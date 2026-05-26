Mỹ nhân showbiz ly hôn xong "lên hương" cả nhan sắc lẫn style: Trẻ đến nỗi không ai tin cô 37 tuổi

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh cá tính và sắc sảo, Tóc Tiên của hiện tại lại khiến netizen bất ngờ vì sự "lột xác" đầy nữ tính và trẻ trung. Sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ không hề xuống phong độ mà ngược lại còn bước vào giai đoạn được khen là "đỉnh" của cả nhan sắc lẫn gu thời trang. Từ thần thái, vóc dáng đến cách ăn mặc đều toát lên năng lượng tự tin, thoải mái và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Visual ngày càng trẻ ra thấy rõ hậu ly hôn của Tóc Tiên.

Điều dễ nhận ra nhất ở Tóc Tiên thời gian gần đây chính là sự linh hoạt trong phong cách: có lúc ngọt ngào kiểu girl crush Hàn Quốc, có lúc lại sexy đúng chất fashion icon. Và nhiều outfit chị em hoàn toàn có thể tham khảo để ứng dụng trong phong cách thường nhật.

Ở outfit đầu tiên, Tóc Tiên diện set váy xanh pastel họa tiết chấm bi hot trend năm nay, chất liệu xuyên thấu nhẹ và nhấn nhá chi tiết cut-out ở thân trước. Thiết kế này khá kén người mặc nhưng Tóc Tiên vẫn cân đẹp nhờ body săn chắc, quyến rũ.

Nếu phải chọn outfit cá tính nhất thì chắc chắn là combo áo ôm màu olive mix minishort và boots cao cổ. Set đồ mang chút hơi hướng Âu Mỹ với vibe cool girl cực rõ. Từ phần áo chiết eo đến boots cao đều giúp tổng thể trông khỏe khoắn, nổi bật và rất thời trang.

Sang đến set đồ tiếp theo, nữ ca sĩ chuyển hẳn sang vibe quyến rũ với crop top tay phồng buộc nơ mix cùng chân váy ôm màu pastel. Outfit này giúp Tóc Tiên khoe trọn vòng eo săn chắc cùng body cực phẩm nhưng vẫn giữ được cảm giác mềm mại, nữ tính. Điểm hay nằm ở cách cô phối thêm kính gọng đen và túi da màu trầm để tổng thể có chiều sâu hơn, không bị quá "sến".

Vẫn tiêu chí hack tuổi, mỹ nhân 8x diện minidress chấm bi tông kem cổ V với phom dáng ôm eo xòe nhẹ. Phần tay bèo khéo léo che đi khuyết điểm vóc dáng, lại giúp mang lại cảm giác kín đáo, nữ tính và dịu dàng hơn hẳn style thường ngày mà nữ ca sĩ theo đuổi. Kiểu váy này cũng là "must-have item" nàng phải có trong tủ đồ, đặc biệt vào ngày hè nắng nóng, bởi mặc đi cafe hay hẹn hò đều xinh.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Tóc Tiên lại quay về hình ảnh sexy quen thuộc với minidress đen cùng phần cổ khoét cực sâu tôn trọn vòng 1 nóng bỏng. Dù diện outfit táo bạo, tổng thể vẫn không tạo cảm giác phô trương mà ngược lại rất sang nhờ nữ ca sĩ chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng.

