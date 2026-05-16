Nữ phụ gây sốt màn ảnh với khí chất "perfect queen": Mặc đẹp không cần cố, diện outfit nào cũng thấy sang

Gong Seung Yeon được khen sở hữu khí chất chuẩn “perfect queen” khi đảm nhận vai Đại phi trong Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21). Bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng thời hiện đại, nơi chế độ quân chủ lập hiến vẫn tồn tại trong thế kỷ 21. Vì vậy, phần phục trang cũng là điểm hút mắt khi kết hợp giữa tinh thần quý tộc hoàng gia và thời trang hiện đại sang trọng, thời thượng. Dù đảm nhận vai nữ phụ, Gong Seung Yeon vẫn gây chú ý mạnh với phong cách ăn mặc chỉn chu. Từ những mẫu váy dài thanh lịch đến blazer cách điệu hay các set đồ mang gam màu trung tính đơn giản, Gong Seung Yeon đều mặc rất sang và có khí chất. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ đài các, sang trọng đúng chuẩn hình mẫu Đại phi, khiến nhiều khán giả liên tục dành lời khen cho visual lẫn gu thời trang trong phim.

Ở một phân cảnh, nữ diễn viên lựa chọn set đồ gồm đầm hai dây đen dáng dài phối cùng áo sơ mi ren mỏng màu trắng, tạo nên tổng thể vừa mềm mại vừa quyền lực. Thiết kế ren xuyên nhẹ giúp outfit thêm tinh tế, nữ tính nhưng không hề phô trương. Cô hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót thanh mảnh, càng tôn lên khí chất sang chảnh và thần thái cuốn hút.

Những thiết kế váy dài góp phần giúp Gong Seung Yeon nâng tầm khí chất sang trọng, đặc biệt phù hợp với hình tượng Đại phi quyền lực trong phim. Cô diện mẫu váy dài màu vàng nhạt với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, tạo cảm giác thanh lịch và đài các. Nữ diễn viên kết hợp cùng áo khoác lửng màu đen, giúp tổng thể thêm sắc sảo và quyền lực hơn. Set đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, xứng danh "perfect queen" được các mọt phim hết lời khen ngợi.

Gong Seung Yeon tiếp tục ghi điểm với phong cách thanh lịch khi diện set đồ mang tông xám trung tính đầy sang trọng. Thiết kế blazer được cách điệu tinh tế với phần cổ áo màu đen cùng tay áo trắng xếp ly mềm mại, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cuốn hút. Không cần quá nhiều họa tiết hay phụ kiện cầu kỳ, chính kiểu trang phục tối giản kết hợp cùng thần thái điềm tĩnh, sắc sảo đã giúp nữ diễn viên toát lên khí chất quý phái và quyền lực.

Gong Seung Yeon vừa đẹp vừa sang khi chọn diện mẫu đầm hoa dáng dài với gam màu đỏ cam nổi bật. Thiết kế cổ buộc nơ cùng phom váy mềm mại giúp tổng thể thêm phần nữ tính và sang trọng.

Khó chê được outfit của Gong Seung Yeon trong phim dù là khi diện cổ phục hay những outfit hiện đại. Mỹ nhân sinh năm 1993 khiến người xem mê mẩn với outfit mang sắc đen tối giản nhưng đầy khí chất. Nữ diễn viên diện thiết kế váy dài liền thân kết hợp phom blazer ôm gọn phần thân trên, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa quyền lực. Đường cắt may gọn gàng cùng phom váy suông dài giúp tổng thể thêm cao ráo, sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Cô hoàn thiện set đồ bằng giày cao gót mũi nhọn và túi xách đen đồng điệu, tạo nên diện mạo chuẩn quý tộc, hoàng gia.

