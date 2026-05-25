Nhìn Lý Lan Địch bên bình hoa chuông, mới hiểu vì sao mùa hè này nhất định phải có một bình hoa trong nhà

Tôi vốn không phải người dễ rung động trước những bộ ảnh thời trang. Mỗi ngày lướt qua hàng chục bộ hình của các nữ diễn viên, đến một lúc nào đó, mọi thứ bắt đầu na ná nhau vẫn là những bộ váy lộng lẫy, vẫn là ánh sáng studio hoàn hảo, vẫn là những nụ cười được tính toán đến từng độ. Nhưng bộ ảnh mới của Lý Lan Địch lại khiến tôi dừng lại rất lâu, không phải vì chiếc váy voan hồng phớt mà cô khoác trên người, cũng không phải vì khung cảnh căn phòng cũ kỹ ngập ánh nắng mà vì cái bình hoa chuông đặt cạnh cô.

Một bó hoa chuông trắng pha hồng nhạt, cao gần bằng nửa người, được cắm trong chiếc bình gốm thô màu kem ngà, đặt trên nền sàn gỗ. Nhân vật chính của bộ ảnh, theo tôi, không phải Lý Lan Địch mà chính là bó hoa ấy. Cô diễn viên trẻ đứng bên, nghiêng đầu, nhắm mắt hít hà hương hoa, hoặc ngồi tựa người vào bình hoa với ánh nhìn xa xăm. Và trong khoảnh khắc đó, cả không gian như được thổi vào một thứ năng lượng rất đặc biệt vừa cổ điển, vừa lãng mạn, vừa có chút gì đó của một buổi sáng mùa hè châu Âu yên tĩnh.

Tôi nhìn bộ ảnh, rồi nhìn quanh căn nhà của mình. Không có một bông hoa nào. Và bỗng nhiên, tôi hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.

Hoa chuông - loài hoa của những giấc mơ mùa hè

Hoa chuông, hay còn gọi là Campanula trong tên khoa học, là loài hoa có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và châu Âu. Cái tên "chuông" được đặt cho hoa không phải ngẫu nhiên: Từng bông hoa có hình dáng giống một chiếc chuông nhỏ úp ngược, mỏng mảnh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến chúng rung lên thành tiếng. Trong truyền thuyết châu Âu, người ta tin rằng vào những đêm trăng tròn mùa hè, các nàng tiên sẽ đến chơi đùa giữa những bụi hoa chuông, và nếu lắng tai thật kỹ, có thể nghe thấy tiếng chuông rung trong gió.

Ở Việt Nam, hoa chuông vẫn còn là loài hoa khá kén người chơi. Không phổ biến như hồng, không rực rỡ như hướng dương, không sang trọng như mẫu đơn - hoa chuông chọn cho mình một vị trí khác: Vẻ đẹp của sự dịu dàng và tinh tế. Loài hoa này thường nở rộ vào cuối xuân đầu hạ, tức là khoảng tháng 4 đến tháng 7 - đúng vào thời điểm Việt Nam bước vào mùa nóng. Đây cũng là lý do tại sao những năm gần đây, hoa chuông được nhập về ngày càng nhiều ở các chợ hoa cao cấp Hà Nội và Sài Gòn, đặc biệt là khu chợ hoa Quảng An hay Hồ Thị Kỷ.

Điều thú vị nhất về hoa chuông là khả năng "biến hình" của nó trong không gian. Một bó hoa chuông cắm lỏng tay trong bình gốm thô sẽ tạo cảm giác bohemian phóng khoáng. Cũng vẫn bó hoa đó, nếu cắm chặt và đối xứng trong bình thuỷ tinh trong suốt, lại trở thành món trang trí đầy tinh tế cho bàn ăn châu Âu. Đặt cạnh ghế sofa, nó là điểm nhấn lãng mạn. Đặt trong phòng làm việc, nó là khoảng thở giữa những ngày bận rộn.

Vì sao bộ ảnh của Lý Lan Địch lại đẹp đến vậy?

Quay trở lại với bộ ảnh đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Tôi nghĩ thành công của nó không nằm ở Lý Lan Địch, cũng không nằm ở bộ váy mà ở sự kết hợp tài tình giữa ba yếu tố: Hoa chuông, ánh sáng tự nhiên, và sàn gỗ cũ.

Hoa chuông trong bộ ảnh được phối với hai gam màu chính: Trắng kem và hồng phấn nhạt. Đây chính là cặp màu mà các nhà thiết kế nội thất gọi là "neutral romantic" - tông trung tính lãng mạn. Khi đứng cạnh chiếc váy voan hồng đào của Lý Lan Địch, hoa chuông không lấn át mà bổ trợ, tạo nên một sự cộng hưởng màu sắc rất mềm mại. Cộng thêm những sợi cỏ xanh mảnh được cài xen vào bó hoa - chi tiết này theo tôi là điểm thắt cuối cùng để đẩy tổng thể từ "đẹp" lên thành "có hồn".

Bình hoa được chọn cũng rất tinh tế: Gốm thô với men loang màu cam đất pha kem, đặt cảm giác như đã trải qua vài chục năm tuổi. Đây là kiểu bình mà tôi thấy ngày càng nhiều người Việt sưu tầm - không hoàn hảo, không bóng loáng, nhưng lại có chiều sâu thời gian. Khi cắm hoa chuông vào loại bình này, hoa và bình tạo nên một mối quan hệ "đối thoại": hoa thì tươi mới, bình thì cổ kính; hoa thì mỏng manh, bình thì vững chãi. Và chính sự đối lập đó tạo nên cái đẹp lay động lòng người.

Thú cắm hoa - sự chăm sóc tâm hồn mà phụ nữ hiện đại đang dần nhận ra

Có một xu hướng đang lặng lẽ lan rộng trong cộng đồng phụ nữ trẻ Việt Nam: Thú cắm hoa tại nhà. Không phải để khoe trên Instagram, không phải để chụp hình thời trang, mà đơn thuần là để chăm sóc chính mình.

Một người bạn của tôi, làm việc trong ngành tài chính ở Hà Nội, mỗi sáng thứ Bảy đều có thói quen đến chợ hoa Quảng An lúc 6 giờ sáng. Cô ấy nói với tôi: "Việc đi chọn từng bông hoa, cảm nhận từng cành lá trong tay, rồi mang về nhà cắm vào bình - đó là khoảng thời gian duy nhất trong tuần mà tôi không nghĩ đến công việc. Tâm trí được nghỉ thật sự". Mỗi tuần, cô ấy chỉ cắm một bình, đặt trên bàn ăn, và sống cùng nó suốt cả tuần.

Đây là một thực hành mà người Nhật đã có từ hàng trăm năm trước, gọi là ikebana - nghệ thuật cắm hoa thiền định. Người Hàn cũng có một truyền thống tương tự gọi là kkotkkoji . Cả hai đều coi việc cắm hoa không phải là một thú vui trang trí, mà là một phương pháp chăm sóc tâm hồn. Khi tay ta chạm vào cành hoa, khi mắt ta tập trung vào từng bông nhỏ, khi tâm trí ta cân nhắc vị trí của từng yếu tố - đó là lúc ta đang thực sự sống chậm lại.

Các nghiên cứu khoa học gần đây cũng đã xác nhận điều này. Một nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy việc có hoa tươi trong nhà giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng, cải thiện tâm trạng và thậm chí làm tăng năng suất làm việc. Một nghiên cứu khác của Đại học Harvard chỉ ra rằng những người sống cùng hoa tươi trong một tuần có mức độ lo âu thấp hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng. Hoa không chỉ là vật trang trí - hoa thật sự có thể chữa lành.

Làm thế nào để cắm một bình hoa chuông đẹp như trong ảnh?

Sau khi nhìn bộ ảnh của Lý Lan Địch, tôi đã thử áp dụng cho chính bình hoa của mình. Dưới đây là những điều tôi rút ra được sau vài lần thử nghiệm.

Chọn bình trước, chọn hoa sau. Đây là bí quyết mà nhiều người làm ngược. Bình hoa quyết định "tinh thần" của tổng thể. Với hoa chuông, bình gốm thô màu trung tính (kem, trắng ngà, nâu đất) là lựa chọn tối ưu. Tránh các loại bình quá sáng bóng hoặc có hoa văn cầu kỳ, vì chúng sẽ cạnh tranh với vẻ đẹp tinh tế của hoa.

Cắt cành theo nguyên tắc 1,5 lần. Chiều cao của hoa sau khi cắm nên gấp khoảng 1,5 lần chiều cao của bình. Đây là tỷ lệ vàng tạo cảm giác cân đối. Nếu bình cao 30cm, hoa nên cao khoảng 45cm tính từ miệng bình.

Để hoa "thở" trong bình. Đừng cắm quá dày. Hoa chuông cần khoảng trống để khoe được vẻ mềm mại của từng nhánh. Một bó vừa phải, có những bông cao thấp khác nhau, sẽ đẹp hơn rất nhiều so với một bó dày đặc cứng nhắc.

Thêm yếu tố xanh mảnh. Chi tiết khiến bộ ảnh của Lý Lan Địch trở nên đặc biệt chính là những sợi cỏ mảnh xen lẫn trong bó hoa. Bạn có thể dùng cỏ lúa mì, cỏ pampas non, hoặc lá măng tây để tạo hiệu ứng "rủ xuống" mềm mại quanh miệng bình. Yếu tố này tưởng nhỏ nhưng quyết định 50% vẻ đẹp tổng thể.

Cắt gốc xéo và thay nước mỗi 2 ngày. Hoa chuông không thuộc loại bền nhất, thông thường giữ được khoảng 5-7 ngày nếu chăm sóc tốt. Mỗi lần thay nước, nên cắt lại gốc một góc 45 độ để hoa hút nước tốt hơn. Tránh để bình hoa dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần điều hoà.

Có lẽ điều tôi muốn nói nhất sau khi nhìn bộ ảnh của Lý Lan Địch không phải là về hoa, cũng không phải về thời trang. Mà là về một cách sống.

Chúng ta - những người phụ nữ hiện đại thường rất giỏi việc chăm sóc người khác. Chăm con, chăm chồng, chăm bố mẹ, chăm sếp, chăm khách hàng, chăm dự án. Nhưng đến lúc tự chăm sóc chính mình, ta lại thường lúng túng, hoặc nghĩ đó là điều xa xỉ. Cắm một bình hoa là một trong những hành động đơn giản nhất, ít tốn kém nhất, mà ta có thể làm cho chính mình. Nó không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Nó không tốn nhiều thời gian. Một bó hoa chuông ở chợ Quảng An hay Hồ Thị Kỷ chỉ tầm 100.000 - 200.000 đồng, đủ cắm một bình đẹp cho cả tuần.

Vậy mà thứ năng lượng nó mang lại cho không gian sống và cho tâm hồn ta thì khó có thứ gì sánh được. Buổi sáng thức dậy, mở mắt ra thấy một bình hoa chuông trắng pha hồng đang khẽ rung rinh dưới ánh nắng - cảm giác đó hoàn toàn khác với việc thức dậy trong một căn phòng không có gì sống động. Buổi tối đi làm về, mệt mỏi rã rời, nhưng nhìn thấy bình hoa ở đầu phòng khách, tự nhiên cảm thấy nhà mình thật sự là nhà . Đó là điều mà những bức ảnh đẹp nhất, những món đồ trang trí đắt tiền nhất, không thể nào mang lại được.

Mùa hè năm nay, nếu bạn vẫn chưa thử cắm một bình hoa tươi cho riêng mình, hãy bắt đầu với hoa chuông. Không cần phải hoàn hảo như trong bộ ảnh của Lý Lan Địch. Chỉ cần một bình nhỏ, đặt ở góc bàn, hay trên bệ cửa sổ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng cuộc sống của mình chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã có một thứ gì đó dịu dàng hơn rất nhiều.

Và biết đâu, mùa hè này sẽ trở thành mùa hè đẹp nhất bạn từng có không phải vì chuyến du lịch xa, không phải vì kế hoạch lớn lao nào mà chỉ vì trong nhà bạn có một bình hoa chuông đang lặng lẽ nở.

Bởi vì đôi khi, hạnh phúc thật sự nằm ở những điều rất nhỏ, rất dịu dàng, và rất gần, chỉ chờ ta dừng lại để nhìn thấy chúng.