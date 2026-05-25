8 loại cây chớ nên trồng trong nhà

Trồng cây trong nhà đang trở thành thói quen của nhiều gia đình. Theo chuyên gia tư vấn cây trồng Britt Parrish, cây cảnh không chỉ làm đẹp không gian mà còn có thể mang lại "sự bình yên, mục đích sống và cảm giác tĩnh tại cho ngôi nhà". Tuy vậy, một số loại cây lại không hợp với môi trường trong nhà vì thiếu sáng, thiếu ẩm, thiếu diện tích hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Xét theo phong thủy, cây trong nhà cũng nên khỏe mạnh, gọn gàng, ít rụng lá; cây héo úa, sắc nhọn, độc hoặc phát triển khó kiểm soát thường không được khuyến khích. Dưới đây là những loại cây mà các chuyên gia cây cảnh khuyên không nên trồng trong nhà.

1. Các loại cây ăn thịt

Các loại cây ăn thịt như cây bắt ruồi hay nắp ấm khá lạ mắt nhưng không lý tưởng để trồng trong nhà. Chuyên gia cây cảnh Bex Claire Hamell cho biết các loại cây này cần trải qua một giai đoạn lạnh để "ngủ đông" theo chu kỳ tự nhiên. Vì vậy, nếu không thể tạo điều kiện lạnh phù hợp trong nhà, gia chủ nên trồng chúng ngoài trời thay vì cố đặt trong không gian sống.

Trong phong thủy, cây có hình dáng "bẫy mồi" cũng dễ tạo cảm giác bất an, không phù hợp không gian nghỉ ngơi.

2. Một số loại cây môn cảnh

Một số loại cây môn cảnh, bao gồm cây tai voi, có lá lớn, màu sắc bắt mắt nhưng cần độ ẩm cao, ánh sáng mạnh và đất luôn ẩm. Đây là điều không dễ duy trì trong nhà.

3. Cây cọ Majesty

Cọ Majesty nhìn rất sang, dễ tạo cảm giác nhiệt đới, nhưng lại khó chiều. Cây cần nhiều ánh sáng gián tiếp, độ ẩm cao và lượng nước phù hợp. Chuyên gia Parrish cho biết hầu hết nhà ở thường quá khô và thiếu sáng với loại cây này. Cây nhanh xuống sắc, lá khô héo cũng không tốt về mặt phong thủy.

4. Một số loại thu hải đường

Một số loại thu hải đường, ví dụ như thu hải đường củ và thu hải đường sáp, thường không thích hợp để trồng trong nhà.

Thu hải đường củ cần thời kỳ ngủ đông, còn thu hải đường sáp dù có thể trồng trong nhà nhưng thường không nở đẹp và gọn như ngoài trời. Nếu muốn cây dễ sống hơn, chuyên gia Hamell gợi ý các loại thu hải đường thân rễ hoặc thân mía, vì chúng hợp ánh sáng gián tiếp và độ ẩm trung bình trong nhà hơn.

5. Một số cây thực phẩm

Không phải cây ăn được nào cũng trồng tốt trong nhà. Các cây như ngũ cốc, đậu, bí, dưa, cà chua thường cần nhiều nắng, nước và không gian. Trồng trong nhà dễ khiến cây còi cọc, đất ẩm kéo dài hoặc phát sinh sâu bệnh. Nếu muốn có cây ăn được trong nhà, nên ưu tiên các loại gia vị trồng chậu như gừng, nghệ, sả, hương thảo.

6. Cây chuối

Chuối thường bị nhầm là cây dễ trồng trong nhà vì dáng lá xanh đẹp. Thực tế, cây cần nhiều nắng, nhiệt độ ấm, độ ẩm cao và diện tích rộng. Chuyên gia Parrish cho biết hầu hết không gian trong nhà khó đáp ứng đủ ánh sáng và chỗ cho chuối phát triển đúng cách. Theo phong thủy, cây quá lớn, chiếm nhiều diện tích cũng dễ làm không gian bí bách.

7. Cây sanh

Cây sanh là cây cảnh nổi tiếng nhưng không dễ chăm. Chuyên gia Claire nói: "Cây sanh rất nhạy với ánh sáng; chỉ cần thay đổi vị trí hoặc điều kiện chăm sóc, cây có thể rụng lá hàng loạt" . Cây rụng lá liên tục khiến nhà cửa kém sạch, đồng thời theo phong thủy dễ gợi cảm giác sa sút, thiếu sinh khí.

8. Cây trúc đào

Trúc đào có hoa đẹp nhưng rất độc. Cây chứa glycoside tim, có thể gây nôn, co giật, thậm chí suy tim nếu ăn phải. Đáng ngại hơn, trúc đào còn thường rụng lá và hoa, làm tăng nguy cơ tiếp xúc trong nhà. Vì vậy, đây là loại cây nên tránh, nhất là gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Nguồn: Martha Stewart