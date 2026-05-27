Mỹ nhân 26 tuổi lấy chồng chủ tịch: Giờ ở dinh thự trăm tỷ bề thế số 1 Hà thành

Cuộc sống của mỹ nhân showbiz sau khi làm dâu hào môn khiến nhiều người choáng ngợp.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng hậu có cuộc sống hôn nhân được ngưỡng mộ nhất Vbiz hiện tại. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp ghi dấu ấn với hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng và nói không với scandal. Tháng 10/2022, cô tổ chức đám cưới cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, cũng là con trai út của bầu Hiển. Sau gần 4 năm về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi sự kín đáo nhưng đầy viên mãn.

Hiện tại, nàng hậu đang sống cùng gia đình chồng trong dinh thự bề thế tọa lạc trên khu "đất vàng" giữa lòng Hà Nội. Đây được xem là một trong những cơ ngơi nổi bật và đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, gây chú ý bởi kiến trúc nguy nga và độ đồ sộ hiếm thấy.

Từ bên ngoài, căn dinh thự đã gây choáng ngợp với quy mô cao khoảng 5-6 tầng, nằm trên vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội. Công trình mang phong cách châu Âu cổ điển pha hiện đại, nổi bật với gam màu vàng kem sang trọng cùng hệ thống cửa sổ lớn và ban công rộng.

Điểm dễ nhận ra nhất của dinh thự chính là cánh cổng sắt đồ sộ với những chi tiết hoa văn tinh xảo. Đây cũng là góc check-in quen thuộc của gia đình bầu Hiển mỗi dịp đặc biệt. Chỉ riêng phần cổng đã đủ thể hiện sự bề thế và đẳng cấp của toàn bộ cơ ngơi phía sau.

Kiến trúc tổng thể được chăm chút kỹ lưỡng trong từng đường nét, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa quyền quý. Mỗi góc nhìn của ngôi nhà đều mang đúng tinh thần "hào môn" mà công chúng thường nhắc tới khi nói về gia đình chồng Đỗ Mỹ Linh.

Không gian bên trong dinh thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng. Phòng khách nổi bật với trần cao thoáng rộng, ở giữa là đèn chùm pha lê cỡ lớn tạo cảm giác lộng lẫy ngay khi bước vào. Bộ sofa cao cấp kết hợp cùng bàn trà và thảm trải sàn được sắp xếp hài hòa, tạo nên tổng thể vừa quyền uy vừa ấm cúng. Các bức tranh nghệ thuật cùng đồ decor được lựa chọn kỹ lưỡng để tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.

Gam màu chủ đạo thiên về tông vàng, xanh và nâu trầm, giúp toàn bộ khu vực tiếp khách mang cảm giác cổ điển nhưng không nặng nề. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, dễ nhận ra từng chi tiết nội thất trong nhà đều có sự đầu tư lớn.

Dù sở hữu không gian rộng lớn, dinh thự vẫn tạo cảm giác gần gũi nhờ cách bài trí tinh tế. Các khu vực sinh hoạt chung được kết nối liền mạch, ưu tiên sự thông thoáng và tiện nghi cho nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Hệ rèm cửa, kệ trang trí và các món nội thất đều mang phong cách đồng bộ, tạo nên vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương. Đây cũng là nơi gia đình thường quây quần trong những dịp lễ Tết hay các buổi tụ họp đông đủ thành viên.





Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh làm riêng một phòng thay quần áo để trưng bày tủ đồ hiệu đồ sộ. Căn phòng sử dụng tông xanh chủ đạo tương tự phòng khách cùng các chi tiết dát vàng đắt giá.

Một trong những điểm nổi bật nhất của dinh thự là khu vực thể thao và giải trí được đầu tư bài bản. Gia đình sở hữu phòng gym riêng với nhiều thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu tập luyện hàng ngày.

Ngoài ra còn có bể bơi ngoài trời rộng rãi, xung quanh được lát đá chống trơn và bố trí nhiều cây xanh tạo cảm giác thư giãn như resort. Khu vực này vừa là nơi nghỉ ngơi vừa mang đến không gian riêng tư để các thành viên tận hưởng cuộc sống sau những giờ làm việc bận rộn.





Sau khi làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cuộc sống kín đáo hơn trước. Cô ít xuất hiện ở showbiz nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh dịu dàng, tinh tế và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nàng hậu từng chia sẻ bản thân sống cùng bố mẹ chồng và luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm từ gia đình. Với cô, sự chân thành và tình cảm thật lòng chính là bí quyết giúp mối quan hệ gia đình luôn hài hòa.



