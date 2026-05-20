Mỹ nhân showbiz 53 tuổi vẫn trẻ đẹp, sống độc thân trong biệt thự triệu đô: Rộng 800m², lộng lẫy như cung điện

MC Thanh Mai sinh năm 1973, nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình, diễn viên và kinh doanh. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng thần thái sang trọng, cô từng được xem là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” đình đám vào những năm 1990 nhờ nụ cười rạng rỡ và phong cách cuốn hút. Ở tuổi 53, nữ MC vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang thanh lịch, tinh tế.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Thanh Mai hiện sở hữu khối tài sản đáng nể và được xem là một trong những "đại gia ngầm" của showbiz Việt. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ MC lựa chọn cuộc sống độc thân và tận hưởng những ngày tháng bình yên trong căn biệt thự rộng 800m² tại TP.HCM. Cơ ngơi triệu đô gây ấn tượng với không gian sống sang trọng, phủ nhiều cây xanh và mang cảm giác thư thái như một khu nghỉ dưỡng riêng tư.

Căn biệt thự của MC Thanh Mai được cô mua vào giữa năm 2019 sau khi "phải lòng" vẻ đẹp cổ điển, không gian xanh yên tĩnh cùng cảnh quan thư thái của cơ ngơi nằm giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Biệt thự rộng khoảng 800m², nổi bật với gam trắng chủ đạo kết hợp phong cách thiết kế sang trọng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng. Khuôn viên bên ngoài gây ấn tượng với thảm cỏ xanh mướt, hàng rào cây được cắt tỉa công phu cùng không gian ngập cây xanh, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng tư.

Bên trong biệt thự, không gian gây ấn tượng với phong cách cổ điển sang trọng, từ cách phối màu đến từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng và sắp xếp hài hòa. Nữ MC treo nhiều tranh nghệ thuật, kết hợp các bình hoa tươi đặt ở nhiều góc trong nhà để không gian luôn sinh động, tinh tế và tràn đầy sức sống. Khu vực phòng khách được thiết kế liền kề với phòng bếp theo phong cách mở, tạo cảm giác rộng rãi và kết nối. Bộ sofa, bàn ăn cùng nhiều chi tiết nội thất đều sử dụng tông trắng chủ đạo, đồng điệu với tổng thể kiến trúc thanh lịch của căn biệt thự.

Khu vực bếp được bố trí thêm bàn đảo để thuận tiện cho việc nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn. Không gian bàn ăn và khu bếp đều có cửa sổ lớn hướng ra sân vườn xanh mát, giúp căn nhà luôn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và thư thái mỗi khi dùng bữa hay quây quần cùng gia đình, bạn bè.

Căn biệt thự của MC Thanh Mai được chăm chút kỹ lưỡng đến từng góc nhỏ, từ cách bày trí nội thất đến decor hoa tươi và ánh sáng trong nhà. Không gian vừa rộng rãi vừa sang trọng nên hầu như góc nào cũng có thể trở thành nơi check in lý tưởng. Trong đó, khu vực cầu thang với thiết kế thanh lịch được nữ MC đặc biệt yêu thích.