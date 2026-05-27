Chỉ cần xô nước và khăn tắm, người Nhật chia sẻ mẹo cực đơn giản có thể giảm một nửa tiền điện điều hòa giữa mùa hè

Theo bài đăng trên tài khoản Instagram của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo, mẹo nhỏ này thậm chí có thể giảm một nửa tiền điện khi dùng điều hòa, dù chưa có nghiên cứu nào xác thực điều đó.

Trong lúc nhiều quốc gia châu Á bước vào mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 35 độ C, mạng xã hội Nhật Bản gần đây lan truyền một mẹo làm mát điều hòa cực đơn giản chỉ cần một chiếc xô nước và khăn tắm. Điều đáng chú ý là mẹo này không xuất phát từ một hãng điện máy hay công ty công nghệ, mà được chia sẻ trên tài khoản Instagram của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo.

Theo bài đăng được lan truyền rộng rãi, người dùng chỉ cần đặt một xô nước cạnh cục nóng điều hòa, sau đó nhúng một đầu khăn tắm vào nước và phủ phần còn lại lên phía trên cục nóng. Nước sẽ thấm dần qua khăn nhờ hiện tượng mao dẫn, giúp làm mát bề mặt cục nóng trong lúc điều hòa hoạt động liên tục giữa thời tiết oi bức.

Nghe có vẻ thủ công, nhưng mẹo này lại dựa trên nguyên lý khá đơn giản của điều hòa nhiệt độ.

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, cục nóng điều hòa thường phải hoạt động ở nhiệt độ rất cao để đẩy nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời. Khi không khí bên ngoài quá nóng, khả năng tản nhiệt của cục nóng giảm mạnh, khiến máy nén phải chạy với công suất cao hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn để giữ nhiệt độ trong phòng ổn định.

Nói cách khác, thứ khiến điều hòa ngốn điện nhiều hơn đôi khi không nằm ở việc người dùng chỉnh nhiệt độ quá thấp, mà nằm ở việc cục nóng bị quá nhiệt giữa trời hè.

Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, việc giữ cục nóng mát hơn có thể giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn đáng kể. Trong bài đăng gốc, đơn vị này thậm chí còn dùng cụm từ “có thể cắt một nửa hóa đơn điều hòa”, dù không đưa ra số liệu kỹ thuật cụ thể để chứng minh mức tiết kiệm điện chính xác.

Dù vậy, mẹo này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản vì chi phí gần như bằng không. Thay vì phải mua thiết bị tiết kiệm điện hay thay điều hòa mới, người dùng chỉ cần tận dụng vài vật dụng có sẵn trong nhà.

Điều thú vị hơn nằm ở bối cảnh mà mẹo này xuất hiện. Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục trải qua các đợt nắng nóng được mô tả là “mức thảm họa”. Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ sốc nhiệt mà còn khiến hóa đơn điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh do nhu cầu dùng điều hòa gần như suốt cả ngày.

Chính vì vậy, các mẹo chống nóng thủ công kiểu này bắt đầu được người dân quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá điện leo thang và mùa hè ngày càng khắc nghiệt.

Trong bài đăng của mình, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng lưu ý người dân không nên để khăn che kín hoàn toàn khe thoát gió của cục nóng, vì điều đó có thể làm giảm hiệu quả tản nhiệt hoặc gây hỏng thiết bị.