Thợ điện lạnh tiết lộ thời điểm nên tắt điều hòa để tiết kiệm điện

Lời khuyên của thợ điện lạnh về thời điểm nên tắt điều hòa đang được nhiều gia đình quan tâm trong đợt nắng nóng kéo dài.

Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiều gia đình gần như phải bật điều hòa suốt nhiều giờ mỗi ngày để giữ không gian dễ chịu hơn. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen bật một lúc rồi tắt, sau đó lại mở lại liên tục vì lo hóa đơn tiền điện tăng cao. Theo các thợ điện lạnh, cách sử dụng này chưa chắc giúp tiết kiệm điện như nhiều người nghĩ. Thậm chí, việc bật - tắt điều hòa sai thời điểm còn có thể khiến máy phải hoạt động nặng hơn, tiêu tốn nhiều điện năng và nhanh xuống cấp trong mùa hè.

Không nên tắt điều hòa nếu chỉ ra ngoài vài phút

Nhiều người có thói quen cứ rời phòng là tắt điều hòa để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên điện lạnh, nếu chỉ ra ngoài trong khoảng 10-15 phút thì không nhất thiết phải tắt hẳn máy. Nguyên nhân là bởi khi khởi động lại, điều hòa phải tiêu tốn khá nhiều điện năng để máy nén hoạt động ở công suất cao nhằm làm mát lại căn phòng từ đầu. Nếu bật - tắt liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn, lượng điện tiêu thụ có thể còn cao hơn việc duy trì máy chạy ổn định. Trong trường hợp này, người dùng có thể tăng nhiệt độ lên khoảng 27-28 độ C thay vì tắt hoàn toàn.

Đây là thời điểm nên tắt điều hòa để tiết kiệm điện hơn

Theo nhiều thợ điện lạnh, nếu không sử dụng phòng trong thời gian dài từ khoảng 20-30 phút trở lên thì nên tắt điều hòa để tránh lãng phí điện năng. Đặc biệt vào ban ngày, nếu ra ngoài nhiều giờ hoặc mở cửa phòng thường xuyên, việc để điều hòa chạy liên tục sẽ khiến máy phải hoạt động nặng hơn do hơi nóng từ bên ngoài liên tục tràn vào.

Ngoài ra, vào ban đêm, nhiều người cũng có thói quen bật điều hòa xuyên suốt tới sáng. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên cho rằng không phải lúc nào điều này cũng cần thiết. Sau khoảng 2-3 giờ đầu tiên khi ngủ, nhiệt độ cơ thể thường giảm xuống nên nhu cầu làm mát không còn cao như lúc mới ngủ.

Vì vậy, người dùng có thể sử dụng chế độ Sleep hoặc hẹn giờ tắt sau vài tiếng để vừa tránh lạnh sâu vừa giảm lượng điện tiêu thụ trong đêm.

Một sai lầm khiến điều hòa vừa hao điện vừa nhanh hỏng

Theo các kỹ thuật viên, sai lầm phổ biến nhất hiện nay là bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp rồi tắt liên tục khi thấy lạnh. Khi cài mức nhiệt quá thấp, máy nén phải hoạt động liên tục với công suất lớn để kéo nhiệt độ phòng xuống nhanh hơn. Sau đó nếu lại tắt rồi bật lại nhiều lần, điều hòa sẽ liên tục khởi động ở trạng thái tải nặng, dễ làm hao điện và ảnh hưởng tới tuổi thọ máy. Trong mùa nóng, mức nhiệt khoảng 26-28 độ C kết hợp thêm quạt được xem là phù hợp hơn cho cả khả năng làm mát lẫn tiết kiệm điện.

Thợ điện lạnh khuyên gì trong mùa nắng nóng?

Để điều hòa hoạt động ổn định hơn trong đợt nóng cao điểm, nhiều kỹ thuật viên khuyên người dùng:

* Không bật - tắt điều hòa liên tục trong thời gian ngắn.

* Hạn chế đặt nhiệt độ dưới 25 độ C khi ngoài trời quá nóng.

* Đóng kín cửa và kéo rèm để giảm nhiệt từ bên ngoài.

* Vệ sinh lưới lọc định kỳ để máy làm lạnh hiệu quả hơn.

* Kết hợp quạt để hơi lạnh lưu thông đều trong phòng.

* Nếu ra ngoài lâu hoặc không sử dụng phòng, nên tắt điều hòa để tránh lãng phí điện.