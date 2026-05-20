Rosé và Hailey Bieber bất ngờ đụng váy: Người ngọt ngào, người cá tính khó phân thắng bại

Trong làng thời trang, chuyện các ngôi sao diện chung một thiết kế vốn không còn xa lạ. Nhưng hiếm có màn "đụng hàng" nào lại khiến dân tình khó phân thắng bại như lần này của Rosé và Hailey Bieber. Một bên là biểu tượng thời trang mang vẻ đẹp mong manh sang chảnh kiểu Hàn Quốc, một bên là fashion icon Hollywood với khí chất phóng khoáng đặc trưng. Cùng chọn diện một mẫu váy của Palomo Spain, nhưng mỗi người lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Thiết kế được cả hai lựa chọn là mẫu đầm hai dây dáng ngắn với tinh thần nữ tính cổ điển pha chút gợi cảm. Chiếc váy ghi điểm bằng hàng loạt chi tiết mềm mại như xếp ly, viền ren và phần chân váy xếp tầng hai lớp tạo độ bay bổng. Tổng thể thiết kế vừa có nét ngọt ngào kiểu balletcore, vừa mang cảm giác vintage lãng mạn rất được ưa chuộng thời gian gần đây.

Về phía Rosé, nữ idol tiếp tục trung thành với hình ảnh "nàng thơ" quen thuộc. Giọng ca của BLACKPINK lựa chọn mái tóc dài bạch kim đặc trưng, được tạo kiểu suôn nhẹ tự nhiên để tôn lên vẻ kiêu sa thanh thoát. Mái tóc sáng màu kết hợp cùng làn da trắng giúp tổng thể outfit càng thêm nổi bật và đúng chất high fashion.

Điểm thú vị trong cách styling của Rosé nằm ở việc cô kết hợp thêm quần tất đen mỏng. Chi tiết này giúp bộ váy vốn nữ tính trở nên cá tính hơn, đồng thời tạo cảm giác đậm chất Parisian chic mà nữ idol rất yêu thích. Không chỉ vậy, đôi tất đen còn giúp cân bằng tổng thể outfit, tránh cảm giác quá "bánh bèo" khi chiếc váy đã có nhiều chi tiết ren và bèo nhún.

Rosé cũng đầu tư kỹ lưỡng cho phần phụ kiện khi lựa chọn bộ trang sức của Tiffany & Co. có giá trị gần 10 nghìn đô. Những món trang sức đính đá lấp lánh vừa đủ tạo điểm nhấn sang trọng mà vẫn không lấn át outfit chính. Đây cũng là công thức quen thuộc của Rosé: luôn biết cách khiến tổng thể trông đắt giá nhưng không quá phô trương.

Trong khi đó, Hailey Bieber lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Nếu Rosé là nàng thơ mong manh, thì Hailey lại đúng chuẩn "cool girl" kiểu Mỹ với vẻ đẹp khỏe khoắn và phóng khoáng. Bà xã Justin Bieber quyết định không mang quần tất, để lộ đôi chân dài cùng làn da rám nắng đặc trưng. Chính chi tiết này đã khiến chiếc váy trở nên gợi cảm và hiện đại hơn hẳn. Thay vì cảm giác công chúa mềm mại như Rosé, Hailey mang tới tinh thần effortless chic - đẹp như không cần cố gắng mà giới fashionista cực kỳ yêu thích.

Khác với Rosé đầu tư mạnh cho phụ kiện, Hailey lại tối giản gần như hoàn toàn. Cô không sử dụng quá nhiều trang sức hay điểm nhấn cầu kỳ, chỉ tập trung vào layout makeup tự nhiên và thần thái tự tin. Mái tóc nâu hạt dẻ buông nhẹ cùng lớp nền căng bóng đặc trưng càng giúp diện mạo của cô trông khỏe khoắn, sang trọng theo đúng phong cách "clean girl" đã thành thương hiệu cá nhân.

Điều thú vị là dù cùng mặc một thiết kế, hai mỹ nhân lại tạo ra hai tinh thần thời trang hoàn toàn trái ngược. Rosé thiên về vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa và có chút thơ mộng như tiểu thư Paris. Trong khi đó, Hailey lại mang đến cảm giác sexy, hiện đại và đậm chất California girl.

Đây cũng chính là điều khiến màn đụng độ này trở nên thú vị. Không ai thực sự lấn át ai, bởi cả hai đều biết cách biến cùng một thiết kế thành "phiên bản của riêng mình". Người xem có thể dễ dàng nhận ra dấu ấn cá nhân rất rõ trong từng cách phối đồ, chọn phụ kiện hay makeup của hai ngôi sao.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc thời trang không nằm ở chuyện ai mặc trước hay ai đẹp hơn tuyệt đối, mà nằm ở khả năng biến trang phục thành một phần cá tính riêng. Và cả Rosé lẫn Hailey Bieber đều làm quá tốt điều đó. Quả thật, đây là một trong những màn "đụng hàng" hiếm hoi mà dân tình càng so sánh lại càng khó chọn người thắng cuộc. Bởi mỗi người một vẻ, nhưng đều đẹp theo cách rất riêng và hoàn toàn xứng đáng với câu nói "mười phân vẹn mười".