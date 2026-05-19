Nữ ca sĩ đi hát gần 50 năm, trải qua 2 cuộc hôn nhân "kỳ lạ", tuổi 56 thư thả trồng cây ở penthouse 650m2

Là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam, Hồng Nhung sở hữu một loạt bản hit đình đám cùng nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế vững chắc trong làng nhạc suốt nhiều thập kỷ. Nhờ sự nghiệp thành công, giọng ca sinh năm 1970 không chỉ giữ được độ nổi tiếng mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Được biết, nữ ca sĩ cùng hai con chuyển đến penthouse rộng 650 m2 ở phường An Khánh (TP HCM) hơn một năm qua. Căn hộ hai tầng gồm phòng ăn, phòng nhạc, bếp, ba phòng ngủ, phòng để đồ. Vốn yêu thích thiên nhiên, Hồng Nhung dành không gian để trồng cây. Sau một thời gian chăm chút, khu vườn của nghệ sĩ hiện có nhiều loại cây ăn trái ngắn ngày hoặc theo mùa như cóc, xoài, ổi, thanh long, đu đủ, táo, xen kẽ là hoa hồng, lan và dương xỉ.

Theo ca sĩ, dù trồng để thư giãn, chị cũng mất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền chăm sóc, mua phân bón. Bù lại, chị thích cảm giác nhìn cây đơm hoa kết trái. Có lần "cô Bống" thu hoạch được cả buồng chuối gần chục nải, một rổ cà chua bi.

"Tôi mát tay nên trồng loại nào cũng tươi tốt", ca sĩ nói với VnExpress. Chị thường dùng trái cây trong vườn để chế biến những món ăn có lợi cho sức khỏe hoặc hái hoa lá trang trí thêm không gian sống.

Ngoài ra, cắm hoa mỗi ngày cũng là bí quyết giúp ca sĩ điềm tĩnh, tránh xa cơn nóng giận. Theo chị, sẽ không có bình hoa nào đẹp nếu tâm hồn không thư thái.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung khoe bình hoa tự tay cắm - Ảnh: FBNV

Sau biến cố bệnh tật, Hồng Nhung kỹ lưỡng hơn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi. Nghệ sĩ cho biết thói quen mới của chị là nói lời cảm ơn trước khi đi ngủ và thầm nhủ rằng may mắn vì có một ngày trôi qua bình yên.

Hồng Nhung hài lòng với cuộc sống hiện tại khi hai con Tôm và Tép, 14 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi và biết yêu cái đẹp, thiên nhiên giống mẹ. Chị cho biết nếu không bận việc học, hai bé phụ mẹ tưới nước cho khu vườn, học cách cắm hoa. Con trai ca sĩ giỏi chơi nhạc cụ như piano, violin, saxophone. Cậu là học trò của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Còn con gái Hồng Nhung có năng khiếu với hội họa.

Hồng Nhung thư thái trong không gian sống sang trọng - Ảnh: FBNV

Hồng Nhung, 56 tuổi, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, đi hát từ thập niên 1980. Chị thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004).

Đầu năm 2025, Hồng Nhung bất ngờ công khai video chia sẻ mình bị bệnh ung thư vú. "Hồng Nhung mong rằng chúng ta, nhất là các chị em phụ nữ hãy sớm tầm soát ung thư, bản lĩnh và trao yêu thương để cùng nhau vượt qua nó", chị nói trên giường bệnh, một bên tay vẫn còn vết kim tiêm.

Điều trớ trêu, Hồng Nhung nhận tin dữ khi đang chuẩn bị cho live show Hát về Hà Nội.

Ngày 30/11/2024 Hồng Nhung diễn. Ngày 1/11 là ngày chị chẩn đoán bị ung thư. Vé đã bán nhiều rồi. Còn bác sĩ bảo chị phải quyết định và họ muốn mổ ngay.

MC Long Vũ và ca sĩ Hồng Nhưng trong Cuộc hẹn cuối tuần

"Tôi hỏi bác sĩ sau 1 tháng thực hiện ca mổ có được không, bác sĩ đồng ý, cho uống thuốc. Thuốc này có ảnh hưởng đến sức khỏe một chút. Thú thực, sau đó tôi nhảy lên giường khóc như một thác nước. Một tháng tập luyện không ai biết tôi bệnh. Họ chỉ thấy thỉnh thoảng bà Bống đi mất ba ngày. Không ai biết tôi đi tái khám", nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Khi biết mình bệnh, Hồng Nhung nghĩ đến các con đầu tiên. "Ai sẽ chăm sóc chúng, nhất là tôi là mẹ đơn thân. Tôi hỏi bác sĩ tâm lý rằng tôi phải nói với các con như thế nào. May mắn, con đã 13 tuổi và các con thấu hiểu cho mẹ", chị chia sẻ với MC Long Vũ.

Về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ hiện không muốn chia sẻ quá nhiều. Trước đó, năm 2021, chị công khai yêu kiến trúc sư người Đức - Gerhard Heusch - sau ba năm ly hôn chồng người Mỹ, làm mẹ đơn thân. Có thời gian, ca sĩ đưa hai con sang Pháp sống cùng bạn trai. Năm 2023, Hồng Nhung về nước tham gia Chị đẹp đạp gió và cho biết được bạn trai ủng hộ, giúp chị rèn thể lực chuẩn bị cho chương trình. Cả hai yêu xa, thường xuyên liên lạc, hỏi han nhau. Lần gần nhất, ca sĩ nhắc đến bạn trai trong bài phỏng vấn vào tháng 7/2025, nói anh là người đã thiết kế không gian, nội thất cho penthouse mới của chị.