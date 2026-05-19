Nữ ca sĩ Việt tự sinh con, 41 vẫn chưa lấy chồng: Sống chill trong biệt thự 20 tỷ view nhìn thẳng sông

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên kiêm doanh nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng được sự nghiệp vững chắc cùng cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ có một con trai với chồng cũ doanh nhân, hiện bé sống cùng bố tại Cần Thơ sau khi cả hai ly hôn. Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn chưa tái hôn mà tập trung phát triển công việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Cô mang thai con gái thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Nhật Kim Anh hiện sở hữu khối tài sản đáng chú ý, trong đó có căn biệt thự 2 tầng rộng khoảng 220m² tại TP.HCM trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Căn nhà sở hữu view hướng sông thoáng đãng cùng không gian sống hiện đại, ngập tràn cây xanh, được nữ nghệ sĩ chăm chút kỹ lưỡng để trở thành nơi nghỉ ngơi thư giãn cho hai mẹ con.

Nằm trong khu đô thị cao cấp tại TP.HCM, căn biệt thự rộng hơn 220m² của Nhật Kim Anh sở hữu thiết kế hiện đại cùng vị trí đắc địa, với góc nhìn hướng sông thoáng đãng. Mặt tiền ngôi nhà nổi bật với gam trắng chủ đạo, được bài trí "hàng rào hoa" vừa đẹp vừa sang trọng. Xung quanh nhà trang trí nhiều cây hoa rực rỡ, mang đến vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống ngay từ khu vực lối vào.

Bên trong khuôn viên nhà, không gian sân vườn gây ấn tượng với nhiều cây xanh, hoa cỏ được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp hồ cá Koi và chòi nghỉ tạo cảm giác thư thái như resort tại gia. Nhật Kim Anh thường tự tay tưới cây, cắt tỉa cành lá và chăm sóc khu vườn, biến nơi đây thành góc thư giãn yêu thích sau những giờ làm việc bận rộn.

Không gian sân vườn được xem là góc chữa lành yêu thích của Nhật Kim Anh khi lúc nào cũng ngập tràn sắc hoa và cây xanh mướt mắt. Chỉ cần ngồi ngắm khung cảnh yên bình này cũng đủ mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng sau những ngày bận rộn.

Bên trong khuôn viên nhà, không gian sống của Nhật Kim Anh tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Khu vực phòng khách được bố trí theo phong cách mở, kết nối với sân vườn xanh mát bên ngoài nên luôn tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Nội thất trong nhà ưu tiên các gam màu sang trọng, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng.

Ở nhiều khu vực trong nhà còn trưng bày ảnh chân dung của nữ nghệ sĩ như một cách lưu giữ dấu ấn cá nhân. Phòng ngủ và khu vực thay đồ đều được thiết kế rộng rãi, gọn gàng và đẹp mắt. Ngoài ra, ban công chill cũng được sắp xếp thêm bàn ghế để thuận tiện ngồi nghỉ ngơi, uống trà hay thư giãn ngắm cảnh sau những giờ làm việc bận rộn.