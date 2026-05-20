Phụ nữ 2026 đam mê phong cách "quiet luxyry", giống như vừa bước ra từ phòng ngủ sang trọng

Những năm gần đây, thời trang không còn chỉ xoay quanh sự chỉ chu hay những bộ trang phục “đúng chuẩn” để xuất hiện bên ngoài phố. Thay vào đó, giới một điệu nhạc đang ngày càng bị thu hút bởi một phong cách thẩm mỹ mang cảm giác mềm mại, riêng tư nhưng vẫn cực kỳ sang trọng: phong cách đồ ngủ.

Xu hướng này được xem là một trong những yếu tố nổi bật của thời trang xuân 2026. Từ váy satin, áo hai dây, sơ mi viền ren cho đến những bộ đồ mang cảm ngẫu pyjama, tất cả đều xuất hiện dày đặc trên sàn diễn hòa phong cách đường phố. Điều thú vị là chúng không còn mang cảm giác giác “mặc đồ ngủ ra đường”, được nâng cấp thành một tuyên ngôn thời trang về sự thư giãn và nữ tính hiện đại.

Trong giới thời trang, phong cách này thường được gọi bằng nhiều cái tên như “phòng ngủ sang trọng”, “đồ lót như áo khoác ngoài” (nội y mặc như trang phục thường ngày) hay “thẩm mỹ áo choàng kiểu Pháp” – phong cách áo choàng ngủ kiểu Pháp mang vẻ lạnh lùng, thanh thoát. Điểm chung của tất cả chính là cảm giác vừa mềm mại, lười biếng nhưng lại cực kỳ có gu.

Nhiều người từng e rằng mặc đồ ngủ lấy cảm hứng sẽ dễ tạo ra cảm giác giác xuề xòa hoặc thiếu tinh tế. Tuy nhiên, thẩm mỹ của năm 2026 lại nằm ở chính sự cân bằng: mềm nhưng không yếu, mẹo cảm nhưng không tài khoản. Muốn mặc đẹp theo xu hướng này, điều quan trọng không nằm ở công việc bạn mặc “như đồ ngủ” đến đâu, mà là lựa chọn chất liệu, phomtrang trí và phối đồ.

Điều đầu tiên quyết định độ sang của phong cách chính này là chất liệu. Những thiết kế đẹp thường sử dụng lụa thật, dày axetat hoặc satin có độ bóng nhẹ như ngọc trai. Đây là loại chất liệu tạo cảm giác giác mềm rũ tự nhiên, bắt sáng tinh tế và hoàn toàn khác với vẻ ngoài bóng bẩy của các loại satin giá rẻ. Càng ít cảm giác “đồ ngủ”, trang phục lại càng thời trang.

Tiếp theo là phong cách. Các thiết kế cắt chéo theo kỹ thuật cắt thiên vị đang được ưa thích trong năm nay vì khả năng ôm theo đường cong cơ sở rất mềm mại. Váy satin cắt chéo hay áo dây dài rũ đều mang lại cảm giác giác cảm kiểu “không cố gắng”, vừa thanh thoát vừa giúp cơ thể trông thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, bí quyết quyết định cách này sẽ trở thành cấp độ cao hơn ở trong tương phản. Một chiếc áo mềm mại mang cảm hứng ngẫu đồ ngủ sẽ đẹp hơn rất nhiều khi phối cùng blazer oversized, quần jeans dáng đứng hoặc quần tây có cấu trúc rõ ràng. Chính sự cân bằng giữa “mềm” và “cứng” tạo nên tinh thần thời trang Pháp đang được yêu thích hiện nay.

Trong số những công thức phối đồ nổi bật nhất của xu hướng này, kiểu dáng váy hai dây satin kết hợp blazer rộng rãi được xem là đơn vị kinh điển được lựa chọn của mùa xuân 2026. Bộ đôi này vừa giữ vẻ nữ tính, vừa đủ mạnh mẽ để mặc đi làm, đi tiệc hoặc dạo phố.

Nếu thích phong cách giản dị hơn, sơ mi viền ren phối quần jeans cũng là công thức rất đáng thử. Chất liệu denim bụi cọ giúp cân bằng ứng dụng thương mại của ren và satin, tạo nên vẻ ngoài vừa thư giãn vừa vừa.

Ngoài ra, những chiếc áo mang cảm hứng pyjama khi kết hợp cùng quần short hoặc quần thể thao tối giản cũng đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều cô gái theo phong cách "quiet luxury". Kiểu phối này có vẻ ngẫu nhiên nhưng thực tế lại rất tinh tế nhờ cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên.

Có thể nói, xu hướng đồ ngủ của năm 2026 không chỉ là một bước tiến lưu trang đơn thuần. Nó phản ánh cách phụ nữ hiện đại đang nhìn nhận vẻ đẹp: không còn gò bó trong những mẫu khó gợi ý, mà hướng đến sự thoải mái, mềm mại nhưng vẫn đầy khí chất. Đó chính là lý do những thiết kế satin, ren và pyjama sang trọng đang dần trở thành “đồng phục” mới của mùa xuân năm nay.

