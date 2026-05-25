Cảnh báo: Thói quen bật/tắt điều hòa kiểu này có thể tốn điện gấp 3 lần, hầu như các gia đình Việt đang mắc

Mỗi khi mùa hè đến, điều hòa gần như trở thành thiết bị “cứu cánh” không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, cùng với những ngày nắng nóng cao điểm là nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Để tiết kiệm, không ít người hình thành một thói quen tưởng chừng rất hợp lý là bật điều hòa cho phòng mát rồi tắt đi, khi thấy nóng lại bật lại, với suy nghĩ rằng làm như vậy sẽ tiết kiệm điện hơn để máy chạy liên tục.

Nhiều người dùng điều hoà sai cách, tưởng tiết kiệm nhưng thực ra rất hao điện

Thế nhưng, theo các chuyên gia điện lạnh, đây lại là một trong những cách sử dụng điều hòa sai lầm phổ biến nhất, thậm chí có thể khiến thiết bị tiêu thụ điện nhiều hơn đáng kể.

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực điện lạnh cho thấy, điều hòa tiêu tốn điện năng nhiều nhất ở giai đoạn khởi động.

Khi vừa bật máy, hệ thống máy nén phải hoạt động ở công suất cao để kéo nhiệt độ phòng từ mức nóng xuống mức cài đặt. Đây là thời điểm điều hòa “ngốn điện” mạnh nhất. Nếu người dùng liên tục bật, tắt trong thời gian ngắn, máy sẽ phải lặp lại quá trình khởi động này nhiều lần, khiến tổng lượng điện tiêu thụ tăng cao hơn so với việc để máy vận hành ổn định.

Các chuyên gia cho biết, trong một số trường hợp, mức điện tiêu thụ ở thời điểm khởi động có thể cao gấp nhiều lần so với lúc máy hoạt động ổn định, đặc biệt với những căn phòng đang nóng bức vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều.

Điều đó đồng nghĩa với việc thói quen bật lên, tắt xuống liên tục để “tiết kiệm điện” thực tế lại có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm mà nhiều gia đình không nhận ra.

Không chỉ tốn điện hơn, việc bật tắt điều hòa liên tục còn khiến máy nén, bộ phận quan trọng nhất của điều hòa phải chịu áp lực lớn hơn bình thường.

Máy nén liên tục khởi động và dừng đột ngột trong thời gian ngắn sẽ dễ bị hao mòn, giảm tuổi thọ, thậm chí làm tăng nguy cơ hỏng hóc.

Bên cạnh thói quen bật tắt điều hòa, nhiều người cũng cho rằng bật chế độ hút ẩm (Dry) luôn tiết kiệm điện hơn chế độ làm mát (Cool). Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Chế độ hút ẩm chỉ phát huy hiệu quả trong những ngày thời tiết nóng nhưng độ ẩm cao, khi cơ thể cảm thấy oi bức vì không khí bí bách. Khi đó, máy sẽ vừa hút bớt hơi ẩm, vừa giúp không gian dễ chịu hơn.

Nếu muốn vừa mát vừa tiết kiệm điện đừng tắt đi bật lại liên tục

Ngược lại, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời quá cao, đặc biệt những ngày nắng nóng gay gắt gần 40 độ C, chế độ hút ẩm không phải lựa chọn lý tưởng.

Máy có thể làm mát chậm hơn, khiến người dùng cảm thấy khó chịu và thậm chí phải để máy hoạt động lâu hơn, dẫn đến điện năng tiêu thụ tăng lên. Trong trường hợp này, chế độ làm mát thông thường vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, nếu muốn vừa mát vừa tiết kiệm điện, điều quan trọng không nằm ở việc bật tắt liên tục, mà là sử dụng điều hòa đúng cách.

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều gia đình Việt là đặt nhiệt độ quá thấp, chẳng hạn 20-22 độ C với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa chỉ phải hoạt động nặng hơn, kéo dài thời gian chạy ở công suất cao, khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh. Mức nhiệt được khuyến nghị là 26-28 độ C, vừa đủ dễ chịu, vừa giúp tiết kiệm điện đáng kể.

Ngoài ra, việc đóng kín phòng nhưng không vệ sinh điều hòa định kỳ cũng là nguyên nhân khiến máy chạy kém hiệu quả.

Lưới lọc bám bụi lâu ngày sẽ cản luồng gió, buộc máy phải làm việc nhiều hơn để đạt nhiệt độ mong muốn. Chỉ một thao tác đơn giản như vệ sinh lưới lọc định kỳ cũng có thể giúp điều hòa vận hành hiệu quả hơn và giảm bớt điện năng tiêu hao.

Một mẹo nhỏ khác thường bị bỏ qua là chỉnh hướng gió lên trên thay vì thổi thẳng xuống người. Theo nguyên lý vật lý, khí lạnh có xu hướng chìm xuống, vì vậy để gió hướng lên sẽ giúp luồng khí mát lan tỏa đều hơn trong phòng, làm mát nhanh hơn mà không cần giảm sâu nhiệt độ.

Trong bối cảnh giá điện ngày càng là mối quan tâm của nhiều gia đình, việc sử dụng điều hòa tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì bật tắt liên tục vì nghĩ rằng tiết kiệm điện, người dùng nên để máy hoạt động ổn định ở mức nhiệt hợp lý, kết hợp đóng kín phòng, vệ sinh thiết bị định kỳ và chọn đúng chế độ phù hợp với thời tiết.

Đôi khi, chính những thói quen rất phổ biến trong hàng triệu gia đình Việt lại là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao mà không ai ngờ tới.

Nguồn: Quang Minh Nhật báo