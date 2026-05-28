"Lụy" Jennie 10 năm trước: Visual lẫn style đến giờ vẫn quá cuốn

Jennie 10 năm trước bỗng viral khắp MXH, khiến dân tình "lụy lên lụy xuống".

Màn xuất hiện của Jennie tại show CHANEL Métiers d'art 2026 ở Seoul mới đây đang viral mạnh khắp MXH. Ngay khi vừa bước xuống xe, nữ idol đã gây sốt với tạo hình sang chảnh đúng chuẩn Human Chanel. Outfit thanh lịch, thần thái cuốn hút cùng loạt ảnh chưa chỉnh sửa với visual gần như hoàn hảo khiến Jennie chiếm trọn spotlight sự kiện.

Nguồn: Facebook

Cũng từ đây, netizen đồng loạt đào lại hình ảnh Jennie thời mới debut gần 10 năm trước và bất ngờ vì visual của cô gần như không thay đổi. Từ đôi má "bánh bao" thương hiệu, sống mũi thanh thoát, đôi mắt mèo đặc trưng cho tới thần thái lạnh lùng pha chút sang chảnh rất riêng, tất cả vẫn giữ nguyên vibe khiến Jennie nổi bật từ những ngày đầu debut.

Netizen so sánh visual của Jennie qua gần chục năm.

Các khoảnh khắc từ những ngày đầu Jennie debut liên tục được "đào" lại.

Bên cạnh visual, gu ăn mặc của nữ idol đến hiện tại vẫn hợp trend một cách đáng kinh ngạc. Nếu nhiều outfit của idol gen 3 giờ nhìn lại dễ thấy hơi "lỗi thời", thì style của Jennie từ những năm đầu debut lại mang cảm giác đẹp trường tồn: nữ tính, tối giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Cũng dễ hiểu vì sao đến giờ cô vẫn được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng nhất Kpop.

Set áo hồng pastel phối chân váy đen xòe ngắn mang đúng tinh thần Y2K đang hot trở lại vài năm gần đây. Jennie mix thêm băng đô, túi mini màu hồng và chun buộc tay đồng điệu, tạo nên tổng thể ngọt ngào nhưng không bị sến. Công thức này hiện vẫn thường xuyên xuất hiện trong style đời thường của hội chị em.

Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Một outfit khác cũng được netizen khen tới giờ vẫn mặc đẹp chính là combo sơ mi trắng tay bồng và skinny jeans sáng màu. Jennie phối cùng giày cao gót mũi nhọn nude, tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát hơn hẳn. Dù outfit cực kỳ đơn giản nhưng vẫn toát lên cảm giác sang xịn rất đặc trưng của nữ idol.

Khi đi sự kiện, Jennie diện chiếc áo ren trắng ôm dáng layer ngoài áo 2 dây cùng tông phối chân váy đen theo phong cách cổ điển. Chi tiết nơ đen ở cổ cùng đôi khuyên tai ngọc trai giúp tổng thể mang đậm vibe tiểu thư. Ren cũng là một trong những xu hướng quay trở lại mạnh mẽ năm 2026, chứng minh gu thời trang chuẩn "IT-girl" của thành viên BLACKPINK.

Trong một lần xuất hiện ở sân bay, nữ idol chọn chiếc váy ngắn màu nude với phần tay phồng và dây rút trước ngực. Thiết kế này từng là item hot từ nhiều năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa hề "out trend". Jennie khi ấy gần như không cần makeup cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, chỉ riêng visual trong trẻo cùng mái tóc đen dài đã đủ khiến cả outfit trông đắt giá hơn hẳn.

Nơi mua tương tự: Tiệm Của Xunn

Cuối cùng, set áo phông trắng phối jeans xanh lại là minh chứng cho việc Jennie mặc basic vẫn đẹp áp đảo. Công thức này gần như ai cũng có thể mặc, nhưng ở Jennie lại mang cảm giác rất có gu nhờ cách chọn form áo ôm vừa vặn, quần jeans cạp cao cùng chiếc khăn đỏ buộc bên hông tạo điểm nhấn. Chiếc kính gọng tròn và tóc búi messy cũng giúp tổng thể thêm phần trẻ trung.



