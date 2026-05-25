Bật điều hòa bao nhiêu độ là tiết kiệm điện nhất? EVN có câu trả lời

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa gần như hoạt động liên tục ở nhiều gia đình. Cũng vì vậy, câu hỏi “nên bật điều hòa bao nhiêu độ để vừa mát vừa tiết kiệm điện” luôn được quan tâm mỗi mùa hè. Theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, người dùng không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời vì vừa gây tốn điện, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe.

EVN khuyến nghị nên đặt điều hòa từ 26-27 độ C

EVN cho biết mức nhiệt phù hợp để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện thường ở khoảng 26-27 độ C kết hợp quạt gió.

Đây là mức giúp máy vận hành ổn định hơn, tránh việc máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao để duy trì nhiệt độ quá thấp. Nhiều người có thói quen vừa bật điều hòa đã hạ xuống 16-20 độ C với suy nghĩ phòng sẽ lạnh nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế điều hòa vẫn cần thời gian để làm mát không gian, còn việc đặt nhiệt độ quá thấp chỉ khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Ngoài ra, EVN cũng lưu ý chênh lệch nhiệt độ giữa phòng điều hòa và môi trường bên ngoài không nên quá lớn. Mức chênh khoảng 5-7 độ C được xem là phù hợp để tránh tình trạng sốc nhiệt khi di chuyển ra ngoài trời nóng.

Vì sao tăng 1 độ có thể giúp giảm điện năng tiêu thụ?

Theo các chuyên gia điện lạnh, điều hòa càng đặt nhiệt độ thấp thì máy nén càng phải hoạt động mạnh và kéo dài để đạt mức nhiệt mong muốn.

Ví dụ, việc duy trì phòng ở 26-27 độ C sẽ giúp điều hòa “nhàn” hơn đáng kể so với mức 20-22 độ C, đặc biệt trong những ngày ngoài trời nắng gắt trên 35 độ C. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chỉ cần tăng khoảng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa có thể giảm tương đối đáng kể tùy từng dòng máy và điều kiện sử dụng.

Dùng điều hòa thế nào để tiết kiệm điện hơn?

Ngoài nhiệt độ cài đặt, EVN và các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng chú ý một số thói quen sau để giảm hóa đơn điện mùa nóng:

- Kết hợp quạt điện hoặc quạt trần để luồng khí lạnh lưu thông tốt hơn

- Đóng kín cửa khi bật điều hòa

- Hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng

- Vệ sinh lưới lọc, dàn lạnh định kỳ

- Không bật/tắt điều hòa liên tục

- Ưu tiên dùng chế độ hẹn giờ vào ban đêm

Đặc biệt, với các dòng điều hòa inverter, việc duy trì nhiệt độ ổn định sẽ giúp thiết bị phát huy hiệu quả tiết kiệm điện tốt hơn so với việc liên tục giảm sâu nhiệt độ rồi tăng trở lại.

Không phải cứ bật thấp là mát hơn

Các chuyên gia cho rằng cảm giác dễ chịu khi dùng điều hòa không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ hiển thị trên remote mà còn liên quan đến độ ẩm, luồng gió và khả năng lưu thông không khí trong phòng. Vì vậy, thay vì cố hạ nhiệt độ xuống quá thấp, việc duy trì mức 26-27 độ C kết hợp quạt gió thường mang lại cảm giác thoải mái hơn, đồng thời giúp tiết kiệm điện và giảm áp lực cho thiết bị trong mùa cao điểm nắng nóng.