phá công nghệ khi là đơn vị đầu tiên thành công đưa lactoferrin vào sữa công thức (3)

Dù mang nhiều lợi ích thiết thực, việc đưa Lactoferrin vào sản xuất vẫn còn là một thách thức không hề nhỏ đối với khoa học và công nghệ thời điểm bấy giờ. Trên thực tế, Lactoferrin trong sữa bò có hàm lượng chỉ bằng khoảng 1/10 so với sữa mẹ. Nhiệt độ cao trong quá trình tiệt trùng có thể làm biến tính cấu trúc protein và làm suy giảm hoạt tính sinh học vô cùng đặc biệt của hợp chất này.

Thông qua việc phát triển quy trình chiết xuất trong điều kiện được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, các nhà khoa học của Morinaga đã thành công trong việc bảo toàn cấu trúc và hoạt tính sinh học của Lactoferrin, mở đường cho việc ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm dinh dưỡng sau này. Khẳng định sức mạnh dẫn đầu khi đạt được bước tiến đột phá chưa từng có tiền lệ, năm 1986, lần đầu tiên, Lactoferrin được đưa vào sữa công thức bởi Morinaga - bước tiến quan trọng giúp mở ra cánh cửa hoàn toàn mới để khoa học dinh dưỡng và miễn dịch hiện đại tiệm cận gần hơn với giá trị dưỡng chất tự nhiên quý báu trong sữa mẹ.

Từ nền tảng vững chắc đó, hơn 12 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Morinaga được rất nhiều bà mẹ tin tưởng lựa chọn không chỉ bởi họ là hãng sữa đầu tiên trên thế giới nghiên cứu bổ sung thêm Lactoferrin – giúp góp phần tăng khả năng đề kháng cho trẻ mà còn vì thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Morinaga còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất hỗ trợ sự phát triển sức khỏe của trẻ.

Morinaga - Dinh dưỡng vàng cho cả trẻ sinh mổ

Trẻ sinh mổ dễ đối diện với nguy cơ nhiễm khuẩn và các bệnh về đường hô hấp, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và sức đề kháng. Việc bổ sung Lactoferrin được xem như "lá chắn sinh học" tự nhiên, không chỉ giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại mà còn hỗ trợ điều hòa phản ứng miễn dịch, giúp cơ thể trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài.



Song song đó, hệ lợi khuẩn prebiotics đóng vai trò như "người kiến tạo" nền tảng vi sinh đường ruột. Cùng hơn 2,8 tỷ lợi khuẩn BB536 giúp thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi, góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ củng cố sức khoẻ đường ruột – nơi được xem là "trung tâm miễn dịch" của cơ thể.

Từ một phát hiện khoa học cách đây gần một thế kỷ, Lactoferrin đã trở thành nguồn dưỡng chất vàng được nhiều hãng sữa công thức mang vào sản phẩm của mình. Trong hành trình đó, bằng sự bền bỉ với nghiên cứu khoa học, năng lực sản xuất vượt trội và sự tuân thủ những chuẩn mực khắt khe nhất, Morinaga đã khẳng định sức mạnh dẫn đầu không thể chối cãi về Lactoferrin trên thị trường sữa công thức dành cho trẻ.

THỰC PHẨM BỔ SUNG MORINAGA KODOMIL HƯƠNG VANI bổ sung dinh dưỡng, Lactoferri, canxi, vitamin và các khoáng chất cho trẻ trên 3 tuổi.

1(*) Morinaga Milk (Nhật Bản) sở hữu nhà máy MILEI GmbH tại Đức, nắm giữ thị phần lớn nhất toàn cầu về sản xuất Lactoferrin, theo số liệu năm 2025 do Absolute Reports công bố.

2(*) Trong lĩnh vực tư nhân, Morinaga Milk đã công bố số lượng bài báo nhiều nhất trên thế giới (Tìm kiếm trên SCOPUS (từ khóa: Lactoferrin; ngày tìm kiếm: 1 tháng 6 năm 2025)).

