Cách giúp giảm nóng bức khi ra đường

Những ngày nắng nóng, cảm giác oi bức khi ra đường không chỉ đến từ nhiệt độ cao mà còn từ ánh nắng chiếu trực tiếp, mặt đường hấp nhiệt và cả cách chúng ta lựa chọn trang phục. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trước khi bước ra khỏi nhà cũng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn đáng kể.

Chọn trang phục đúng cách: Che nắng nhưng đừng để cơ thể bí bách

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khi ra ngoài trong thời tiết nóng, người dân nên mặc quần áo nhẹ, rộng và sáng màu. Đây cũng là khuyến cáo thường gặp trong nhiều hướng dẫn phòng chống nắng nóng, bởi trang phục phù hợp không chỉ giúp giảm cảm giác oi bức mà còn hạn chế tác động trực tiếp của tia UV lên da.

Với người phải đi xe máy, đi bộ, chờ xe buýt hoặc di chuyển nhiều ngoài trời, áo chống nắng nên che được cánh tay, vai, cổ và gáy. Đây là những vùng dễ bị nắng chiếu trực tiếp, gây cảm giác rát da và khiến cơ thể nhanh mệt hơn. Tuy nhiên, áo cũng cần đủ rộng để không dính sát vào người khi ra mồ hôi, đồng thời không quá dài, quá xòe hoặc có chi tiết dễ vướng vào xe.

Chất liệu là điểm cần quan tâm. Các loại vải nhẹ, thoáng khí, dễ thấm hút hoặc hỗ trợ bay hơi mồ hôi thường tạo cảm giác dễ chịu hơn khi phải di chuyển lâu dưới trời nắng. Nếu chọn áo chống nắng chuyên dụng, người dùng nên xem xét thêm khả năng chống tia UV, độ dệt kín của vải, phần cổ áo, mũ trùm và tay áo.

Nói cách khác, chống nắng không chỉ là mặc cho thật kín, mà là mặc sao cho vừa che chắn tốt, vừa giúp cơ thể thoát nhiệt.

Màu sắc, mũ nón và kính râm cũng rất quan trọng

Một chi tiết nhiều người dễ bỏ qua là màu sắc quần áo. Trong ngày nắng gắt, trang phục tối màu như đen, xanh đậm, nâu đậm thường hấp thụ nhiệt nhiều hơn, khiến người mặc có cảm giác nóng hơn khi ở ngoài trời lâu. Ngược lại, các màu sáng như trắng, kem, be, ghi sáng, xanh nhạt thường tạo cảm giác dịu hơn do phản xạ ánh sáng tốt hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với người đi xe máy giữa trưa. Khi đó, cơ thể không chỉ chịu ánh nắng trực tiếp từ phía trên mà còn phải đối mặt với hơi nóng bốc lên từ mặt đường. Một chiếc áo khoác sáng màu, nhẹ và rộng vừa phải thường dễ chịu hơn nhiều so với áo tối màu, dày và ôm sát.

Dù vậy, màu sáng không đồng nghĩa với khả năng chống nắng tuyệt đối. Một chiếc áo mỏng, xuyên sáng vẫn có thể khiến da chịu tác động của tia UV. Vì thế, khi chọn áo chống nắng, người dùng nên kết hợp cả ba yếu tố: màu sắc sáng, chất liệu phù hợp và độ che phủ đủ tốt.

Bên cạnh quần áo, vùng đầu, mặt, cổ và gáy cũng cần được bảo vệ. Khi đi bộ, đứng chờ xe hoặc làm việc ngoài trời, mũ rộng vành, nón có vành che, kính râm và khẩu trang phù hợp có thể giúp giảm chói, giảm cảm giác bỏng rát và hạn chế tiếp xúc với nắng.

Với người đi bộ, mũ rộng vành hoặc ô che nắng là lựa chọn hữu ích, nhất là khi phải đứng lâu ở khu vực ít bóng cây. Với người đi xe máy, mũ bảo hiểm vẫn là ưu tiên an toàn số một. Có thể chọn loại có kính chắn hoặc kết hợp thêm áo che gáy, khăn che cổ, nhưng không nên trùm kín đến mức hạn chế tầm nhìn hoặc gây khó thở.

Kính râm nên có khả năng chống UV, thay vì chỉ có màu tối. Khi lái xe, không nên dùng kính quá sẫm màu nếu làm giảm khả năng quan sát, đặc biệt vào chiều muộn, khi đi qua hầm hoặc khu vực thiếu sáng. Khẩu trang cũng nên chọn loại vừa vặn, dễ thở, không làm mờ kính và không ảnh hưởng đến việc quan sát.

Áo chống nắng gắn quạt: Có thể tham khảo nhưng cần hiểu đúng

Vài năm gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại áo khoác, áo chống nắng hoặc áo bảo hộ có gắn quạt mini, thường được gọi là áo điều hòa, áo quạt điều hòa hoặc áo chống nắng gắn quạt. Đây là sản phẩm được nhiều người phải di chuyển, làm việc ngoài trời như shipper, công nhân, thợ kỹ thuật, người bán hàng ngoài đường quan tâm trong mùa nóng.

Loại áo này thường có 1-2 quạt nhỏ đặt ở hai bên hông hoặc phía lưng dưới, kết nối với pin sạc. Khi hoạt động, quạt hút không khí bên ngoài vào bên trong áo, tạo luồng gió lưu thông quanh cơ thể. Nhờ đó, mồ hôi bay hơi nhanh hơn, giúp người mặc có cảm giác mát và dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng đây không phải “máy lạnh mini”. Áo không tạo ra luồng khí lạnh như điều hòa, mà chủ yếu làm mát bằng gió và quá trình bay hơi mồ hôi. Trong điều kiện thời tiết quá nóng, độ ẩm cao hoặc môi trường đứng yên, bí gió, hiệu quả có thể giảm.

Khi chọn mua, người dùng nên quan tâm đến pin, bộ sạc, nguồn gốc sản phẩm và độ chắc chắn của quạt. Pin cần có chất lượng rõ ràng, không nên dùng pin kém chất lượng hoặc vừa sạc vừa mặc trong môi trường nóng. Quạt, dây điện và túi pin phải nằm gọn, không vướng khi lái xe hoặc làm việc. Không nên sử dụng áo quạt khi trời mưa lớn, ở nơi ẩm ướt hoặc môi trường dễ cháy nổ. Khi giặt, phải tháo toàn bộ quạt, pin và dây kết nối.

Áo chống nắng gắn quạt có thể giúp giảm khó chịu trong một số trường hợp, nhưng chỉ nên xem là giải pháp hỗ trợ. Người dùng không nên vì có áo quạt mà chủ quan, đi lâu dưới nắng gắt, uống ít nước hoặc bỏ qua các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể.

Bên cạnh trang phục, người dân vẫn nên hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt nếu không thật sự cần thiết, thường là cuối buổi sáng đến giữa buổi chiều. Nếu phải di chuyển lâu, nên mang theo nước, uống từng ngụm nhỏ, chọn tuyến đường có nhiều bóng cây, mái che hoặc điểm dừng mát.