5 việc cần làm trước khi thắp hương

Nhiều người nghĩ rằng thắp hương chỉ là một thói quen quen thuộc trong ngày, nhưng thực tế, cảm giác trang nghiêm và dễ chịu trên bàn thờ thường đến từ những việc chuẩn bị trước đó. Có những gia đình bàn thờ không quá cầu kỳ nhưng lúc nào cũng tạo cảm giác sạch sẽ, ấm cúng và gọn gàng vì luôn duy trì vài thói quen nhỏ trước khi thắp hương. Đặc biệt với không gian sống hiện đại, nhà phố hoặc chung cư thường khá kín, việc chuẩn bị kỹ trước khi thắp hương cũng giúp hạn chế cảm giác bí khói, ám mùi và khiến khu vực thờ cúng nhìn sáng sủa hơn nhiều.

Dưới đây là 5 việc nhiều gia đình thường ưu tiên làm trước khi thắp hương.

1. Lau gọn khu vực bàn thờ trước khi thắp hương

Điều nhiều người thường làm đầu tiên là nhìn lại bàn thờ xem có bụi, chân nhang rơi hay hoa lá héo hay không. Chỉ cần lau nhẹ mặt bàn, chỉnh lại đồ thờ hoặc dọn bớt tàn nhang là không gian đã tạo cảm giác gọn gàng hơn hẳn. Đặc biệt vào những ngày nồm hoặc thời tiết nóng, khu vực bàn thờ rất dễ bám bụi và tạo cảm giác bí nếu để quá lâu không dọn nhẹ. Nhiều gia đình cũng cho rằng bàn thờ càng sạch sẽ thì khi thắp hương càng tạo cảm giác trang nghiêm và dễ chịu hơn.

2. Thay nước mới trước khi thắp hương

Một việc tưởng nhỏ nhưng được rất nhiều gia đình duy trì mỗi ngày là thay chén nước mới trước khi thắp hương. Nước để quá lâu thường dễ bám bụi hoặc xuất hiện cặn nhỏ, khiến tổng thể bàn thờ nhìn kém chỉn chu hơn. Ngược lại, chỉ cần thay nước sạch và chỉnh lại ly chén ngay ngắn, khu vực thờ cúng thường nhìn sáng và gọn hơn khá rõ dù không cần chuẩn bị cầu kỳ.

3. Nhìn lại hoa quả trên bàn thờ trước khi thắp hương

Trước khi thắp hương, nhiều gia đình thường dành vài giây để kiểm tra lại hoa và trái cây trên bàn thờ xem có dấu hiệu héo, dập hay xuống màu hay chưa. Đây là việc nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác sạch sẽ và tươm tất của không gian thờ cúng.

Đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng, hoa tươi và trái cây thường nhanh hỏng hơn nhiều người nghĩ. Nếu để quá lâu, bàn thờ dễ tạo cảm giác bí và kém gọn gàng dù đã lau dọn sạch sẽ trước đó. Vì vậy, nhiều người thường thay bớt hoa úa hoặc bỏ những quả đã mềm trước khi thắp hương để không gian nhìn sáng và dễ chịu hơn.

4. Nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự trước khi thắp hương

Nhiều gia đình hiện nay vẫn giữ thói quen chỉnh lại trang phục trước khi thắp hương, đặc biệt vào buổi sáng, ngày rằm hoặc mùng 1. Không cần quá cầu kỳ, nhưng việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ thường tạo cảm giác chỉn chu và trang nghiêm hơn khi đứng trước bàn thờ. Đây cũng là lý do nhiều người tránh thắp hương khi vẫn mặc đồ ngủ quá xuề xòa hoặc quần áo chưa chỉnh tề. Dù chỉ là thói quen nhỏ, nhưng lại giúp không gian thờ cúng có cảm giác nghiêm túc và dễ chịu hơn khá nhiều.

5. Mở cửa hoặc để không gian thoáng nhẹ trước khi thắp hương

Trước khi thắp hương, nhiều gia đình thường mở hé cửa hoặc cửa sổ để không khí trong nhà lưu thông tốt hơn, nhất là với nhà phố hoặc căn hộ khá kín. Cách này giúp khói hương thoát bớt ra ngoài, không gian cũng đỡ bí và dễ chịu hơn sau khi hương cháy.

Đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, việc giữ không khí thông thoáng càng được nhiều người chú ý hơn vì mùi khói đậm trong không gian kín đôi khi dễ gây cảm giác khó chịu hoặc ngột ngạt. Khi nhà có độ thoáng vừa phải, mùi hương thường dịu hơn và cũng hạn chế tình trạng khói bám quá nhiều vào rèm cửa, sofa hay quần áo trong nhà.

