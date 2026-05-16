Nhiều người mua đồ gia dụng xong để… phủ bụi: Giới trẻ giờ dùng theo kiểu khác hẳn, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ chật nhà

Nhưng vài năm gần đây, cách sử dụng đồ gia dụng của giới trẻ đang thay đổi khá mạnh. Thay vì dùng đúng một chức năng như quảng cáo, nhiều người bắt đầu tận dụng thiết bị theo hướng "một món – nhiều việc", vừa tiết kiệm tiền mua đồ mới, vừa giảm tình trạng nhà cửa chật kín vì đồ ít dùng.

Điều thú vị là không ít công dụng nghe qua tưởng "lạm dụng", nhưng thực tế lại cực kỳ hữu ích trong đời sống hàng ngày.

Máy hấp quần áo giờ không chỉ để là đồ

Trước đây, máy hấp quần áo thường bị xem là món đồ "mua cho sang", đặc biệt với những gia đình không có nhu cầu mặc vest hay sơ mi thường xuyên. Nhưng hơi nước nhiệt độ cao của thiết bị này đang được tận dụng theo nhiều cách khác.

Nhiều người dùng máy hấp để làm sạch ghế sofa, rèm cửa, đệm ngủ hay chăn ga – những món đồ rất khó giặt thường xuyên. Hơi nước nóng giúp làm mềm bụi bẩn, giảm mùi ẩm và hỗ trợ vệ sinh bề mặt nhanh hơn.

Một số người còn dùng máy hấp để xử lý vết dầu mỡ bám ở khu vực bếp. Chỉ cần phủ khăn lên đầu máy rồi xịt hơi nước vào bề mặt có dầu, lớp bẩn sẽ mềm ra và dễ lau hơn đáng kể.

Đặc biệt, với các gia đình mới chuyển nhà hoặc mua nội thất mới, nhiều người tận dụng hơi nóng để hỗ trợ làm bay mùi gỗ, keo và các mùi khó chịu trong phòng.

Máy hút bụi giường trở thành "cứu tinh" mùa nồm

Ở miền Bắc hay mùa mưa miền Nam, cảm giác chăn ga ẩm ướt luôn là điều khiến nhiều người khó chịu. Thay vì chờ trời nắng để phơi, nhiều gia đình bắt đầu tận dụng máy hút bụi diệt mạt để làm khô nhanh chăn gối.

Ngoài khả năng hút bụi, thiết bị này còn được dùng để hút lông thú cưng trên sofa, rèm cửa, ga giường hay áo khoác – những vị trí mà cây lăn bụi thông thường xử lý khá mất thời gian.

Không ít người nuôi mèo, nuôi chó cho biết họ dùng máy này gần như mỗi ngày, vì chỉ cần vài phút là ghế sofa đã sạch lông đáng kể.

Máy sưởi phòng tắm giờ hoạt động… quanh năm

Trước đây, máy sưởi phòng tắm thường bị mặc định là "đồ mùa đông". Nhưng hiện nay, nhiều gia đình tận dụng luôn chức năng quạt gió và sấy khô của thiết bị này.

Những ngày mưa liên tục, quần áo phơi mãi không khô, nhiều người treo đồ trong phòng tắm rồi bật chế độ sưởi vài tiếng để quần áo khô nhanh hơn. Dù tiền điện có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng khá tiện trong các tình huống gấp.

Vào mùa hè, nếu máy có chế độ quạt mát, nó còn giúp phòng tắm bớt bí và giảm cảm giác nóng nực sau khi tắm.

Máy chà sàn không còn chỉ dùng cho… sàn nhà

Một trong những món đồ từng bị nhiều người chê "cồng kềnh, tốn tiền" là máy chà sàn. Nhưng hiện nay, không ít gia đình tận dụng nó để vệ sinh lưới cửa, ban công, nhà tắm hay các góc bám bẩn khó lau bằng tay.

Đặc biệt, những dòng máy có tính năng điện phân nước còn được dùng để tạo dung dịch vệ sinh lau bàn, lau sàn hoặc khử mùi đồ chơi trẻ em.

Điều khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ là cảm giác "đỡ mệt". Thay vì ngồi kỳ cọ hàng giờ, nhiều công việc vệ sinh giờ chỉ còn mất vài phút.

Máy khoan điện trở thành "trợ thủ việc nhà"

Có lẽ ít ai nghĩ máy khoan điện – món đồ vốn gắn với sửa chữa nhà cửa – lại có ngày được dùng để… đánh kem, chà nồi hay trộn bột.

Nhưng hiện nay, trên thị trường xuất hiện khá nhiều phụ kiện đi kèm giúp biến máy khoan thành dụng cụ đa năng. Chỉ cần thay đầu gắn phù hợp, thiết bị này có thể hỗ trợ đánh trứng, làm sạch ron gạch, chà cặn bám ở đáy nồi hoặc vệ sinh kính nhà tắm.

Nhiều người còn ví vui rằng: "Máy khoan giờ chăm làm việc nhà hơn cả chủ nhà".

Thay đổi cách dùng có khi tiết kiệm hơn mua mới

Điểm đáng chú ý là xu hướng này phản ánh một thay đổi khá rõ trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ: không còn thích mua quá nhiều thiết bị chuyên biệt.

Thay vì sở hữu 10 món đồ mỗi món chỉ làm được một việc, nhiều người bắt đầu ưu tiên những thiết bị có thể "kiêm nhiệm". Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm áp lực lưu trữ trong các căn hộ nhỏ.

Dĩ nhiên, không phải mẹo nào trên mạng cũng nên làm theo tuyệt đối. Một số cách dùng "sáng tạo" nếu không đúng kỹ thuật vẫn có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây mất an toàn. Nhưng nhìn rộng hơn, xu hướng tận dụng tối đa công năng đồ gia dụng đang cho thấy một tư duy tiêu dùng mới: mua ít hơn, dùng kỹ hơn và khai thác triệt để giá trị của món đồ mình đã bỏ tiền ra mua.