"Có phước lắm mới mua được quạt tích điện lúc này"

Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt vượt 40 độ C, kéo theo nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát tăng cao.

Những ngày gần đây, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt tăng cao gay gắt, nhiều nơi ngoài trời ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.

Không khí oi nóng, hầm hập kéo dài từ sáng sớm đến tận tối muộn khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhu cầu chống nóng cũng tăng mạnh chưa từng thấy.

Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận, lượng người tìm mua các thiết bị làm mát tăng mạnh theo từng ngày. Không chỉ điều hòa hay quạt điện truyền thống, những sản phẩm như quạt tích điện, tủ lạnh, máy làm mát không khí cũng đồng loạt hút khách giữa cao điểm nắng nóng.

Ghi nhận tại nhiều siêu thị điện máy và cửa hàng gia dụng cho thấy sức mua tăng đột biến so với thời điểm trước đó vài tuần.

Nhu cầu mua điều hoà, quạt tích điện của người dân tăng mạnh

Nhiều mẫu quạt tích điện, điều hòa công suất lớn liên tục rơi vào tình trạng khan hàng cục bộ, thậm chí khách phải đặt trước hoặc chờ thêm ngày mới có sản phẩm để lắp.

Khảo sát tại Hà Nội, Phú Thọ cùng một số tỉnh lân cận cho thấy lượng khách đến mua sắm đông hơn hẳn thường ngày.

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, đi kèm lo ngại quá tải điện và nguy cơ mất điện cục bộ, quạt tích điện đang trở thành mặt hàng được săn lùng nhiều nhất nhờ khả năng vừa làm mát, vừa duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố điện.

Theo chị Hoa, chủ một cửa hàng điện máy tại Phú Thọ, năm nay sức mua tăng rõ rệt ngay từ đầu hè. Chị cho biết những ngày nắng cao điểm, lượng khách tìm mua quạt tích điện tăng liên tục, nhiều mẫu nhập về không đủ bán.

“Nắng nóng kèm mất điện nên quạt tích điện bán ra rất tốt. Có ngày khách hỏi liên tục, hàng về bao nhiêu gần như hết bấy nhiêu” , chị Hoa chia sẻ.

Các cửa hàng điện máy cho biết phải liên tục nhập thêm hàng mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân giữa đợt nắng nóng gay gắt

Theo chị, dòng quạt tích điện của Sunhouse được nhiều người quan tâm nhờ là thương hiệu quen thuộc, tuy nhiên mức giá khá cao nên lượng bán ra không quá lớn. Trong khi đó, các mẫu quạt tích điện Mickey với mức giá “mềm” hơn lại được khách lựa chọn nhiều vì phù hợp túi tiền và nguồn hàng dồi dào hơn.

Không chỉ quạt tích điện, thị trường điều hòa cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Chị Hoa cho biết Panasonic vẫn là thương hiệu được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn nhờ độ bền và khả năng làm lạnh ổn định.

“Điều hòa Panasonic vẫn là dòng thương hiệu tốt, chất lượng ổn định nên bán rất đều. Ngoài ra, các thương hiệu như: Nagakawa, Funiki, Sharp hay Haisen cũng được khách chọn khá nhiều ở phân khúc tầm trung” , chị chia sẻ thêm.

Những chiếc xe hàng được chở liên tục, từ sáng đến tối để phục vụ nhu cầu của người dân (Ảnh: CHCC)

Theo chia sẻ, hiện nhóm điều hòa tầm trung hiện chiếm khoảng 60% lượng bán ra. Đây là phân khúc phù hợp với nhu cầu của đa số hộ gia đình khi vừa đảm bảo khả năng làm mát, vừa có mức giá dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn cân nhắc chi tiêu.

Tại khu vực Phúc Yên (Hà Nội), chị Thanh (38 tuổi), chủ một cửa hàng điện máy, cho biết chưa năm nào sức mua các thiết bị chống nóng lại tăng mạnh như hiện nay.

“Những ngày này bán hàng tốt lắm luôn. Quạt tích điện chị về bao nhiêu cũng không đủ bán. Có khách phải đặt trước, rồi chờ vài hôm mới lấy được hàng để giao” , chị Thanh cho hay.

Không chỉ quạt tích điện, tủ lạnh cũng là mặt hàng tăng trưởng mạnh trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Những mẫu quạt được nhiều người quan tâm và bán chạy

Theo chị Thanh, nhiều gia đình có xu hướng đổi sang các mẫu tủ lạnh dung tích lớn hoặc bổ sung thêm tủ đông mini để phục vụ nhu cầu tích trữ đá, nước lạnh và thực phẩm.

“Tủ lạnh bán cũng rất tốt, đặc biệt là những dòng tủ nằm một ngăn để làm đá và đựng thực phẩm. Thời tiết nóng nên nhu cầu bảo quản đồ ăn, nước uống tăng mạnh”, chị nói thêm.

Các chủ cửa hàng điện máy cho biết thông thường sức mua thiết bị làm mát sẽ tăng vào khoảng giữa tháng 6 trở đi. Tuy nhiên năm nay, ngay từ cuối tháng 5, lượng khách đã tăng đột biến do nền nhiệt cao kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Không ít cửa hàng phải liên tục nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Dù vậy, một số mẫu quạt tích điện phổ biến vẫn rơi vào tình trạng hết hàng do lượng tiêu thụ tăng quá nhanh.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, tâm lý lo ngại tình trạng quá tải điện hoặc mất điện trong cao điểm nắng nóng đã khiến quạt tích điện trở thành mặt hàng “đắt khách” bậc nhất thời điểm này.

So với điều hòa, quạt tích điện có mức giá dễ tiếp cận hơn, tiện sử dụng và vẫn có thể hoạt động khi mất điện nên được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn.

Trong khi đó, điều hòa vẫn là thiết bị được các hộ gia đình tại khu vực đô thị săn tìm nhiều nhất khi nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao.

Người tiêu dùng hiện có xu hướng ưu tiên các dòng máy tiết kiệm điện, công nghệ inverter và phân khúc tầm trung nhằm cân bằng giữa nhu cầu làm mát và chi phí sử dụng.

Đây mới chỉ là đợt nắng nóng đầu mùa, trong khi dự báo thời tiết năm nay được nhận định sẽ còn xuất hiện nhiều đợt nóng gay gắt và kéo dài hơn trong thời gian tới.