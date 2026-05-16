Thắp hương xong tuyệt đối đừng nói 3 câu này

Nhiều người sau khi thắp hương thường vô tình buông ra những lời nói thiếu chừng mực mà không biết rằng theo quan niệm dân gian, điều này có thể làm mất đi sự trang nghiêm nơi thờ cúng, thậm chí ảnh hưởng đến tài lộc và hòa khí trong gia đình. Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, bàn thờ là không gian linh thiêng, thể hiện sự kết nối giữa con cháu với tổ tiên, thần Phật. Vì vậy, không chỉ cách bày biện hay nghi thức thắp hương được coi trọng mà lời ăn tiếng nói sau khi khấn vái cũng được nhiều gia đình đặc biệt lưu ý.

Người xưa thường dặn "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nhất là ở nơi thờ tự. Có 3 kiểu lời nói được xem là tối kỵ sau khi thắp hương mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

1. Than trách, oán giận ngay trước bàn thờ

Không ít người sau khi cầu khấn vì cuộc sống chưa thuận lợi liền buột miệng than phiền như: “Cầu mãi mà chẳng được”, “Sao mình khổ thế này”, hay “Ông trời chẳng thương mình”.

Theo quan niệm dân gian, việc liên tục phát ra năng lượng tiêu cực ở nơi thờ cúng dễ khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, mất đi sự thanh tịnh vốn có. Dù tin vào tâm linh hay không, việc giữ tâm trạng bình hòa sau khi thắp hương cũng được xem là cách giúp bản thân nhẹ lòng và tránh tạo áp lực cho những người xung quanh. Nhiều gia đình lớn tuổi cho rằng khi đứng trước bàn thờ, điều quan trọng nhất là sự thành tâm và thái độ kính trọng, không nên để cảm xúc nóng nảy lấn át.

2. Cãi vã, nói tục hoặc buông lời thiếu trang nghiêm

Đây là điều kiêng kỵ được nhắc đến nhiều nhất trong các gia đình truyền thống. Sau khi vừa thắp hương mà lớn tiếng tranh cãi, nói tục hay buông lời xúc phạm người khác bị xem là hành động thiếu tôn kính với tổ tiên. Thực tế, không ít trường hợp chỉ vì chuyện nhỏ trong sinh hoạt mà các thành viên lời qua tiếng lại ngay cạnh bàn thờ. Điều này không chỉ làm mất sự yên tĩnh của không gian thờ cúng mà còn dễ khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Người xưa quan niệm “gia hòa mới vạn sự hưng”, vì thế khu vực bàn thờ càng cần được giữ sự trang nghiêm, nhẹ nhàng và hòa thuận.

3. Khoe khoang tiền bạc, tham cầu quá mức

Một số người sau khi cầu tài lộc thường nói những câu mang tính khoe khoang như: “Phen này chắc giàu to”, “Kiếm mẻ này đủ đổi đời”, hoặc “Lộc tới tới tấp rồi”. Theo quan niệm dân gian, tài lộc là điều nên giữ sự kín đáo và khiêm nhường. Việc quá phô trương hoặc tham cầu vật chất dễ khiến con người sinh tâm nóng vội, từ đó ảnh hưởng đến sự bình an trong cuộc sống.

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ thói quen nhắc con cháu rằng sau khi thắp hương nên nói lời tích cực, tránh khoe mẽ hay nhắc quá nhiều đến chuyện tiền bạc trước bàn thờ.

Dù các quan niệm trên chủ yếu xuất phát từ văn hóa dân gian, nhưng việc giữ lời nói chuẩn mực, thái độ điềm đạm ở nơi thờ cúng vẫn được xem là nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Không gian thờ tự vì thế không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin mà còn là nơi nhắc mỗi người sống chậm lại, giữ sự tôn trọng và hòa khí trong gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm