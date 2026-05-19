5 loại cây cần cắt tỉa ngay còn kịp

Tháng 5 là giai đoạn khu vườn bước vào thời kỳ phát triển mạnh nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm nhiều loại cây cần được cắt tỉa để kích thích ra hoa, phát triển khỏe hơn và giữ dáng đẹp cho mùa hè. Nếu chậm tay, cây có thể mọc rối, ít hoa hoặc kém sức sống trong những tháng tới.

Dưới đây là 5 nhóm cây mà các chuyên gia làm vườn khuyên nên cắt tỉa ngay lúc này.

1. Cây bụi ra hoa mùa xuân

Những loại cây như tử đinh hương, đỗ quyên, nghinh xuân hay hoa đại cát thường đã kết thúc mùa hoa vào tháng 5. Đây là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa vì chúng ra hoa trên cành già.

Nếu để quá muộn, bạn có thể vô tình cắt mất các mầm hoa của năm sau. Khi tỉa, nên loại bỏ cành già, cành khô, sâu bệnh hoặc mọc chéo nhau để cây thông thoáng hơn.

Với những bụi cây lâu năm, chỉ nên cắt tối đa khoảng một phần ba số cành để cây có thời gian phục hồi và ra chồi mới khỏe mạnh.

2. Cây thân thảo lâu năm

Nhiều loại cây lâu năm như cúc tím, cúc vạn diệp, sen đá sedum hay phong lữ rất thích hợp để cắt bớt trong tháng 5 theo phương pháp nổi tiếng “Chelsea Chop” của Anh.

Việc cắt thấp cây khoảng một phần ba chiều cao sẽ giúp cây phát triển dày hơn, ít đổ ngã vào mùa hè và cho nhiều hoa hơn nhờ mọc thêm nhiều nhánh phụ.

Nếu chưa quen, bạn có thể thử cắt một phần bụi cây trước để quan sát sự khác biệt. Đây là mẹo đơn giản nhưng được nhiều người làm vườn chuyên nghiệp áp dụng mỗi năm.

3. Hàng rào và cây thường xanh

Các loại hàng rào xanh như hoàng dương, thủy tùng hay bách cũng cần được cắt tỉa nhẹ vào thời điểm này.

Sau mùa đông, cây thường xuất hiện lá khô, cành xơ xác hoặc mọc mất dáng. Việc tỉa nhẹ trong tháng 5 sẽ kích thích cây bật chồi non nhanh hơn, giúp hàng rào xanh dày và đẹp hơn vào mùa hè.

Tuy nhiên, không nên cắt quá mạnh vì cây cần thời gian hồi phục. Các chuyên gia khuyên chỉ nên tỉa khoảng 20% tán cây.

Ngoài ra, hãy đảm bảo kéo cắt đủ sắc để tránh làm dập lá hoặc tạo vết cắt nham nhở khiến cây dễ nhiễm bệnh.

4. Cây leo nở sớm

Những loại cây leo nở hoa đầu mùa như hoa ông lão hay kim ngân hoa cũng cần được cắt tỉa ngay sau khi hoa tàn.

Nếu để cây phát triển tự do quá lâu, thân cây sẽ rối, nặng nề và khó kiểm soát. Việc cắt bớt các cành già, cành mọc quá dày sẽ giúp cây thông thoáng và tiếp tục ra chồi mới khỏe mạnh.

Đây cũng là lúc nên buộc cố định các nhánh non vào giàn hoặc khung đỡ để cây phát triển đúng hướng. Nên dùng dây mềm để tránh làm tổn thương thân cây đang phát triển mạnh vào mùa xuân.

5. Các loại củ hoa mùa xuân

Sau khi các loại hoa như tulip, thủy tiên hay dạ lan hương tàn, nhiều người thường cắt bỏ toàn bộ cây để khu vườn trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến mùa hoa năm sau.

Các chuyên gia khuyên chỉ nên cắt phần hoa đã tàn để cây tập trung nuôi củ thay vì tạo hạt. Riêng phần lá cần được giữ lại ít nhất 6 tuần để tiếp tục quang hợp và tích trữ dinh dưỡng.

Đặc biệt, không nên buộc lá thành từng búi vì điều đó làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng và khiến củ yếu đi.

Cắt tỉa đúng thời điểm không chỉ giúp khu vườn gọn gàng hơn mà còn giúp cây khỏe, ra nhiều hoa và phát triển bền vững suốt mùa hè. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trong tháng 5, bạn sẽ thấy khu vườn thay đổi rõ rệt trong những tuần tới.



