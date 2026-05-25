Mỹ nhân U30 có gương mặt "non như gái 18": Cao chưa đến 1m60 nhưng mặc đẹp không trượt lần nào

Thẩm Nguyệt sinh năm 1999, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ nhờ lối diễn tự nhiên cùng vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo. Nữ diễn viên nhiều lần gây chú ý bởi visual trẻ trung nổi bật, đặc biệt khi liên tục đảm nhận các vai nữ sinh mà vẫn rất hợp, không tạo cảm giác gượng ép hay "cưa sừng làm nghé".
Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, Thẩm Nguyệt còn được yêu thích bởi gu ăn mặc trẻ trung, năng động và dễ ứng dụng. Với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ, cô thường ưu tiên những outfit đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật, càng giúp tổng thể trông trẻ xinh hơn hẳn. Chị em thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ cao tay của mỹ nhân sinh năm 1999.