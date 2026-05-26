10 điểm cho sữa tắm "made in Vietnam": 5 loại to oạch, giá bình dân, còn lưu hương thơm như nước hoa

Các dòng sữa tắm "made in Vietnam" hiện nay không chỉ đa dạng về mùi hương mà còn ngày càng được đầu tư tốt hơn về trải nghiệm sử dụng.

Không chỉ skincare hay nước hoa, sữa tắm hiện nay cũng được nhiều người quan tâm hơn về khả năng lưu hương trên da. Một chai sữa tắm thơm lâu, tạo cảm giác sạch sẽ và dễ chịu sau khi tắm có thể giúp cơ thể thơm tho nhẹ nhàng suốt nhiều giờ mà không cần dùng quá nhiều nước hoa. Đặc biệt, nhiều thương hiệu "made in Vietnam" thời gian gần đây đã cho ra mắt các dòng sữa tắm dung tích lớn, giá khá bình dân nhưng mùi hương lại được đầu tư theo hướng sang trọng, nữ tính chẳng kém các sản phẩm high-end. Từ hương trà đào thanh mát tới kiểu hương nước hoa ngọt ấm quyến rũ, những dòng sữa tắm này đang được nhiều người yêu thích vì vừa làm sạch da, vừa mang lại cảm giác thư giãn như đang dùng body care cao cấp.

1. UILICY Brightening Petal Body Wash

UILICY là dòng sữa tắm gây chú ý nhờ thiết kế đẹp mắt cùng phần cánh hoa bên trong tạo cảm giác khá sang trọng. Không chỉ có ngoại hình bắt mắt, sản phẩm còn được yêu thích nhờ mùi hương được xây dựng theo kiểu layering giống nước hoa. Hương đầu là mùi hoa hồng nhẹ nhàng và nữ tính, sau đó chuyển dần sang hương bưởi thanh mát ở tầng hương giữa, cuối cùng đọng lại cảm giác mềm mại với hương hoa mộc lan. Tổng thể mùi hương khá dễ dùng, vừa đủ nổi bật nhưng không quá nồng. Ngoài khả năng lưu hương tốt, sản phẩm còn tạo cảm giác da mềm sau khi tắm thay vì khô căng.

2. Grace and Glow Black Opium Perfumed Body Wash

Grace and Glow là thương hiệu nổi tiếng với các dòng body care lấy cảm hứng từ mùi hương nước hoa nổi tiếng. Phiên bản Black Opium đặc biệt được nhiều người yêu thích vì mang phong cách ngọt ấm, quyến rũ và khá "nịnh mũi". Sữa tắm có khả năng tạo bọt tốt, giúp da sạch nhưng không bị khô ráp sau khi dùng. Điều khiến nhiều người thích nhất là mùi hương lưu lại khá lâu trên da và cả quần áo. Với những ai yêu thích kiểu hương sang trọng, hơi ngọt và có cảm giác "tắm xong như vừa xịt nước hoa", đây là dòng sữa tắm rất đáng thử.

3. Cỏ Mềm Moisturizing Body Wash

Cỏ Mềm là thương hiệu Việt quen thuộc với các sản phẩm thiên nhiên dịu nhẹ. Dòng sữa tắm dưỡng ẩm của hãng được nhiều người yêu thích nhờ cảm giác dễ chịu trên da cùng các mùi hương khá thư giãn. Trong đó, hương trà đào mang cảm giác ngọt nhẹ, tươi mát và phù hợp với mùa hè, còn hương bưởi lại thiên về kiểu sạch sẽ, thanh mát và dễ dùng hằng ngày. Texture sản phẩm không quá đặc nhưng vẫn tạo bọt ổn, giúp da sạch nhẹ nhàng mà không khô căng. Đây là kiểu sữa tắm phù hợp với những người thích hương thơm tinh tế thay vì quá đậm mùi nước hoa.

4. Five Grains Perfumed Body Wash

Five Grains là dòng sữa tắm được nhiều người đánh giá cao nhờ khả năng lưu hương khá tốt trong tầm giá bình dân. Sản phẩm có dung tích lớn nên dùng được khá lâu, phù hợp với những ai thích các loại sữa tắm "to oạch" để dùng hằng ngày. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở kiểu hương nước hoa nữ tính, mang cảm giác sạch sẽ và dễ chịu sau khi tắm. Texture tạo bọt ổn và giúp da có cảm giác mềm hơn sau khi sử dụng. Đây là kiểu sữa tắm phù hợp với những người muốn cơ thể luôn thơm nhẹ mà không cần dùng quá nhiều sản phẩm layering khác.

5. CINDY BLOOM Perfumed Body Wash

CINDY BLOOM là dòng sữa tắm hướng đến phong cách hương nước hoa trẻ trung và nữ tính. Sản phẩm được yêu thích nhờ mùi hương khá nổi bật nhưng vẫn dễ dùng hằng ngày, đặc biệt phù hợp với những người thích cơ thể luôn thơm tho sau khi tắm. Ngoài khả năng làm sạch da, sản phẩm còn giúp da có cảm giác mềm và mịn hơn nhờ công thức dưỡng ẩm vừa phải. Đây cũng là một trong những dòng sữa tắm được nhiều người lựa chọn vì mức giá dễ tiếp cận nhưng trải nghiệm sử dụng khá ổn áp.

Có thể thấy, các dòng sữa tắm "made in Vietnam" hiện nay không chỉ đa dạng về mùi hương mà còn ngày càng được đầu tư tốt hơn về trải nghiệm sử dụng. Với mức giá bình dân, dung tích lớn và khả năng lưu hương khá ổn, nhiều sản phẩm hoàn toàn có thể mang lại cảm giác thư giãn và thơm tho không thua kém các dòng body wash đắt tiền. Nếu muốn cơ thể luôn thơm mát nhẹ nhàng suốt ngày dài mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nước hoa, một chai sữa tắm có mùi hương dễ chịu chắc chắn là món đáng để đầu tư.