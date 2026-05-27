Mỹ nhân cao nhất showbiz mặc đẹp không trượt phát nào, xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm

Chiều cao "khủng" giúp mọi outfit của mỹ nhân này đều trông sang hơn hẳn.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m86 cùng đôi chân dài 1m23, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từ lâu đã được xem là một trong những nàng hậu có tỷ lệ cơ thể ấn tượng nhất Vbiz. Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao “khủng”, người đẹp sinh năm 2001 còn ghi điểm với hình ảnh thanh lịch, thông minh và ngày càng thăng hạng về phong cách thời trang. Từ một cô gái từng tự ti vì quá cao, Bảo Ngọc giờ đây đã trở thành Miss Intercontinental 2022 và chuẩn bị đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, Bảo Ngọc còn ngày càng ghi dấu ấn trong mắt công chúng nhờ hình ảnh thanh lịch, hiện đại và gu thời trang tinh tế. Điểm đặc biệt ở style của Bảo Ngọc là khả năng biến mọi outfit tưởng chừng rất đơn giản trở nên sang và hút mắt nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh cùng khí chất nhẹ nhàng, nữ tính. Với lợi thế hình thể hiếm có, nàng hậu gần như “cân đẹp” từ đồ casual đời thường đến những set váy maxi bay bổng hay outfit ôm dáng tôn body. Chính vì vậy, style của Bảo Ngọc cũng trở thành nguồn tham khảo lý tưởng cho những cô nàng có vóc dáng tương tự, đặc biệt là hội chị em sở hữu chiều cao nổi bật đang tìm kiếm cách phối đồ vừa tôn dáng vừa giữ được sự thanh lịch.

Trong chuyến du lịch, Bảo Ngọc khiến dân tình mê mẩn với chiếc váy maxi họa tiết boho mang tông màu vintage. Thiết kế dây mảnh kết hợp phần eo nhấn nhẹ giúp vóc dáng của nàng hậu trông càng thanh thoát. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng layout makeup trong trẻo khiến tổng thể mang cảm giác rất thơ và dịu dàng.

Váy maxi chắc chắn là item "ruột" của Bảo Ngọc nhờ thoải mái, dễ phối và không hề nhàm chán. Khi dạo phố tại Trung Quốc, người đẹp chọn chiếc váy maxi hai dây màu đen với phom suông mềm mại. Thiết kế này giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và chiều cao “không phải dạng vừa” của nàng hậu. Dưới ánh nắng chiều, tổng thể outfit mang vibe rất điện ảnh, vừa sang vừa nhẹ nhàng kiểu các mỹ nhân Hong Kong đời đầu.

Không đóng khung bản thân trong hình tượng an toàn, Bảo Ngọc đôi lúc cũng thử sức với style retro cổ điển. Chiếc váy quây chấm bi kết hợp khăn trùm đầu đồng điệu giúp cô trông như bước ra từ phim Âu Mỹ thập niên cũ. Với chiều cao nổi bật cùng gương mặt sáng, nàng hậu dễ dàng khiến những outfit vintage trở nên thời thượng hơn hẳn.

Một trong những outfit được khen nhiều nhất gần đây của Bảo Ngọc chính là set váy ren trắng khi dạo Hồ Gươm buổi tối. Thiết kế dài tay với sắc trắng be mềm mại tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa mong manh. Cách để diện các set đồ "kín cổng cao tường" mà không sợ nuốt dáng đó là chọn các thiết kế có chiết eo phân chia tỷ lệ rõ ràng. Ngoài ra, chất liệu ren cũng giúp tổng thể thêm điểm nhẹ nhàng mà không kém phần thanh lịch đó!

Trong một khoảnh khắc hậu trường của Miss World Vietnam, Bảo Ngọc diện combo áo tay dài đen ôm dáng mix cùng jeans cạp trễ đơn giản. Set đồ không hề cầu kỳ nhưng vẫn giúp cô khoe trọn vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể cực phẩm. Chính sự tối giản này lại khiến visual của nàng hậu càng nổi bật giữa background sân khấu rực sáng.