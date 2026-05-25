EVN khuyên: Trời nóng đến mấy cũng không nên hạ điều hòa xuống mức này

Những ngày gần đây, nhiều khu vực liên tục ghi nhận nền nhiệt tăng cao, có thời điểm ngoài trời lên tới gần 40 độ C khiến nhu cầu sử dụng điều hòa trong các gia đình tăng mạnh. Không ít người vừa đi ngoài nắng về đã lập tức hạ điều hòa xuống mức rất thấp khoảng 16-20 độ C với mong muốn làm mát nhanh hơn và cảm thấy dễ chịu tức thì.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đây lại là thói quen sử dụng điều hòa chưa đúng cách. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng hơn mà còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài.

Vì sao không nên bật điều hòa ở mức quá thấp?

Khi cài đặt nhiệt độ quá thấp, máy nén phải hoạt động liên tục với công suất lớn để cố đưa nhiệt độ phòng xuống mức yêu cầu. Điều này khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh, đặc biệt trong những ngày ngoài trời trên 35-40 độ C.

Theo các chuyên gia điện lạnh, suy nghĩ "bật điều hòa ở mức thấp để mát nhanh hơn" là vô cùng sai lầm vì điều hòa không làm lạnh tức thì theo mức nhiệt cài đặt mà vẫn cần thời gian để giảm nhiệt độ không gian từng bước. Vì vậy, việc hạ nhiệt độ quá sâu chủ yếu khiến thiết bị phải hoạt động mạnh hơn và kéo dài hơn. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, điều hòa cũng khó đạt được mức nhiệt quá thấp nếu phòng không kín hoàn toàn hoặc thường xuyên mở cửa. Máy nén khi đó phải chạy gần như liên tục để duy trì nền nhiệt, vừa gây hao điện vừa ảnh hưởng đến độ bền thiết bị nếu sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ quá thấp còn có thể tạo chênh lệch lớn giữa trong phòng và ngoài trời. Điều này dễ khiến cơ thể bị mệt mỏi, khô da, đau họng hoặc khó chịu đường hô hấp, nhất là với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có sức đề kháng kém.

EVN khuyến nghị nên để điều hòa bao nhiêu độ?

Theo khuyến cáo của EVN, mức nhiệt điều hòa phù hợp thường khoảng 26-27 độ C kết hợp quạt gió để lưu thông không khí tốt hơn.

Mức cài đặt này giúp:

+ Tiết kiệm điện hơn

+ Giảm áp lực cho máy nén

+ Giữ nhiệt độ dễ chịu cho cơ thể

+ Hạn chế chênh lệch nhiệt độ quá lớn với môi trường bên ngoài

EVN cũng lưu ý chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời không nên quá 5-7 độ C để đảm bảo sức khỏe.

Một sai lầm khiến điều hòa càng chạy càng tốn điện

Không ít người nghĩ rằng hạ nhiệt độ thật thấp sẽ giúp phòng lạnh nhanh rồi sau đó máy sẽ “nhàn” hơn. Thực tế, điều hòa hoạt động dựa trên quá trình làm lạnh dần theo công suất thiết kế, nên việc giảm sâu nhiệt độ chỉ khiến máy phải chạy mạnh hơn và lâu hơn. Đặc biệt với những căn phòng không kín, có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc đông người, điều hòa sẽ càng tiêu thụ nhiều điện nếu đặt mức quá thấp.

Dùng điều hòa thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm điện?

Ngoài việc không đặt nhiệt độ quá thấp, các chuyên gia cũng khuyến nghị:

+ Kết hợp quạt điện hoặc quạt trần

+ Đóng kín cửa khi bật điều hòa

+ Hạn chế bật/tắt liên tục

+ Vệ sinh điều hòa định kỳ

+ Dùng chế độ hẹn giờ vào ban đêm

+ Hạn chế để thiết bị tỏa nhiệt hoạt động trong phòng kín

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, việc điều chỉnh thói quen sử dụng điều hòa không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị và bảo vệ sức khỏe.