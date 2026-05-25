Có nên bật đèn thờ cả ngày lẫn đêm?

Đèn thờ thường được xem là chi tiết giúp không gian thờ cúng trở nên ấm cúng và trang nghiêm hơn. Chính vì vậy, không ít gia đình duy trì thói quen bật đèn gần như cả ngày, thậm chí để xuyên đêm vì cho rằng như vậy sẽ tạo cảm giác ấm áp và giữ sự kết nối cho không gian thờ cúng trong nhà.

Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn liệu việc bật đèn thờ liên tục có thực sự cần thiết hay không, có ảnh hưởng gì đến độ an toàn, phong thủy hoặc tuổi thọ của thiết bị điện hay không.

Có cần bật đèn thờ suốt ngày đêm?

Trên thực tế, không có quy định bắt buộc phải bật đèn thờ liên tục 24/24. Việc bật vào thời điểm nào thường phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt, điều kiện không gian và quan niệm của từng gia đình. Nhiều nhà thường bật đèn vào buổi tối, ngày rằm, mùng một hoặc khi thắp hương để tạo cảm giác trang nghiêm hơn. Trong khi đó, một số gia đình giữ đèn sáng xuyên đêm như một cách duy trì sự ấm cúng cho khu vực thờ cúng. Điều quan trọng không nằm ở việc bật bao lâu, mà là giữ không gian bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng và sử dụng ánh sáng phù hợp.

Nếu bật đèn cả ngày lẫn đêm cần lưu ý gì?

Việc để đèn sáng liên tục trong thời gian dài có thể khiến bóng đèn nóng lên, giảm tuổi thọ hoặc tăng nguy cơ chập điện nếu sử dụng thiết bị kém chất lượng. Vì vậy, nếu có thói quen bật đèn thường xuyên, nên chú ý:

- Ưu tiên dùng đèn LED tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt

- Kiểm tra dây điện, ổ cắm định kỳ để tránh quá tải

- Không để giấy, vàng mã hoặc vật dễ cháy quá sát bóng đèn

- Hạn chế dùng đèn có ánh sáng nhấp nháy liên tục gây chói mắt

- Nếu ra khỏi nhà lâu ngày, nên tắt bớt thiết bị điện không cần thiết

Ngoài yếu tố tâm linh hay thói quen sinh hoạt, sự an toàn trong quá trình sử dụng điện vẫn là điều nên được đặt lên hàng đầu.

Nên chọn ánh sáng như thế nào cho bàn thờ?

Nhiều người ưu tiên ánh sáng vàng dịu thay vì ánh sáng trắng quá mạnh vì tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn cho không gian thờ cúng. Đèn quá sáng hoặc đổi màu liên tục đôi khi khiến khu vực bàn thờ trở nên rối mắt, mất đi cảm giác trang nghiêm vốn có. Ngoài ra, cũng không nên lắp quá nhiều đèn cùng lúc nếu diện tích bàn thờ nhỏ vì nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến đồ thờ và gây cảm giác bí nóng.

Điều quan trọng vẫn là sự gọn gàng và an toàn

Bàn thờ vốn là không gian cần sự yên tĩnh và chỉn chu trong nhà. Vì vậy, thay vì quá đặt nặng chuyện nên bật đèn bao lâu hay có cần để sáng xuyên đêm hay không, điều cần chú ý hơn là giữ khu vực này sạch sẽ, thông thoáng và an toàn khi sử dụng điện. Một ánh đèn nhẹ, ổn định cùng không gian gọn gàng đôi khi đã đủ tạo cảm giác ấm cúng và trang nghiêm cho cả ngôi nhà mà không cần quá cầu kỳ hay phô trương.