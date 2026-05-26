Người mẹ ở Hà Nội chia sẻ: Tôi đóng kín cửa từ 10h sáng và hóa đơn điện mùa hè giảm thấy rõ

Mùa hè năm nay mới bắt đầu nhưng nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C từ sáng đến chiều. Điều khiến nhiều gia đình "đau đầu" không chỉ là cái nóng kéo dài mà còn là hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt vì điều hòa phải chạy gần như cả ngày. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ trong nhà, nhiệt độ phòng hoàn toàn có thể giảm đi vài độ mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy lạnh.

Có một điều khá thú vị: nhiều cách chống nóng hiệu quả nhất lại đến từ kinh nghiệm của thế hệ trước – thời mà điều hòa còn chưa phổ biến. Những mẹo tưởng "xưa như trái đất" này giờ đang được nhiều gia đình áp dụng trở lại vì vừa tiết kiệm điện, vừa dễ chịu hơn hẳn so với việc ngồi điều hòa liên tục.

Mở cửa ban ngày chưa chắc đã mát hơn

Rất nhiều người có thói quen mở toàn bộ cửa sổ từ sáng đến chiều để "đón gió". Nhưng thực tế, vào những khung giờ nắng gắt, điều này lại khiến hơi nóng bên ngoài tràn thẳng vào nhà.

Chị Minh Anh (Hà Nội) kể rằng trước đây nhà chị gần như mở cửa cả ngày vì nghĩ "phòng bí thì càng nóng". Kết quả là đến chiều, nền nhà nóng ran, tường hấp nhiệt và điều hòa phải bật nhiệt độ rất thấp mới thấy mát.

"Mùa hè năm nay tôi thử đổi cách: Từ khoảng 10h sáng đến 5h chiều thì đóng kín cửa, kéo rèm chắn sáng. Đến tối mới mở cửa để lấy gió. Không ngờ phòng mát hơn thật, điều hòa cũng không phải chạy liên tục", chị nói.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều người áp dụng:

Ban ngày: Đóng cửa, kéo rèm cản nhiệt để hạn chế nắng chiếu trực tiếp vào sàn và tường.

Buổi tối: Khi nhiệt độ ngoài trời giảm mới mở cửa tạo gió đối lưu để đẩy hơi nóng ra ngoài.

Nghe đơn giản nhưng cách này giúp giảm đáng kể lượng nhiệt tích tụ trong nhà, đặc biệt với các căn hộ hướng Tây hoặc tầng cao.

"Điều hòa mini" chỉ từ quạt và nước đá

Một trong những mẹo được chia sẻ nhiều nhất mùa hè này là đặt chậu đá hoặc chai nước đông lạnh trước quạt để tạo luồng gió mát tự nhiên.

Nguyên lý khá đơn giản: luồng gió đi qua hơi lạnh từ đá sẽ giảm nhiệt trước khi thổi ra ngoài. Không thể lạnh sâu như điều hòa nhưng đủ giúp không khí dễ chịu hơn nhiều.

Nhiều gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ đặc biệt thích cách này vì không bị khô da hay lạnh buốt như ngồi máy lạnh lâu.

Một số mẹo nhỏ giúp tăng hiệu quả:

- Đông lạnh sẵn vài chai nước để thay liên tục.

- Đặt khay đá phía trước quạt thay vì sát động cơ để tránh nước bắn.

- Buổi tối nên dùng lượng đá vừa phải để tránh phòng quá ẩm.

Điều đáng nói là chi phí gần như không đáng kể. Trong bối cảnh tiền điện mùa hè có thể tăng thêm cả triệu đồng/tháng, nhiều gia đình xem đây là cách "giải cứu ví tiền" khá hiệu quả.

Một chậu cây cũng có thể khiến căn phòng dễ chịu hơn

Không ít người bất ngờ khi biết cây xanh thực sự có tác dụng làm mát nhà. Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp điều hòa độ ẩm và giảm nhiệt độ xung quanh.

Các loại cây như:

- Trầu bà

- Thường xuân

- Bạc hà

- Lan ý

- Cây nhện

đều dễ trồng, giá rẻ và phù hợp để đặt ở cửa sổ hoặc ban công.

Một hàng cây nhỏ trước cửa sổ không chỉ chắn bớt nắng mà còn khiến căn phòng dịu hơn rõ rệt vào buổi chiều. Với nhiều phụ nữ trung niên, đây còn là cách giúp nhà cửa "mềm" hơn, dễ sống hơn trong những ngày oi bức.

Nhà càng bừa càng nóng

Đây là điều nhiều người không để ý. Chăn gối dày, quần áo chất đống, đồ đạc kín lối đi… đều khiến không khí trong nhà bí hơn và giữ nhiệt lâu hơn.

Những gia đình giữ thói quen:

- Gấp gọn chăn ga vào buổi sáng

- Hạn chế đồ không cần thiết

- Dọn lối đi thông thoáng

- Giảm dùng thiết bị điện công suất lớn ban ngày

thường có cảm giác nhà "nhẹ nhiệt" hơn thấy rõ.

Nhiều người sau tuổi 40 bắt đầu nhận ra: sống gọn không chỉ đỡ việc nhà mà còn tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian và giúp cơ thể dễ chịu hơn trong mùa hè.

Chống nóng không nhất thiết phải tốn tiền

Điều thú vị là phần lớn các mẹo giữ mát hiệu quả đều không yêu cầu mua thêm thiết bị đắt tiền. Quan trọng nhất vẫn là hiểu cách nhiệt vận hành trong nhà và thay đổi vài thói quen nhỏ hằng ngày.

Trong thời điểm chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên những giải pháp:

- Ít tốn điện hơn

- Dễ áp dụng hơn

- Thân thiện với người già, trẻ nh

- Không phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa

Và đôi khi, chính những kinh nghiệm "cũ mà không lỗi thời" lại giúp cuộc sống mùa hè trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.