Nhà có đủ 6 thứ này bảo sao thoáng mát mà chẳng cần điều hòa, hóa đơn điện cũng giảm mạnh

Trong những đợt nắng nóng cao điểm, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35°C, việc giữ cho không gian sống luôn mát mẻ không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp bảo vệ sức khỏe.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa vốn tiêu tốn điện năng và góp phần làm gia tăng khí thải, bạn có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả sau đây.

Mở cửa sổ đúng thời điểm

Nhiều người có thói quen mở cửa suốt cả ngày để đón gió, nhưng điều này có thể phản tác dụng. Khi nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong nhà, luồng khí nóng sẽ tràn vào khiến không gian càng oi bức.

Cách hiệu quả là mở cửa vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi không khí còn mát. Đến trưa và chiều, nên đóng kín cửa sổ và kéo rèm để hạn chế nhiệt xâm nhập. Ngoài ra, có thể tạo luồng gió tự nhiên bằng cách mở các cửa ở vị trí đối diện hoặc giữa các tầng để không khí lưu thông tốt hơn.

Che chắn không khí nóng từ bên ngoài

Phần lớn nhiệt lượng xâm nhập vào nhà thông qua cửa sổ dưới dạng bức xạ. Việc kéo rèm hoặc sử dụng mành che sẽ giúp giảm đáng kể lượng nhiệt này, từ đó giữ cho nhiệt độ trong phòng ổn định hơn.

Việc lắp đặt vật chắn nắng bên ngoài cửa sổ như mái che, rèm ngoài hoặc cửa chớp… cũng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với che từ bên trong. Các giải pháp này giúp ngăn nhiệt ngay từ bên ngoài trước khi kịp truyền vào không gian sống.

Một nghiên cứu tại Anh cho thấy, ở những căn phòng không có biện pháp che chắn bên ngoài, nhiệt độ có thể lên tới gần 50°C. Trong khi đó, các phòng được trang bị rèm ngoài trời chỉ duy trì ở mức khoảng dưới 30°C, cho thấy sự khác biệt rất rõ rệt.

Tận dụng quạt điện đúng cách

Quạt điện không có khả năng hạ nhiệt độ phòng như điều hòa, nhưng lại giúp không khí lưu thông và hỗ trợ cơ thể làm mát thông qua quá trình bay hơi mồ hôi.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng quạt khi nhiệt độ môi trường dưới 35°C. Bạn cũng có thể đặt quạt gần cửa sổ vào thời điểm bên ngoài mát hơn để đưa luồng khí dễ chịu vào trong nhà và ngược lại. Ngoài ra, nên ưu tiên các dòng quạt tiết kiệm điện nhằm hạn chế lượng nhiệt phát sinh từ động cơ.

Trồng cây xanh như “máy điều hòa tự nhiên” cho ngôi nhà

Việc bổ sung cây xanh là cách làm mát tự nhiên, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Cây cối giúp giảm nhiệt nhờ quá trình thoát hơi nước, đồng thời tạo bóng râm, hạn chế bức xạ nhiệt tác động trực tiếp vào không gian sống.

Nếu không có không gian để trồng cây lớn, bạn có thể đặt các chậu cây có kích thước vừa phải trong nhà ở gần cửa sổ, ban công hoặc những vị trí đón nắng để vừa làm dịu không khí, vừa cải thiện chất lượng môi trường. Một số loại cây như lưỡi hổ, trầu bà, cau cảnh… còn có khả năng lọc không khí, giúp không gian trở nên trong lành hơn.

Ngoài ra, việc trồng cây leo hoặc giàn cây xanh bên ngoài tường nhà cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Lớp “áo xanh” này giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ vào tường, từ đó hạn chế việc nhiệt lan vào bên trong.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên đặt quá nhiều cây trong phòng kín vì có thể làm tăng độ ẩm. Việc chăm sóc, cắt tỉa định kỳ cũng giúp cây phát huy tối đa hiệu quả làm mát, đồng thời giữ cho không gian sống luôn gọn gàng, dễ chịu.

Sử dụng máy hút ẩm hợp lý

Độ ẩm cao khiến cơ thể cảm thấy nóng bức hơn do mồ hôi khó bay hơi. Việc dùng máy hút ẩm trong những ngày oi bức sẽ giúp không khí khô thoáng hơn, từ đó cải thiện cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, một số dòng máy hút ẩm có thể tỏa nhiệt trong quá trình vận hành, vì vậy nên lựa chọn thiết bị phù hợp với diện tích phòng và có hiệu suất tốt để đạt hiệu quả tối ưu.

Hạn chế các nguồn phát nhiệt trong nhà

Vào những ngày nắng nóng cao điểm, ngay cả những nguồn nhiệt nhỏ cũng có thể khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Các thiết bị quen thuộc như TV, máy tính, bóng đèn sợi đốt, router Wi-Fi hay máy chơi game… đều tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động.

Vì vậy, một cách đơn giản để giảm nhiệt là tắt bớt những thiết bị không cần thiết, chỉ bật lên khi thực sự sử dụng. Đặc biệt, nên hạn chế nấu nướng bằng bếp hoặc lò nướng quá lâu vào ban ngày vì chúng tạo ra lượng nhiệt lớn.

Nắng nóng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe như say nắng hay kiệt sức. Tuy nhiên, không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa để giữ mát. Khi kết hợp hợp lý các giải pháp như điều chỉnh thời điểm mở cửa, sử dụng rèm che, tối ưu luồng không khí và hạn chế nguồn sinh nhiệt, bạn hoàn toàn có thể duy trì không gian sống dễ chịu ngay cả trong những ngày hè oi bức.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)