Hôm nay VnShop mở đại tiệc sinh nhật 10 tuổi: Live liên tục 10 tiếng, loạt thương hiệu tung deal tới 3 triệu đồng

Nestlé, Lemonade, Elise, Meiji… đồng loạt góp mặt trong Mega Live mừng sinh nhật VnShop

Ngay từ sáng 20/5, nhiều hội nhóm mua sắm và cộng đồng săn sale đã bắt đầu chia sẻ các khung giờ ưu đãi đáng chú ý trong "VnShop Mega Live - Đại tiệc sinh nhật 10 tuổi".

Theo đó, phiên Mega Live sẽ diễn ra từ 12h đến 22h30 hôm nay - ngày 20/5 trên Fanpage VnShop - nền tảng mua sắm được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, ứng dụng VNPAY hoặc website vnshop.vn. Trong suốt 10 tiếng livestream, người xem có thể tham gia minigame, săn flash sale và nhận voucher giới hạn theo từng khung giờ.

Sức hút của phiên Mega Live lần này đến từ sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu đa dạng ngành hàng như mỹ phẩm, mẹ & bé, thời trang và tiêu dùng. Trong đó có thể kể đến Lemonade, Nagakawa, Dreame/Mova, Vedan, Beanstalk, Meiji, Nature's Way, Elise, Shopdunk, Na Korea hay Nestlé (Milo).

Không chỉ quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc, phiên Mega Live còn "hút" người dùng bởi loạt ưu đãi được tung xuyên suốt livestream. Nhiều voucher giảm sâu tới 3 triệu đồng và hàng loạt ưu đãi tới 20% cho nhiều ngành hàng.

MC Thành Trung, diễn viên Thái Dương cùng nhiều khách mời xuất hiện

Đặc biệt, phiên livestream còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như MC Thành Trung, diễn viên Thái Dương, diễn viên Lưu Mạnh Dũng (Dũng Hớn). Bà Lưu Nga – nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise – cũng xác nhận góp mặt trong chương trình.

Đáng chú ý, khung giờ từ 19h20 đến 20h đang được nhiều người dùng "canh" nhất khi các khách mời sẽ tung ra những "deal bí mật" với mức ưu đãi lên tới 2 triệu đồng.

Tiếp nối là "Diamond Time" từ 20h đến 22h20 - khung giờ được xem là tâm điểm của phiên livestream khi nhiều voucher giảm sâu tới 3 triệu đồng dự kiến sẽ xuất hiện liên tục.

VnShop đáp ứng nhu cầu mua hàng chính hãng của người dùng

Không chỉ quan tâm đến mức giá, nhiều người dùng hiện cũng ưu tiên trải nghiệm mua sắm an tâm và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng khi săn sale online.

Đây cũng là lý do các mô hình mua sắm được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng như VnShop ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Thay vì phải chuyển đổi qua nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể mua sắm, thanh toán và săn ưu đãi ngay trên app quen thuộc. "An tâm mua sắm chính hãng" cũng là định hướng được VnShop tập trung phát triển.

Với phiên livestream kéo dài liên tục 10 tiếng cùng loạt ưu đãi trải đều nhiều khung giờ, "VnShop Mega Live - Đại tiệc sinh nhật 10 tuổi" đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng trong mùa mua sắm giữa năm.

Hiện khách hàng có thể săn sale các sản phẩm nhân dịp sinh nhật VnShop ngay trên ứng dụng của các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, HDBank, Sacombank, Eximbank, Co-opBank, Vietbank, BIDC, LPBank, BAOVIET Bank, VBSP, Public Bank, VietABank, IVB, Saigonbank, SCB, Bac A Bank, ứng dụng VNPAY và website vnshop.vn.

