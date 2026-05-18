“Nhiều người chê căn hộ tầng 1 vừa cũ vừa tối, nhưng sau nửa năm sống ở đây, tôi thấy mình đã chọn đúng”: Câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ lại về chữ “an cư”

Có một thời gian, cứ nhắc đến căn hộ tầng trệt cũ kỹ là nhiều người lập tức lắc đầu: Nhà tối, ẩm thấp, khó bán lại, xuống cấp nhanh, sống bất tiện… Thế nhưng, giữa lúc giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng cao, không ít gia đình trẻ bắt đầu nhìn những căn hộ kiểu này bằng một ánh mắt khác: Không còn là "món hời tệ hại", mà là một lựa chọn thực tế để đổi lấy sự ổn định lâu dài.

Một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình sau khi quyết định mua căn hộ tầng 1 rộng 40m² trong một khu tập thể cũ. Quyết định này từng khiến bạn bè phản đối dữ dội, thậm chí có người còn hỏi thẳng: "Cậu định sống mãi với căn nhà như thế à?". Nhưng sau hơn nửa năm chuyển vào ở, chị lại thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình mình lúc đó.

Điều đáng nói là: Câu chuyện này không chỉ là chuyện mua một căn nhà cũ. Nó phản ánh rất rõ bài toán tài chính, giáo dục và ưu tiên sống của nhiều gia đình trung lưu hiện nay.

"Chúng tôi không mua vì thích, mà vì cần"

Gia đình 4 người của chị từng sống trong một căn nhà thuê chật chội. Hai con sắp vào cấp 1, trong khi khu vực có trường học tốt lại đi kèm giá thuê đắt đỏ. Nếu cố mua căn hộ mới hơn, rộng hơn, khoản vay sẽ vượt quá khả năng chi trả.

Cuối cùng, họ chọn căn hộ tầng trệt cũ kỹ nằm trong khu học đúng tuyến.

Theo chia sẻ của chị, đây không phải quyết định cảm tính mà là một phép tính tài chính rất cụ thể. Tổng giá căn hộ nếu chia đều cho 9 năm học bắt buộc của hai con thì tương đương khoảng 100.000 nhân dân tệ/năm. Trong khi đó, chi phí thuê nhà gần trường học mỗi năm cũng đã lên tới 80.000–90.000 nhân dân tệ.

Nói cách khác, thay vì tiếp tục "ném tiền" vào thuê nhà, họ chấp nhận mua một căn hộ không hoàn hảo nhưng có thể ở ổn định lâu dài.

Đó cũng là điều nhiều gia đình trẻ hiện nay bắt đầu thay đổi: Không còn cố chạy theo "nhà đẹp", "nhà mới", "phải ở tầng cao", mà ưu tiên thứ phục vụ trực tiếp cho cuộc sống thực tế như học hành của con cái, khoảng cách đi làm, khả năng trả nợ và chi phí sinh hoạt dài hạn.

Một căn hộ giá rẻ thường đi kèm rất nhiều "chi phí ẩn"

Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng thừa nhận: Căn hộ cũ tầng trệt không hề dễ sống như tưởng tượng.

Tòa nhà đã hơn 20 năm tuổi nên hệ thống điện nước xuống cấp nghiêm trọng. Đường ống nhà bếp rò rỉ, tường phòng tắm bị thấm nước, nền nhà ẩm thấp. Trong quá trình cải tạo, gia đình phải thay toàn bộ đường ống, chống thấm nhiều lớp và làm lại sàn. Tổng chi phí sửa chữa thậm chí còn cao hơn khoảng 30% so với việc hoàn thiện một căn hộ mới.

Ngoài ra, vấn đề ánh sáng và độ ẩm cũng khiến họ phải đầu tư thêm:

- Thay cửa sổ nhỏ bằng cửa kính lớn để lấy sáng

- Sơn chống nấm mốc

- Mua máy hút ẩm

- Lắp cửa cách âm để giảm tiếng ồn từ bên ngoài

Đó là lý do nhiều người mua nhà lần đầu thường chỉ nhìn vào giá bán mà quên mất "chi phí sau khi nhận nhà" mới là khoản dễ khiến ngân sách đội lên mạnh nhất.

Một căn hộ cũ giá thấp chưa chắc đã giúp tiết kiệm nếu người mua không tính trước:

- Chi phí cải tạo

- Nội thất thay mới

- Chống thấm

- Điện nước

- Lãi vay

- Chi phí phát sinh khi sửa chữa kéo dài

Thậm chí, với những căn nhà quá cũ, việc vay ngân hàng cũng khó hơn. Gia đình này chỉ được duyệt khoản vay 15 năm thay vì dài hơn như các căn hộ mới, khiến số tiền trả hàng tháng cao hơn dự tính ban đầu.

Không phải ai cũng phù hợp với kiểu nhà này

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ của người phụ nữ là chị không hề "thần thánh hóa" căn hộ tầng trệt cũ kỹ.

Ngược lại, chị cho rằng có 3 nhóm người nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua kiểu nhà này.

Đầu tiên là những người đặt nặng chất lượng sống hiện đại. Bởi dù cải tạo thế nào, nhà cũ vẫn khó có được trải nghiệm như căn hộ mới: hành lang xuống cấp, thiếu thang máy, hệ thống tiện ích cũ, cách âm kém…

Nhóm thứ hai là những người mua nhà với mục tiêu đầu tư. Theo chị, các căn hộ tầng trệt cũ thường rất khó tăng giá, thanh khoản kém hơn các tầng cao và thường phải giảm giá mạnh khi bán lại.

Cuối cùng là những người có ngân sách eo hẹp nhưng lại không có thời gian sửa chữa. Bởi cải tạo nhà cũ thực chất là một quá trình rất tốn công sức: từ chọn vật liệu, giám sát thi công đến xử lý vô số vấn đề phát sinh. Với người đi làm bận rộn, đó có thể trở thành áp lực lớn kéo dài nhiều tháng.

"Nhà phù hợp" đôi khi quan trọng hơn "nhà lý tưởng"

Sau nửa năm sống trong căn hộ tầng trệt, điều khiến người phụ nữ này hài lòng nhất lại không nằm ở chuyện lời lãi hay tăng giá bất động sản.

Đó là cảm giác ổn định.

Buổi sáng ông bà ra trước hiên tưới cây. Hai đứa trẻ tan học về có chỗ chơi ngay gần nhà. Cuối tuần, cả gia đình ngồi trong phòng khách nhỏ đón nắng.

Ngôi nhà không hoàn hảo, nhưng lại vừa vặn với khả năng tài chính và giai đoạn sống của họ.

Trong bối cảnh giá nhà vẫn là áp lực lớn với nhiều gia đình trẻ, có lẽ "mua đúng khả năng" đang dần trở thành một tư duy thực tế hơn nhiều so với việc cố chạy theo một căn nhà lý tưởng nhưng phải đánh đổi bằng áp lực nợ kéo dài hàng chục năm.