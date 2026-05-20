Trước khi thắp hương nên mở cửa hay đóng cửa?

Khi chuẩn bị thắp hương, không ít người băn khoăn nên mở cửa hay đóng kín nhà mới đúng. Có nhà luôn mở toang cửa chính cho thoáng khí, nhưng cũng có gia đình lại đóng kín vì sợ gió làm tắt hương hoặc khói bay tán loạn. Thực tế, việc mở hay đóng cửa trước khi thắp hương không cần quá cứng nhắc, nhưng nếu làm hợp lý sẽ giúp không gian bàn thờ dễ chịu và gọn hơn rất nhiều.

1. Nên ưu tiên mở hé cửa chính hoặc cửa sổ cho không khí lưu thông nhẹ

Trong đa số trường hợp, nhiều người thường chọn mở hé cửa chính hoặc một phần cửa sổ trước khi thắp hương thay vì đóng kín hoàn toàn. Lý do là khi không gian có độ thông thoáng nhẹ, khói hương thường dịu hơn, không bị quẩn lại quá nhiều trong nhà. Đặc biệt với nhà phố hoặc căn hộ chung cư ít lưu thông khí, nếu đóng kín toàn bộ cửa rồi thắp hương, mùi khói thường đọng khá lâu và dễ tạo cảm giác bí. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, điều này còn dễ gây khó chịu hơn nhiều người nghĩ.

Tuy nhiên, "mở cửa" ở đây thường chỉ nên là mở vừa phải để không khí lưu thông nhẹ nhàng chứ không cần mở toang hoàn toàn.

2. Không nên để gió lùa mạnh trực tiếp vào bàn thờ

Dù nên giữ không gian thoáng, nhưng nhiều người lại mắc lỗi mở tất cả cửa cùng lúc hoặc bật quạt mạnh ngay gần bàn thờ. Điều này khiến gió lùa trực tiếp vào khu vực thắp hương, làm khói tản quá nhanh hoặc khiến hương dễ cháy lệch, tắt giữa chừng. Nếu bàn thờ đặt gần cửa chính hoặc cửa sổ lớn, tốt nhất chỉ nên mở hé vừa đủ. Trường hợp nhà có gió mạnh vào buổi chiều hoặc mùa mưa, nhiều gia đình còn chủ động khép bớt cửa trong lúc thắp hương để giữ không gian ổn định hơn. Ngoài ra, cũng không nên đặt quạt thổi thẳng vào bàn thờ vì vừa làm khói bay loạn vừa khiến tro hương dễ rơi ra ngoài.

3. Với căn hộ nhỏ hoặc phòng kín, mở cửa lại càng quan trọng hơn

Ở các căn hộ chung cư hoặc nhà ít cửa sổ, việc mở hé cửa trước khi thắp hương thường cần thiết hơn khá nhiều. Những không gian kín rất dễ giữ mùi khói lâu sau khi hương cháy hết, đặc biệt nếu dùng loại hương mùi đậm. Trong trường hợp này, nhiều người thường mở cửa ban công, cửa sổ hoặc cửa phòng khách trước khi thắp hương khoảng vài phút để không khí lưu thông tốt hơn. Sau khi thắp xong, cũng nên tiếp tục để không gian thoáng nhẹ thay vì đóng kín ngay lập tức. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy cũng giúp nhà đỡ ám mùi khói và tạo cảm giác dễ chịu hơn rõ rệt.

4. Điều quan trọng vẫn là giữ không gian bàn thờ gọn và yên tĩnh

Thực tế, việc mở hay đóng cửa không quan trọng bằng chuyện khu vực thờ cúng có sạch sẽ, gọn gàng và tạo cảm giác dễ chịu hay không. Một không gian quá bí sẽ khiến khói hương nặng mùi, nhưng gió quá mạnh cũng làm mất cảm giác trang nghiêm cần có khi thắp hương. Vì vậy, cách nhiều gia đình áp dụng hiện nay là mở hé cửa vừa đủ để nhà thông thoáng nhẹ, tránh gió lùa trực tiếp vào bàn thờ và hạn chế tiếng ồn quá lớn từ bên ngoài. Đây cũng là cách giúp không gian thờ cúng giữ được cảm giác yên và dễ chịu hơn trong lúc thắp hương.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo