Vách kính phòng tắm đang dần “thất sủng”? Nhiều gia đình chuyển sang 4 kiểu thiết kế tiết kiệm diện tích, dễ vệ sinh hơn

Chỉ cần bước vào một căn hộ mới sửa, rất dễ bắt gặp kiểu phòng tắm quây kính trong suốt, sáng bóng, tạo cảm giác cao cấp như khách sạn. Nhưng vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu tháo bỏ thiết kế này vì nhận ra: đẹp thì có đẹp, nhưng dùng lâu lại phát sinh không ít phiền toái.

Từ chuyện kính bám cặn nước, mốc keo, khó lau chùi cho tới cảm giác bí bách trong phòng tắm nhỏ, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những phương án khác vừa gọn hơn, tiết kiệm chi phí hơn mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ.

Một chủ nhà ở Quảng Châu chia sẻ rằng bộ vách kính chị lắp cách đây 3 năm với giá khoảng 8.000 NDT (gần 29 triệu đồng) giờ đã xuống cấp rõ rệt: Keo viền bong tróc, cửa rung lắc khi đóng mở, các góc kính bám cặn rất khó vệ sinh. Chỉ đến khi tháo bỏ, chị mới thấy phòng tắm "thoáng và rộng hơn hẳn".

Và đây là 4 kiểu thay thế đang được nhiều gia đình lựa chọn hơn.

Kính gợn sóng siêu trong: Vẫn sang nhưng đỡ bí bách hơn

Nếu vẫn thích cảm giác sáng thoáng của kính nhưng ngại kiểu cabin tắm kín truyền thống, nhiều người đang chuyển sang dùng kính gợn sóng siêu trong đặt cố định giữa khu vực tắm và khu vệ sinh.

Điểm hay của thiết kế này là:

Chặn nước bắn khá tốt Không làm chắn ánh sáng Không tạo cảm giác "nhốt" không gian Ít chiếm diện tích hơn cabin kính

Bề mặt kính gợn sóng còn tạo hiệu ứng mờ nhẹ, giúp phòng tắm có chiều sâu và cảm giác mềm mại hơn so với kính phẳng thông thường. Khi kết hợp với khung kim loại màu đồng hoặc đen nhám, tổng thể khá giống các căn hộ phong cách tối giản hiện đại.

Nhiều gia đình còn dán thêm film bảo vệ để hạn chế nguy cơ kính tự nổ – điều từng khiến không ít người ám ảnh khi dùng kính cường lực trong phòng tắm.

Rèm tắm: Giải pháp "rẻ mà tiện" đang quay trở lại

Có một điều khá thú vị là sau nhiều năm bị xem là "kém sang", rèm tắm giờ lại xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ nhỏ.

Lý do rất đơn giản: tiện, rẻ và linh hoạt.

Một bà mẹ ở Phúc Châu cho biết toàn bộ thanh treo và rèm tắm nhà chị chỉ tốn khoảng 65 NDT (khoảng hơn 230.000 đồng). Khi dùng thì kéo ra chắn nước, còn lúc không dùng có thể gom gọn vào góc, gần như không chiếm diện tích.

Đặc biệt với:

- Nhà thuê

- Căn hộ nhỏ

- Gia đình có trẻ nhỏ

- Người thích thay đổi phong cách thường xuyên

…thì rèm tắm lại càng tiện hơn vách kính cố định.

Hiện nay các mẫu rèm tắm cũng đa dạng hơn trước rất nhiều, từ phong cách tối giản, khách sạn tới hoạt hình dễ thương hay tone màu kiểu Nhật. Nhiều người xem đây như một món decor giúp phòng tắm bớt lạnh lẽo.

Quan trọng nhất: bẩn thì thay mới rất nhanh, không phải cặm cụi cạo cặn kính mỗi tuần.

Rèm tắm vô hình: Giải pháp dành cho người thích tối giản

Một kiểu khác đang khá phổ biến là rèm tắm vô hình cuộn gọn vào tường. Khi không dùng gần như rất khó nhận ra sự tồn tại của nó.

Thiết kế này hợp với những ai thích:

- Không gian liền mạch

- Nhà theo phong cách tối giản

- Phòng tắm nhỏ nhưng vẫn muốn gọn gàng

Ưu điểm lớn là dễ vệ sinh hơn kính rất nhiều. Sau khi tắm, nước tự trôi xuống mà không để lại các mảng bám trắng như kính cường lực. Một số mẫu còn có nam châm hút vào tường để hạn chế nước chảy ra ngoài.

Với nhiều gia đình bận rộn, việc "bớt phải lau nhà vệ sinh" thực sự quan trọng hơn chuyện phòng tắm có trông sang hay không.

Thiết kế tách 3 khu: Xu hướng của các gia đình đông người

Với các căn hộ rộng hơn, nhiều người lại chọn kiểu phân chia phòng tắm thành 3 khu riêng:

- Khu tắm

- Khu vệ sinh

- Khu lavabo

Thiết kế này giúp nhiều người có thể sử dụng cùng lúc mà không ảnh hưởng tới nhau.

Trong nhiều căn hộ cải tạo hiện nay, chủ nhà còn tận dụng một phần ban công để tạo khu tắm riêng. Cách làm này giúp:

- Nhà khô ráo hơn vào mùa mưa

- Giảm tình trạng nước kéo ra phòng khách

- Tăng trải nghiệm sử dụng cho gia đình đông người

Dù chi phí cải tạo ban đầu có thể cao hơn, nhưng về lâu dài lại tiện và thoải mái hơn nhiều.

Điều quan trọng nhất của phòng tắm không phải "đẹp", mà là dễ sống

Nhiều người sau khi sửa nhà mới nhận ra: phòng tắm dùng sướng không nằm ở việc có bao nhiêu kính hay thiết kế cầu kỳ ra sao, mà nằm ở chuyện có dễ lau, dễ dùng và an toàn hay không.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phần quan trọng nhất khi làm phòng tắm không phải vách ngăn mà là:

- Chống thấm đúng kỹ thuật

- Gạch chống trơn

- Hệ thống điện chống nước

- Ánh sáng hợp lý

- Đo chính xác vị trí thoát sàn và bồn cầu trước khi lắp đặt

Một chiếc rèm tắm vài trăm nghìn, một tấm kính gợn sóng đơn giản hay cách bố trí hợp lý đôi khi lại khiến cuộc sống dễ chịu hơn nhiều so với một phòng tắm "sang" nhưng khó dùng.

Và có lẽ sau nhiều năm chạy theo những thiết kế hào nhoáng, nhiều gia đình đang quay trở lại với một tiêu chí thực tế hơn: Nhà đẹp là nhà khiến người sống bên trong thấy nhẹ đầu mỗi ngày.