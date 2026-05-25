Kem dưỡng bình dân đang viral khắp X: Hút 8,5 triệu lượt xem vì chất lượng "đỉnh nóc kịch trần"

Mới đây, một bài đăng trên nền tảng X bất ngờ viral với hơn 8,5 triệu lượt xem chỉ vì một quan điểm skincare cực đơn giản: thay vì chạy theo những loại kem dưỡng đắt đỏ, điều làn da thực sự cần đôi khi chỉ là ceramide để phục hồi hàng rào bảo vệ da. Điều thú vị là bên dưới bài đăng, rất nhiều người đồng tình rằng chỉ cần hiểu thành phần một chút là đã tiết kiệm được kha khá tiền skincare. Không ít bình luận cho biết họ từng chi rất nhiều cho các loại kem dưỡng cao cấp nhưng cuối cùng lại quay về với những sản phẩm phục hồi cơ bản chứa ceramide vì da khỏe lên rõ rệt.

Cụ thể, nội dung bài viết bằng tiếng Hàn: "Aestura đúng là tốt thật, nhưng trong mỹ phẩm chỉ cần có thành phần tương tự cấu trúc lipid tự nhiên của da là được. Và ceramide trong Illiyoon chính là kiểu thành phần như vậy. Chỉ cần nhìn bảng thành phần và hàm lượng là hiểu. So với Aestura thì giá của Illiyoon quá ổn nên tôi luôn recommend sản phẩm này."

Nguồn: X

Và cái tên được chỉ đích dang chính là Illiyoon - dòng kem dưỡng bình dân quen thuộc của Hàn Quốc nhưng luôn được cộng đồng skincare đánh giá cao vì hiệu quả ổn áp trong tầm giá mềm. Illiyoon Ceramide Ato Lotion tập trung vào việc nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da với công thức ceramide kép dành cho da nhạy cảm. Điểm nổi bật nằm ở Ceramide Skin ComplexTM - công nghệ viên nang ceramide độc quyền chứa ba thành phần thiết yếu hỗ trợ phục hồi da và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Ngoài ra, phyto ceramide chiết xuất từ đậu đen còn giúp làm dịu và cấp ẩm cho da hiệu quả hơn.

Theo thông tin từ hãng, sản phẩm đã được chứng minh có khả năng giữ ẩm lên đến 100 giờ và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương tới 87% chỉ sau một tuần sử dụng. Đây cũng là lý do Illiyoon thường xuyên xuất hiện trong các bài review về kem dưỡng phục hồi cho da treatment, da nhạy cảm hoặc da đang kích ứng.

Một điểm khác khiến dòng lotion này được yêu thích là công thức không gây dị ứng với chỉ số kích ứng da chính PDII đạt 0,00. Sản phẩm không chứa hương liệu, đã vượt qua nhiều bài kiểm tra an toàn bao gồm cả Dermatest tại Đức nên có thể dùng cho nhiều đối tượng từ trẻ em đến người lớn.

Bên cạnh bảng thành phần "sạch", texture của Illiyoon cũng là điểm cộng lớn. Chất lotion mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí hay nhờn dính nên có thể dùng cả cho mặt lẫn body. Thiết kế chai pump dung tích lớn tới 350ml cũng khiến nhiều người đánh giá đây là một trong những món skincare đáng tiền nhất phân khúc bình dân.

Nhiều review quốc tế cũng dành lời khen cho sản phẩm này vì khả năng cấp ẩm tốt mà vẫn ráo mặt, dễ layer với các bước skincare khác mà không bị vón. Sau khi thoa, da có cảm giác mềm, đủ ẩm và dễ chịu rõ rệt. Với những ai đang muốn tìm một loại kem dưỡng phục hồi cơ bản, lành tính nhưng hiệu quả ổn định lâu dài thì Illiyoon Ceramide Ato Lotion đang là cái tên được cộng đồng skincare nhắc tới rất nhiều thời gian gần đây.



