4 lý do nhà giàu thích trồng cây lộc vừng

Cây lộc vừng được nhiều người yêu thích nhờ dáng đẹp, tán xanh mát và những chùm hoa rủ xuống đầy ấn tượng. Đây cũng là một trong những loại cây thường xuất hiện trong sân vườn biệt thự, nhà phố cao cấp hay các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nhiều người xem lộc vừng là biểu tượng của tài lộc và sự sung túc nên đặc biệt được giới có điều kiện kinh tế yêu thích. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, cây lộc vừng còn có nhiều ưu điểm về thẩm mỹ và khả năng tạo cảnh quan cho không gian sống.

1. Cây có dáng đẹp, giúp không gian sống sang hơn

Một trong những lý do khiến lộc vừng được yêu thích là nhờ dáng cây đẹp và có giá trị thẩm mỹ cao. Cây thường có thân chắc khỏe, tán rộng, lá xanh quanh năm nên tạo cảm giác xanh mát và bề thế. Khi đến mùa ra hoa, lộc vừng nổi bật với những chùm hoa dài rủ xuống mềm mại, tạo vẻ đẹp rất riêng. Hoa thường có màu đỏ hoặc hồng đậm, nhìn nổi bật nhưng không quá chói mắt. Chính nhờ vẻ đẹp này mà lộc vừng thường xuất hiện trong sân vườn biệt thự, quán cà phê sân vườn hay các khuôn viên rộng mang phong cách sang trọng. Nhiều người cho rằng chỉ cần có một cây lộc vừng đẹp trước nhà là tổng thể không gian cũng trở nên đẳng cấp hơn hẳn.

2. Được xem là loại cây mang ý nghĩa tài lộc

Tên gọi “lộc vừng” khiến nhiều người liên tưởng ngay đến tài lộc và may mắn. Trong quan niệm dân gian, chữ “lộc” tượng trưng cho tiền tài, phúc khí và sự đủ đầy nên loại cây này thường được xem là cây phong thủy tốt. Đặc biệt, khi cây ra hoa đỏ rực và nở thành từng chùm dài, nhiều người quan niệm đây là dấu hiệu của vận may và chuyện làm ăn thuận lợi. Vì vậy, không ít gia chủ thích trồng lộc vừng trước sân hoặc gần cổng nhà với mong muốn mang lại sinh khí và tài lộc cho gia đình.

3. Cây tạo bóng mát và giúp sân vườn thư giãn hơn

Lộc vừng có tán khá rộng nên rất phù hợp để trồng ở sân trước, sân vườn hoặc cạnh hồ nước. Khi cây lớn, bóng mát tạo ra giúp không gian dễ chịu hơn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nhiều gia đình thích đặt bàn trà hoặc ghế nghỉ dưới gốc lộc vừng để thư giãn. Vào mùa hoa nở, những chùm hoa rủ xuống còn tạo cảm giác rất thơ và nhẹ nhàng cho khu vườn. Ngoài ra, cây cũng khá hợp với các thiết kế sân vườn theo phong cách gần gũi thiên nhiên, giúp không gian sống bớt khô cứng hơn.

4. Lộc vừng khá dễ chăm nếu trồng đúng vị trí

Dù nhìn sang trọng và có giá trị cao, lộc vừng thực tế không phải loại cây quá khó chăm sóc. Cây thích hợp với nơi có nhiều ánh sáng và phát triển khá tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Nếu được trồng ở vị trí phù hợp và tưới nước đều, cây có thể sinh trưởng khỏe trong thời gian dài. Một số cây lộc vừng còn sống hàng chục năm và ngày càng có giá trị theo thời gian. Tuy nhiên, vì cây có kích thước lớn khi trưởng thành nên phù hợp hơn với nhà có sân rộng hoặc khuôn viên thoáng. Với không gian nhỏ, nhiều người chọn trồng lộc vừng bonsai để dễ chăm sóc và tiết kiệm diện tích hơn.