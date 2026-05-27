Hệ thống điện Thủ đô lập đỉnh chưa từng có, EVN Hà Nội phát cảnh báo khẩn

Giữa bối cảnh nắng nóng kéo dài tại Hà Nội, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao kéo dài từ sáng tới tối muộn.

Cái nóng oi bức không chỉ khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, thiết bị làm mát tăng vọt mà còn đẩy lượng điện tiêu thụ toàn thành phố lên mức chưa từng có trong lịch sử vận hành hệ thống điện Thủ đô.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) của hệ thống điện Hà Nội được ghi nhận vào lúc 21h30 ngày 26/5/2026 đã đạt 6.290 MW, tăng gần 5% so với mức đỉnh của năm 2025 là 5.992 MW. Không chỉ vậy, sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng lên tới 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội ghi nhận mức tiêu thụ điện cao chưa từng có giữa “chảo lửa” đầu hè (Ảnh: EVN HANOI)

Đây được xem là những con số “kỷ lục kép”, phản ánh rõ áp lực rất lớn lên hệ thống điện trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh trên diện rộng. Đáng chú ý, thời điểm công suất đạt đỉnh rơi vào buổi tối, khoảng thời gian hầu hết các hộ gia đình đồng loạt sử dụng điều hòa, quạt làm mát, bình nóng lạnh cùng nhiều thiết bị điện công suất lớn khác.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều gia đình tại Hà Nội hiện duy trì điều hòa gần như liên tục cả ngày lẫn đêm do nền nhiệt trong nhà luôn ở mức cao. Không ít hộ dân cho biết hóa đơn điện trong tháng 5 có thể tăng mạnh nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài trong những tuần tới.

Trong bối cảnh phụ tải tăng nhanh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã phát đi khuyến nghị tới người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện và hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong giờ cao điểm.

Đơn vị này đưa ra thông điệp “Hai Bật - Ba Tắt” để người dân dễ ghi nhớ trong quá trình sử dụng điện mùa nắng nóng.

EVNHANOI khuyến khích người dân nên bật điều hòa từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát nhưng vẫn tiết kiệm điện năng. Đồng thời, người dùng nên bật chế độ Eco hoặc các chế độ tối ưu năng lượng trên thiết bị điện nhằm giảm mức tiêu thụ điện không cần thiết.

Bên cạnh đó, ngành điện cũng lưu ý người dân cần tắt các thiết bị khi không sử dụng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm như điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh, máy giặt,…

Giữa những đợt nắng nóng kéo dài, điều hòa nay đã trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong các gia đình

Ngoài ra, việc tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng cũng được đánh giá là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kể trong việc tiết kiệm điện.

Theo các chuyên gia năng lượng, trong những ngày nắng nóng cực điểm, mức tiêu thụ điện sinh hoạt có thể tăng từ 30-50% so với ngày thường, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội. Điều hòa nhiệt độ hiện là thiết bị chiếm tỷ trọng điện năng cao nhất trong mỗi hộ gia đình vào mùa hè.

Đáng chú ý, xu hướng sử dụng thiết bị làm mát công suất lớn ngày càng phổ biến cũng khiến biểu đồ phụ tải điện thay đổi mạnh. Trước đây, giờ cao điểm điện thường rơi vào buổi chiều tối, nhưng hiện nay mức tiêu thụ cao có thể kéo dài tới đêm muộn do thời tiết nóng tích nhiệt trong các khu đô thị đông dân cư.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tại Hà Nội có thể tiếp tục ở ngưỡng cao. Điều này đồng nghĩa áp lực lên hệ thống điện sẽ chưa thể hạ nhiệt ngay.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện hợp lý không chỉ giúp mỗi gia đình giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần bảo đảm vận hành an toàn cho toàn hệ thống điện Thủ đô trong giai đoạn cao điểm mùa hè.