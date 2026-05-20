Cặp đôi quyền lực showbiz ở biệt thự ngoại ô sang như resort 5*: Sân thượng rộng đến mức có thể đạp xe, hồ bơi riêng trong khuôn viên nhà

Thu Trang - Tiến Luật là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của showbiz Việt nhờ sự hài hước, gần gũi và hành trình đồng hành cùng nhau từ những ngày khó khăn đến khi có vị trí vững chắc trong nghề. Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, cả hai còn lấn sân sang sản xuất phim, kinh doanh và liên tục ghi dấu với nhiều dự án điện ảnh, web-drama ăn khách.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và mở rộng kinh doanh, cặp đôi đã xây dựng được tổ ấm bề thế ở ngoại ô TP.HCM. Ngôi nhà được hoàn thiện và dọn vào ở từ đầu năm 2023, là nơi sinh sống của đại gia đình 3 thế hệ gồm bố mẹ, anh em và các cháu.

Thu Trang từng cho biết chính cô là người lên ý tưởng cho căn nhà. Hai vợ chồng dành rất nhiều thời gian tham khảo mẫu thiết kế, lựa chọn vật liệu rồi làm việc với kiến trúc sư để hoàn thiện không gian sống đúng mong muốn. Thay vì phong cách tân cổ điển cầu kỳ, nữ diễn viên chọn hướng hiện đại, trẻ trung vì sợ nếu làm không khéo sẽ dễ tạo cảm giác rườm rà.

Căn biệt thự được xây theo kiểu nhà phố hiện đại với 4 tầng và 1 hầm xe. Phần ngoại thất sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp hệ cửa kính lớn tạo cảm giác sang trọng và thông thoáng. Ngôi nhà còn có thang máy riêng, vừa tiện nghi vừa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình đông thành viên.

Do nằm ở khu vực ngoại ô TP.HCM, việc di chuyển vào trung tâm thành phố mất khoảng 25-30 phút. Tiến Luật cho biết anh chọn nơi này vì đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, xung quanh đều là người thân, hàng xóm quen thuộc nên mang lại cảm giác gần gũi.

Một trong những điểm nổi bật nhất của căn nhà chính là không gian phòng khách được thiết kế theo kiểu thông tầng. Trần cao kết hợp hệ kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian, tạo cảm giác thoáng đãng và hiện đại.

Tường phòng khách được ốp đá sang trọng, trong khi cầu thang uốn với phần inox màu đồng trở thành điểm nhấn nổi bật cho tổng thể căn nhà. Nội thất sử dụng chủ yếu các gam màu trung tính như trắng, đen, xám, be để tạo cảm giác tinh giản nhưng vẫn cao cấp.

Không gian sinh hoạt chung được vợ chồng nghệ sĩ đặc biệt chú trọng bởi cả hai luôn đề cao sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Không gian bếp được thiết kế gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đặt một bàn ăn dài để cả đại gia đình có thể cùng nhau ăn uống mỗi ngày.

Từ khu vực bếp có thể nhìn thẳng ra hồ bơi bên cạnh nhà, giúp tổng thể không gian thêm mở và thư giãn. Các thiết bị nội thất trong nhà đều được lựa chọn từ thương hiệu lớn, có hệ thống điều khiển tự động hiện đại.

Tiến Luật từng chia sẻ anh rất kỹ tính trong việc chọn vật liệu xây dựng và nội thất cho tổ ấm. Từ gạch ốp đến thiết bị phòng tắm đều được cặp đôi đầu tư kỹ lưỡng để đảm bảo vừa đẹp mắt vừa tiện dụng.

Ngay cạnh khu vực sinh hoạt là hồ bơi riêng được thiết kế trong khuôn viên nhà. Xung quanh hồ được ốp đá, kết hợp thác nước nhỏ và cây xanh tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Tiến Luật cho biết anh làm hồ bơi để các con cháu trong gia đình có không gian vui chơi, bơi lội cùng nhau. Đây cũng là một trong những góc được cả nhà thường xuyên sử dụng để thư giãn.

Tầng 3 là khu vực riêng của vợ chồng nghệ sĩ. Không gian này được thiết kế như một căn hộ độc lập với sảnh riêng, phòng ngủ, phòng thay đồ, khu giải trí và nhà vệ sinh riêng biệt.

Ngay khu vực sảnh là tủ trưng bày đồ hiệu, túi xách và các món đồ thể thao. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, ưu tiên sự thoải mái và riêng tư.

Đặc biệt, Thu Trang từng tiết lộ khu vực cô yêu thích nhất trong nhà chính là phòng tắm. Không gian này được thiết kế theo phong cách chuẩn Nhật với bồn tắm lớn, 2 lavabo riêng và hàng loạt thiết bị thông minh. Nữ diễn viên hài hước ví nơi đây chẳng khác gì một spa hay resort 5 sao tại gia.

Tiến Luật còn tiết lộ ban đầu Thu Trang từng nghĩ lắp bồn tắm sẽ "không có thời gian dùng", nhưng sau khi hoàn thiện thì chính cô lại là người thích nhất. Thu Trang còn bổ sung thêm phụ kiện để vừa ngâm bồn vừa đọc sách hay đặt iPad thư giãn.

Một khu vực khác gây chú ý trong căn biệt thự là sân thượng rộng rãi, thoáng đãng. Hai vợ chồng đặt bàn ăn ngoài trời và trồng thêm nhiều cây cảnh để tạo mảng xanh cho không gian sống.

Đây cũng là nơi Thu Trang - Tiến Luật thường lên thư giãn, ngắm cảnh hoặc suy nghĩ kịch bản sau những giờ làm việc. Không gian rộng tới mức có thể đạp xe trên sân thượng khiến nhiều khán giả thích thú khi xem những hình ảnh được cặp đôi chia sẻ.

Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, vượt qua không ít giai đoạn khó khăn, Thu Trang - Tiến Luật giờ đây đã có cuộc sống ổn định, sung túc bên đại gia đình. Với cả hai, căn biệt thự không chỉ là thành quả sau hành trình dài cố gắng mà còn là nơi giữ gìn sự gắn kết của tất cả thành viên trong nhà.