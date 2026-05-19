Chàng trai 9x sửa nhà khiến cả cõi mạng chú ý: View cánh đồng chill không thể tả, nhìn muốn bỏ phố về quê

Một ngôi nhà đẹp không chỉ nằm ở diện tích hay nội thất đắt tiền, mà còn ở cảm giác người ta muốn ngắm thật lâu mỗi khi nhìn vào. Bởi sau mỗi lần cải tạo, điều khiến nhiều người trầm trồ không đơn thuần là nhà xịn hơn hay hiện đại hơn, mà còn là dấu ấn cá nhân, gu thẩm mỹ và sự tâm huyết mà chủ nhà đặt vào từng góc nhỏ. Mới đây, căn nhà của chàng trai 9X ở xứ tỷ dân đã viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhờ màn decor không gian sống đẹp và chill đúng nghĩa. Không gian mang cảm giác mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có gu, góc nào cũng toát lên sự an yên và thư thái.

Căn nhà trước khi cải tạo đã có phần xuống cấp với nhiều chi tiết cũ kỹ như tường nhà, nền nhà hay nội thất. Thay vì “đập đi xây lại” hoàn toàn, nam thanh niên chọn cách tái tạo từng góc nhỏ để giữ lại cảm giác mộc mạc vốn có của căn nhà. Chỉ bằng việc sơn lại tường, làm mới cửa, lát sàn gỗ, bổ sung thêm cây xanh, đèn trần cùng các món decor đơn giản, toàn bộ không gian đã thay đổi rõ rệt.

Một căn phòng rộng rãi với tầm view cực chill hướng thẳng ra cánh đồng xanh bát ngát nhanh chóng trở thành góc gây ấn tượng nhất trong nhà. Chàng trai lựa chọn lát lại sàn gỗ để đồng bộ với tổng thể kiến trúc, đồng thời sửa sang những phần tường hư hỏng để không gian trông chỉn chu hơn. Bên cạnh đó là loạt món đồ decor được thêm vào vừa đủ để tăng cảm giác ấm cúng, trong đó nổi bật nhất là chiếc ghế bập bênh đặt ngay ban công, tạo nên khung cảnh thư giãn đúng kiểu chỉ muốn ngồi ngắm trời đất cả ngày.

Không gian phòng ngủ gây ấn tượng nhờ ô cửa sổ lớn thoáng đãng, giúp căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên và có cảm giác rất dễ chịu. Gia chủ đã thay mới phần cửa sổ, lắp thêm rèm, điều hòa và làm lại phần tường để tổng thể trông sạch sẽ, ấm cúng hơn. Chỉ với vài thay đổi không quá cầu kỳ, căn phòng đã “lột xác” thành một không gian nghỉ ngơi đẹp mắt, yên bình và đầy cảm giác thư giãn.

Phần trần nhà với kết cấu gỗ thanh ngang mộc mạc được giữ nguyên sau khi cải tạo. Thay vì che đi hoàn toàn để làm mới theo kiểu hiện đại, phần khung gỗ cũ lại trở thành chi tiết tạo cảm giác ấm áp và có chiều sâu cho không gian. Nội thất bên trong cũng ưu tiên chất liệu gỗ với bàn ghế kiểu thô mộc, đồng bộ với tổng thể căn nhà.