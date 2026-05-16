Mỹ nhân được ví đẹp như Lưu Diệc Phi lẫn Baifern Pimchanok: Mặc đẹp không trượt phát nào, ngắm 100 lần vẫn thấy mê

Minh Trang sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo. Cô thường xuyên đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình và dự án web-drama; hiện tại, nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai nữ chính của bộ phim Không Giới Hạn.

Nhan sắc của Minh Trang được xem là một lợi thế lớn khi sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng nét sắc sảo rất riêng. Không ít lần cô được cư dân mạng đặt lên bàn cân với các mỹ nhân châu Á đình đám, trong đó có Lưu Diệc Phi và Baifern Pimchanok nhờ sự tương đồng về đường nét thanh thoát, thần thái cuốn hút và visual đậm chất "nàng thơ". Bên cạnh nhan sắc nổi bật, gu thời trang của Minh Trang cũng là điểm cộng rõ rệt. Sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng gu thẩm mỹ tinh tế, cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Từ outfit trong phim đến phong cách đời thường, Minh Trang đều ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, nữ tính và trendy. Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích những món đồ đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo cảm giác cuốn hút mỗi lần xuất hiện.

Nếu yêu thích style đời thường của mỹ nhân sinh năm 1995, chị em có thể tham khảo loạt outfit dưới đây để “bỏ túi” thêm nhiều công thức mix match trẻ trung, xinh xắn cho mùa hè này.

Minh Trang diện chiếc đầm hoa nhí dáng ngắn với chất liệu mỏng nhẹ, mang đến vẻ ngoài dịu dàng và đầy nữ tính. Thiết kế đơn giản, thoải mái nhưng vẫn giúp cô khoe trọn visual ngọt ngào, thanh thoát mà không cần mix match quá cầu kỳ

Dù là kiểu dáng dài tay hay ngắn tay, đầm hoa nhí vẫn luôn được Minh Trang ưu ái diện thường xuyên. Những thiết kế mỏng nhẹ, màu sắc và họa tiết dịu mắt mang đến cảm giác nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn rất thoải mái trong ngày hè. Đây cũng là item được nhiều chị em yêu thích vì dễ mặc, dễ đẹp, chỉ cần diện lên là tổng thể đã trông xinh xắn và có sức sống hơn hẳn

Vi vu du lịch, Minh Trang chọn diện nguyên set trắng gồm áo croptop và chân váy ngắn đồng điệu. Thiết kế bồng bềnh từ áo đến váy giúp tổng thể trông trẻ trung, nữ tính và rất trendy. Set đồ mang cảm giác nhẹ nhàng, tươi tắn, quá ư phù hợp để diện đi dạo phố

Áo cúp ngực và chân váy lụa là “cặp bài trùng” giúp Minh Trang khoe trọn vẻ ngoài nữ tính và cuốn hút. Chất liệu mềm mại cùng phom dáng ôm nhẹ không chỉ tôn visual mà còn giúp vóc dáng thêm thanh thoát, nổi bật. Cô cũng khéo léo điểm xuyết thêm phụ kiện như vòng cổ tròn để tổng thể trông tinh tế và có điểm nhấn hơn

Diện chân váy chấm bi hot hit, Minh Trang chọn phối đơn giản cùng sơ mi trắng để tạo tổng thể thanh lịch mà vẫn nổi bật. Cách sơ vin gọn gàng giúp outfit trông chỉn chu, tôn dáng và mang đến vẻ ngoài slay hết nấc. Mùa hè năm nay, họa tiết chấm bi đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, nàng nào chưa sở hữu thì nên tranh thủ sắm liền 1 item

Tiếp tục lăng xê họa tiết chấm bi, lần này Minh Trang chọn áo yếm phối cùng quần jeans để tạo nên outfit vừa trẻ trung vừa cuốn hút. Sự kết hợp giữa nét mềm mại của áo chấm bi và vẻ năng động của quần jeans mang đến tổng thể phóng khoáng nhưng vẫn rất nữ tính, yêu kiều

