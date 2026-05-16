12 loại cây được chuyên gia phong thủy khuyên nên trồng trước cửa nhà

Cây xanh không chỉ làm đẹp nhà hay cải thiện chất lượng không khí. Trong phong thủy nhà ở, cây được xem là yếu tố giúp điều chỉnh dòng khí, tạo cảm giác cân bằng và hỗ trợ mong muốn về sức khỏe, sự phát triển. Theo ngũ hành, cây xanh thuộc hành Mộc, gắn với sức sống, sinh trưởng và khả năng chữa lành. Vì vậy, cây khỏe mạnh thường được coi là nguồn sinh khí tích cực.

Cửa trước là nơi đón năng lượng, sinh khí và cơ hội vào nhà, đồng thời là "gương mặt" của ngôi nhà. Trước khi đặt cây, gia chủ nên giữ lối vào thông thoáng. Chuyên gia phong thủy người Mỹ Laura Cerrano khuyên: "Bạn cần cân nhắc kích thước tiền sảnh, lượng ánh sáng tự nhiên, cũng như kích thước và loại cây, hoa đặt gần lối vào".

Dưới đây là 12 loại cây được vị chuyên gia phong thủy này gợi ý nên đặt trước cửa nhà.

Cây cau vàng

Cau vàng là lựa chọn phù hợp với những ngôi nhà có khu vực cửa hoặc tiền sảnh rộng. Dáng cây vươn cao, tán lá xanh mềm giúp không gian có thêm sức sống, đặc biệt thích hợp để kích hoạt những góc nhà bị tù đọng năng lượng.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cau vàng còn được nhắc đến với khả năng hỗ trợ lọc và làm sạch không khí.

Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ gây ấn tượng bởi những chiếc lá lớn, hình trái tim. Trong phong thủy, dáng lá này được xem là gợi nhắc đến tình yêu, sự tử tế và cảm giác ấm áp trong không gian sống.

Bàng Singapore

Bàng Singapore có thân thẳng, lá lớn và dáng cây nổi bật. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia chủ muốn tạo điểm nhấn mạnh mẽ ở khu vực cửa nhà hoặc tiền sảnh.

Tuy nhiên, loại cây này không phải cây dễ chăm sóc nhất. Việc nuôi cây khỏe, giữ dáng đẹp cần sự quan sát và kiên nhẫn. Theo quan điểm phong thủy, quá trình chăm sóc một cây khó tính cũng có thể được xem như cách nuôi dưỡng sự quan tâm và lòng kiên trì.

Trầu bà

Nếu muốn đặt cây trước cửa nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, trầu bà là lựa chọn dễ bắt đầu. Cây khá "dễ tính", phù hợp với người mới trồng cây.

Điểm đẹp của trầu bà là những thân dây rủ mềm mại. Gia chủ có thể đặt cây trong chậu treo, trên kệ cao hoặc bậu cửa gần lối vào để tạo cảm giác nhẹ nhàng, xanh mát mà không chiếm quá nhiều diện tích.

Lan ý

Lan ý có hoa trắng, dáng cây thanh thoát, lá xanh mềm. Đây là loại cây thường được yêu thích vì tạo cảm giác trang nhã, sạch sẽ và dễ hòa hợp với nhiều kiểu không gian.

Chuyên gia Laura Cerrano cho rằng lan ý là một lựa chọn "rất chào đón" và có thể tạo phông nền đẹp cho khu vực lối vào. Nếu muốn cây ra hoa, gia chủ nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tốt hơn, đồng thời giữ độ ẩm đất phù hợp.

Lưỡi hổ

Lưỡi hổ phù hợp với những lối vào hẹp vì cây phát triển theo chiều thẳng đứng, không tỏa rộng sang hai bên. Nhờ vậy, cây giúp tạo mảng xanh mà không làm cản trở lối đi.

Cây sanh

Sanh có lá tròn nhỏ, dáng cây mềm và không quá lấn át không gian nếu được chọn đúng kích thước. Cây có thể đặt gần cửa hoặc ngoài hiên, tùy điều kiện khí hậu.

Với cây đặt trước cửa, Laura Cerrano lưu ý: "Bạn nên chọn loại cây có kích thước và dáng cây phù hợp với không gian lối vào, tránh để cây quá lớn hoặc quá rậm khiến khu vực này bị nặng nề, bí bách" . Vì vậy, sanh chỉ nên chọn ở kích thước vừa phải, tránh để cây quá lớn làm tối mặt tiền.

Cây ngọc bích

Ngọc bích là cây mọng nước cỡ nhỏ đến trung bình, tương đối dễ chăm sóc và phù hợp để đặt trên bàn, kệ hoặc góc nhỏ ở tiền sảnh.

Trong phong thủy, cây ngọc bích thường gắn với sự thịnh vượng và tình bạn. Đây cũng là lý do loại cây này hay được chọn làm quà tân gia, đồng thời phù hợp với khu vực cửa trước - nơi đón khách và đón cơ hội vào nhà.

Cây kim ngân

Kim ngân được xem là cây may mắn, thường gắn với tài lộc, sự đủ đầy và cân bằng năng lượng trong nhà. Phần thân bện của cây cũng tạo vẻ đẹp trang trí rõ nét cho khu vực lối vào.

Cây quất

Ở nơi có khí hậu đủ ấm, các loại cây có múi như quất là lựa chọn đáng cân nhắc trước cửa nhà. Theo quan niệm phong thủy, cây càng nhiều quả càng được xem là mang lại nhiều may mắn.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston phù hợp với những gia đình muốn tạo cảm giác mềm mại cho ngôi nhà hoặc cân bằng các góc cạnh mạnh ở khu vực lối vào.

Loại cây này có thể sống trong điều kiện bóng râm một phần đến ánh sáng gián tiếp sáng. Vì vậy, ngay cả khi cửa nhà không nhận quá nhiều ánh sáng tự nhiên, gia chủ vẫn có thể cân nhắc đặt dương xỉ Boston nếu chăm sóc độ ẩm ổn định.

Hoa lan

Hoa lan, đặc biệt là lan màu hồng, được xem là biểu tượng của tình yêu, sự gắn kết và tinh thần đồng hành. Khi đặt ở tiền sảnh, cây có thể giúp không gian trở nên mềm mại và giàu cảm xúc hơn.

Nguồn: The Spruce



