Chi tiết cực nhỏ khi lắp pin mặt trời: Quyết định tiền điện tăng hay giảm so với nhà hàng xóm

Lắp pin mặt trời không chỉ đơn giản là cố định nó trên mái nhà nhà bạn và yên tâm thu điện sạch đâu.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi lắp pin mặt trời là lắp theo kiểu "trông đẹp là được" - tức là phẳng theo mái nhà, không tính toán góc nghiêng. Sai lầm này có thể khiến bạn mất 15–30% sản lượng điện sạch mỗi năm mà không hề biết.

Góc nghiêng tuy là chi tiết nhỏ, nhưng thực ra là một trong những thông số quan trọng nhất quyết định hiệu quả của cả hệ thống, quyết định tiền điện nhà bạn tăng hay giảm so với nhà hàng xóm (nếu nhà họ cùng lắp tấm pin công suất tương tự).

Góc nghiêng của tấm pin mặt trời quyết định năng suất điện mặt trời của nó. Ảnh: Everyday Solar

Góc nghiêng tấm pin mặt trời (Tilt Angle) Hướng dẫn toàn diện

Ratedpower (Mỹ) cho biết, tấm pin mặt trời sẽ thu thập bức xạ mặt trời hiệu quả nhất khi tia nắng mặt trời vuông góc với bề mặt tấm pin. Tuy nhiên góc chiếu của mặt trời thay đổi trong suốt cả năm. Góc nghiêng tối ưu cho tấm pin quang điện sẽ khác nhau trong suốt cả năm và cũng thay đổi theo vĩ độ.

1. Góc nghiêng là gì?

Góc nghiêng là góc đo từ mặt phẳng nằm ngang đến bề mặt tấm pin. Góc 0° nghĩa là tấm pin nằm hoàn toàn ngang (nhìn thẳng lên trời). Góc 90° nghĩa là tấm pin dựng đứng như tường nhà.

Góc nghiêng của hệ thống năng lượng mặt trời là một trong những thông số quan trọng nhất để thu tối đa bức xạ mặt trời chiếu lên tấm pin. Góc này mang tính đặc thù theo từng vị trí địa lý vì nó phụ thuộc vào quỹ đạo mặt trời theo ngày, theo tháng và theo năm.

2. Quy tắc vĩ độ — Nền tảng của mọi tính toán

Góc nghiêng tối ưu ≈ vĩ độ địa lý nơi lắp đặt Đây là quy tắc đơn giản và được ứng dụng rộng rãi nhất toàn cầu.

Với những ai sinh sống ở lục địa Mỹ, cách tốt nhất để tính góc nghiêng cơ bản là dùng đúng vĩ độ địa lý của mình. Ví dụ, nếu vĩ độ là 30° Bắc, góc nghiêng tối ưu cho tấm pin là 30°.

Tuy nhiên, với các vùng vĩ độ thấp (gần xích đạo như Việt Nam), quy tắc này cần điều chỉnh nhẹ. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng với vĩ độ thấp, góc nghiêng tối ưu theo năm gần với vĩ độ của địa điểm; trong khi với vĩ độ cao hơn, góc tối ưu lại nhỏ hơn so với vĩ độ.

Cụ thể hơn, với các vĩ độ dưới 65°, góc nghiêng tối ưu theo năm xấp xỉ bằng 9/10 vĩ độ địa lý.

3. Góc nghiêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam trải dài từ vĩ độ ~8° Bắc đến ~23° Bắc - đây là vùng vĩ độ thấp đến trung bình, rất thuận lợi cho năng lượng mặt trời quanh năm.

Việt Nam nằm trên Bắc bán cầu, do đó cần lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời xoay về hướng Nam. Nếu không có thời gian thường xuyên điều chỉnh tấm pin, tốt nhất hãy đặt góc nghiêng bằng với vĩ độ tại nơi lắp đặt.

Ví dụ: Vĩ độ TP. Hồ Chí Minh khoảng 10° thì lắp tấm pin nghiêng 10°; vĩ độ Hà Nội khoảng 20° thì lắp nghiêng 20°.

Theo tính toán của các chuyên gia, độ nghiêng tối ưu của tấm pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam là 10–15°. Tuy nhiên trong thực tế, độ nghiêng này có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện cụ thể của từng khu vực.

Quy tắc cho người Việt: Lắp pin nghiêng bằng vĩ độ nơi bạn ở, hướng về phía Nam.

4. Điều chỉnh góc nghiêng theo mùa

Góc cố định theo vĩ độ là cách đơn giản và tiết kiệm nhất, nhưng nếu muốn tối ưu hơn, có thể điều chỉnh theo mùa.

Phương pháp tính đơn giản nhất: Góc nghiêng tối ưu trong mùa Đông bằng vĩ độ cộng thêm 15°; và trong mùa Hè bằng vĩ độ trừ đi 15°.

Lắp tấm pin mặt trời đúng cách sẽ giúp cho tấm pin thu được lượng bức xạ tối ưu nhất.

Nếu có thể điều chỉnh góc nghiêng theo mùa, nên áp dụng như sau: Mùa xuân - nghiêng bằng vĩ độ; mùa hè - nghiêng bằng vĩ độ trừ 10°; mùa thu - nghiêng bằng vĩ độ; mùa đông - nghiêng bằng vĩ độ cộng 10–15°.

Sinovoltaics cho biết, chiến lược tối ưu nhất là điều chỉnh theo quý, vì cách này cân bằng tốt nhất giữa hiệu suất đạt được và công sức bảo trì bỏ ra.

Ví dụ cho Hà Nội (vĩ độ ~21°):

Mùa Công thức Góc nghiêng Mùa hè 21° − 15° 6° Mùa xuân / Thu bằng vĩ độ 21° Mùa đông 21° + 15° 36°

5. Điều gì xảy ra nếu góc sai?

Góc nghiêng tấm pin ảnh hưởng trực tiếp đến tải trọng gió và tuyết đặt lên kết cấu. Góc lớn hơn cải thiện tiếp xúc với ánh sáng mặt trời - đặc biệt ở vĩ độ cao - nhưng cũng làm tăng lực nâng của gió, đặc biệt trên mái dốc và khu vực ngoài trời.

Góc quá thấp: Bụi và nước tích tụ, tấm pin bẩn nhanh, hiệu suất giảm, đặc biệt vào mùa đông khi mặt trời thấp.

Góc quá cao: Tăng lực cản gió, tốn vật liệu giá đỡ, hàng trước có thể đổ bóng lên hàng sau.

Góc lý tưởng: Cân bằng giữa thu năng lượng tối đa, thoát nước tự nhiên và chịu tải gió hợp lý.

Mức chênh lệch hiệu suất từ điều chỉnh góc theo mùa thường chỉ khoảng 5–10%, vì vậy với đa số hộ gia đình, sự phức tạp và chi phí bổ sung thường không xứng đáng so với lợi ích - đặc biệt nếu mái nhà đã có góc nghiêng gần tối ưu.

Góc nghiêng của tấm pin mặt trời trong hệ thống năng lượng mặt trời sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý. Tấm pin mặt trời cho sản lượng năng lượng cao nhất khi chúng được đặt trực tiếp hướng về phía mặt trời. Mặt trời di chuyển trên bầu trời và sẽ ở vị trí thấp hoặc cao tùy thuộc vào thời gian trong ngày và mùa. Vì lý do đó, góc nghiêng lý tưởng không bao giờ cố định.