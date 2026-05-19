Chuyên gia phong thủy: Đây là 5 loại cây lý tưởng nên trồng tại phòng khách

Cây xanh từ lâu không chỉ là vật trang trí trong nhà. Chúng giúp không gian mềm mại hơn, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời góp phần làm dịu tâm trí sau một ngày bận rộn. Với phòng khách, trung tâm của ngôi nhà, việc đặt cây càng cần được cân nhắc kỹ.

Anjie Cho, kiến trúc sư nội thất, cố vấn phong thủy tại New York (Mỹ), cho biết: "Phong thủy xem xét cách bố trí đồ vật, lối đi và cách con người sử dụng không gian để cải thiện dòng chảy năng lượng, hay khí, trong nhà".

Nếu muốn phòng khách thêm sinh động, hài hòa và giàu năng lượng tích cực, gia chủ có thể tham khảo 5 loại cây được chuyên gia phong thủy gợi ý dưới đây.

1. Cây trầu bà

Cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây dễ chăm sóc, phù hợp với cả người mới bắt đầu trồng cây trong nhà. Cây có thể trồng trong chậu, đặt trên kệ hoặc treo trong giỏ nhờ phần thân leo rủ dài.

Với phong thủy phòng khách, chuyên gia Anjie Cho nhận xét: "Đây là loại cây rất tuyệt cho người mới bắt đầu và cũng rất lý tưởng về mặt phong thủy vì nhiều lý do. Trầu bà có những chiếc lá mềm, hình trái tim, dễ chăm sóc và có sức sống bền bỉ".

Chuyên gia này cũng cho rằng trầu bà có khả năng lọc không khí, đồng thời giúp người mới trồng cây thêm tin tưởng vào khả năng chăm sóc và sống hài hòa với một sinh vật khác.

2. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là loài mọng nước, có thể sống khá lâu nếu được chăm sóc đúng cách. Cây có thân gỗ dày, lá hình bầu dục, dáng đẹp.

Chuyên gia Anjie Cho cho biết: "Cây ngọc bích rất phổ biến trong văn hóa châu Á, với những chiếc lá tròn đầy, mọng nước. Những chiếc lá tròn và mềm là lý tưởng trong phong thủy vì tạo ra năng lượng mềm mại, tròn đầy hơn, nhiều sinh khí hơn".

Lá cây có hình gần giống đồng xu nên thường được liên tưởng đến sự đủ đầy và hỗ trợ. Bên cạnh đó, cây ngọc bích cũng khá dễ chăm sóc, thích hợp đặt trong phòng khách để tạo điểm nhấn xanh mà không quá cầu kỳ.

3. Hoa violet châu Phi

Hoa violet châu Phi

Hoa violet châu Phi có màu sắc nổi bật, hoa mềm mại và có thể nở quanh năm trong điều kiện phù hợp. Loài cây này giúp phòng khách thêm tươi sáng, nhất là với những gia chủ muốn có một chậu cây nhỏ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn.

Chuyên gia Anjie Cho đánh giá cao sắc tím của loài hoa này trong phong thủy. Bà nói: "Sắc tím này liên quan đến sự giàu có và đủ đầy. Tôi cũng thích cảm giác đủ đầy mà loài hoa này mang lại. Chúng dễ trồng, dễ nhân giống, nhờ vậy bạn có thể chia sẻ vẻ đẹp ấy với người khác như một cách lan tỏa sự sung túc".

Theo vị chuyên gia phong thủy này, việc cây dễ nở hoa cũng gợi nhắc rằng mỗi người đều có khả năng "nở rộ", phát triển và thu hút sự đủ đầy trong cuộc sống.

4. Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ, hay Monstera, nổi bật với những chiếc lá lớn có đường xẻ đặc trưng, tạo cảm giác nhiệt đới và cá tính cho phòng khách. Đây là lựa chọn phù hợp nếu gia chủ muốn một cây xanh có dáng nổi bật.

Loài cây này còn được biết đến với xu hướng phát triển vươn lên. Khi chăm sóc, có thể dùng cọc rêu hoặc giá đỡ thẳng đứng để cây leo chắc chắn.

Chuyên gia Anjie Cho giải thích: "Sự phát triển hướng lên và leo cao này mang đến biểu tượng, cũng như năng lượng của sự tăng trưởng và đi lên trong ngôi nhà". Theo bà, cây nhắc con người hướng về ánh sáng, hướng tới điều tích cực và tiếp tục phát triển.

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây cao, dáng thẳng, dễ chăm sóc và vẫn giữ được vẻ tươi mới ngay cả khi không được chăm quá thường xuyên. Tuy vậy, gia chủ vẫn nên chăm cây đúng cách để cây phát triển khỏe mạnh.

Khác với nhiều cây lá mềm, lưỡi hổ có lá dài, cứng, hình dáng như lưỡi kiếm. Chuyên gia Anjie Cho cho rằng trong một số trường hợp, phong thủy vẫn cần những loại cây có tán lá mạnh mẽ hơn. Bà nói: "Trong phong thủy, vẫn có những trường hợp gia chủ nên dùng các loại cây có dáng lá mạnh mẽ, sắc nét hơn trong nhà".

Theo chuyên gia này, lưỡi hổ hữu ích cho sự bảo vệ, tính chính xác và sự sắc bén khi cần thiết. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho những phòng khách cần thêm cảm giác vững chãi, rõ ràng và mạnh mẽ.

Nguồn: Livingetc