Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội đạt đỉnh 109,9 triệu kWh, EVN khuyến nghị: Nên bật điều hòa ở mức này

Sản lượng tiêu thụ điện ở Hà Nội đạt đỉnh

Theo EVN Hà Nội, những ngày cuối tháng 5/2026, thời tiết tại Hà Nội xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao. Nhiệt độ tăng mạnh khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng đáng kể, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thành phố liên tục gia tăng.

Đặc biệt, trong 02 ngày cuối tuần 23 và 24/5/2026, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động, Thủ đô Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh đã khiến phụ tải điện toàn Thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), trong 5 ngày vừa qua, từ ngày 20/5 đến hết ngày 24/5/2026, sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh , tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 ( đạt hơn 419 triệu kWh ). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24/5/2026 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, ngày 23, 24/5 là thời điểm cuối tuần, nhiều hoạt động sản xuất, văn phòng và cơ quan hành chính giảm tải hơn ngày thường. Tuy nhiên, sản lượng điện toàn Thành phố vẫn đạt gần 110 triệu kWh/ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, làm mát, dịch vụ và thương mại trong điều kiện nắng nóng đang tăng rất mạnh.

Đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8 thì năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng. Điều này cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Khoảng cách giữa mức tiêu thụ hiện tại và đỉnh phụ tải năm trước cũng không còn quá lớn. Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện toàn Thành phố hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây.

Lời khuyên của EVN Hà Nội

Trước tình hình đó, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua App EVNHANOI, website EVNHANOI và các kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến khác để kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng điện.

Bên cạnh đó, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “Hai Bật Ba Tắt”. Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè. EVNHANOI luôn đồng hành cùng người dân Thủ đô thực hiện tiết kiệm điện, hướng tới sử dụng năng lượng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Theo EVNHANOI