Hiện tượng nha đam nở hoa

Cây nha đam là một trong những loại cây quen thuộc được nhiều gia đình trồng vì dễ chăm sóc, có nhiều công dụng trong đời sống và còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Không phải ai cũng từng nhìn thấy nha đam ra hoa bởi đây được xem là hiện tượng khá hiếm. Thông thường, cây phải đủ trưởng thành, được chăm sóc đúng cách và phát triển trong môi trường phù hợp mới có thể nở hoa. Theo quan niệm phong thủy, nha đam ra hoa được xem là dấu hiệu may mắn, tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe và những điều thuận lợi sắp đến với gia chủ. Khi thấy cây nở hoa, nhiều người thường rất thích thú nhưng cũng cần lưu ý một số điều để cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

Không nên cắt bỏ hoa ngay khi vừa nở

Khi thấy nha đam ra hoa, nhiều người thường lo cây mất sức nên cắt bỏ cuống hoa ngay. Tuy nhiên, nếu hoa vẫn còn tươi và cây phát triển ổn định thì không cần vội cắt đi. Hoa nha đam thường mọc thành chùm trên cuống dài, có màu vàng, cam hoặc đỏ nhạt tùy giống, tạo cảm giác nổi bật và đẹp mắt. Việc để cây nở hoa tự nhiên giúp quá trình sinh trưởng diễn ra ổn định hơn. Chỉ nên cắt cuống hoa khi hoa bắt đầu tàn hoặc héo để tránh cây tiêu tốn quá nhiều dinh dưỡng trong thời gian dài.

Hạn chế tưới quá nhiều nước

Một trong những sai lầm phổ biến khi thấy cây ra hoa là tăng lượng nước tưới với suy nghĩ giúp cây khỏe hơn. Thực tế, nha đam là loại cây mọng nước, có khả năng chịu hạn tốt nên nếu tưới quá nhiều rất dễ khiến rễ bị úng. Trong thời gian cây đang ra hoa, chỉ nên duy trì lượng nước vừa phải và kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Nếu đất vẫn còn ẩm thì chưa cần bổ sung thêm nước. Ngoài ra, cần đảm bảo chậu có khả năng thoát nước tốt để hạn chế tình trạng đọng nước gây hỏng rễ.

Đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp

Nha đam là loại cây ưa sáng nên khi bắt đầu ra hoa càng cần được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên phù hợp. Nên ưu tiên những vị trí thông thoáng như gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có nắng nhẹ vào buổi sáng. Không nên để cây dưới ánh nắng gắt liên tục vào giữa trưa vì nhiệt độ quá cao có thể khiến lá bị cháy hoặc hoa nhanh tàn. Việc duy trì nguồn sáng ổn định sẽ giúp cây phát triển tốt hơn và giữ màu hoa đẹp trong thời gian dài.

Không nên thay chậu trong lúc cây ra hoa

Đây là thời điểm cây khá nhạy cảm nên không thích hợp để thay đất hay đổi chậu mới. Việc tác động mạnh đến bộ rễ có thể khiến nha đam bị sốc, làm hoa nhanh héo hoặc cây chậm phát triển. Nếu muốn thay chậu, tốt nhất nên đợi sau khi hoa tàn hẳn và cây ổn định trở lại rồi mới thực hiện để tránh ảnh hưởng đến sức sống của cây.