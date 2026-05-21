Đèn bàn thờ là chi tiết gần như có mặt trong hầu hết không gian thờ cúng của các gia đình hiện nay. Có nhà bật đèn từ sáng tới tối, có nơi chỉ mở lúc thắp hương rồi tắt ngay sau đó. Chính vì vậy, khá nhiều người cũng bắt đầu băn khoăn liệu sau khi thắp hương xong có nên tắt đèn bàn thờ ngay hay không, bật trong bao lâu thì hợp lý và việc để đèn sáng liên tục có thật sự cần thiết.

Thực tế, chuyện này không quá cứng nhắc nhưng nếu dùng hợp lý sẽ giúp không gian thờ cúng vừa trang nghiêm, dễ chịu hơn mà vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng mỗi ngày.

1. Không nhất thiết phải tắt ngay sau khi thắp hương

Ở nhiều gia đình, đèn bàn thờ thường được bật cùng lúc với lúc thắp hương để tạo cảm giác sáng sủa và trang nghiêm hơn cho không gian thờ cúng. Sau khi hương cháy được một lúc, nhiều người vẫn giữ đèn sáng thêm thay vì tắt ngay lập tức. Lý do là ánh sáng nhẹ từ đèn bàn thờ thường giúp khu vực này nhìn ấm và gọn hơn, đặc biệt vào buổi tối hoặc với những căn nhà ít ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, nếu chỉ vừa thắp hương xong mà tắt đèn ngay thì đôi khi không gian sẽ có cảm giác hơi tối và lạnh hơn khá rõ.

2. Tuy nhiên cũng không nên để đèn sáng liên tục nhiều ngày

Dù vậy, việc bật đèn bàn thờ liên tục 24/24 trong thời gian dài lại không hẳn cần thiết, đặc biệt với các loại đèn công suất lớn hoặc đèn đã dùng lâu năm.

Nhiều gia đình để đèn sáng suốt cả ngày lẫn đêm vì ngại bật tắt nhiều lần, nhưng điều này có thể khiến bóng nhanh nóng, xuống màu hoặc giảm tuổi thọ nhanh hơn. Với một số loại đèn cũ, việc hoạt động liên tục còn dễ gây nóng khu vực xung quanh bàn thờ. Nếu không gian quá kín hoặc bàn thờ đặt sát trần gỗ, việc để đèn nóng liên tục trong nhiều giờ cũng nên hạn chế để an toàn hơn.

3. Với đèn LED ánh sáng nhẹ, có thể linh hoạt hơn

Hiện nay nhiều gia đình chuyển sang dùng đèn LED ánh sáng vàng nhẹ cho bàn thờ vì ít nóng và tiết kiệm điện hơn các loại bóng cũ. Với những loại đèn này, việc bật lâu hơn sau khi thắp hương thường không phải vấn đề quá lớn nếu hệ thống điện ổn định. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là nên kiểm tra định kỳ dây điện, công tắc và phần bóng đèn. Nếu thấy đèn nhấp nháy, nóng bất thường hoặc có mùi lạ thì nên thay sớm thay vì cố dùng tiếp.

4. Nhiều gia đình thường tắt đèn trước khi đi ngủ

Thực tế, khá nhiều nhà hiện nay chọn cách bật đèn bàn thờ vào sáng sớm hoặc buổi tối lúc thắp hương, sau đó tắt trước khi đi ngủ. Đây cũng là cách khá hợp lý vì vừa giữ được cảm giác trang nghiêm khi cần thiết vừa tránh để đèn hoạt động quá lâu không cần thiết. Đặc biệt với các căn hộ nhỏ, việc tắt bớt đèn vào ban đêm cũng giúp không gian dễ chịu và đỡ nóng hơn khá nhiều.

5. Điều quan trọng vẫn là sự gọn gàng và cảm giác dễ chịu của không gian thờ cúng

Thực tế không có quy định bắt buộc rằng thắp hương xong phải tắt đèn ngay hay cần bật suốt nhiều giờ mới đúng. Điều quan trọng hơn vẫn là khu vực bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa vừa đủ và tạo cảm giác trang nghiêm, dễ chịu cho cả gia đình. Chỉ cần sử dụng đèn hợp lý, tránh để quá nóng hoặc bật liên tục không cần thiết thì không gian thờ cúng vẫn giữ được sự ấm cúng và gọn gàng theo đúng ý nghĩa vốn có.