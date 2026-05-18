TOP 5 kem chống nắng bán chạy nhất Sephora: Chị em toàn cầu mê như điếu đổ, dùng 1 lần muốn mua lại N lần

Nếu là tín đồ làm đẹp, chắc chắn bạn đã từng nghe qua cái tên Sephora. Ra đời từ năm 1969 tại Pháp, hiện phủ sóng hơn 35 quốc gia với hàng nghìn cửa hàng trên toàn thế giới, Sephora từ lâu đã trở thành "thánh địa" của hội mê skincare, makeup, nước hoa và chăm sóc tóc. Điều khiến nền tảng này luôn giữ được sức hút không chỉ nằm ở kho sản phẩm đồ sộ mà còn ở cộng đồng người dùng khổng lồ với hàng triệu review thật được cập nhật liên tục. Chính vì thế, bảng xếp hạng best seller tại Sephora luôn được xem như một chiếc "máy lọc" uy tín, phản ánh đúng những sản phẩm được người dùng thực sự yêu thích chứ không đơn thuần là hiệu ứng marketing.

Giữa vô vàn danh mục hot hit, kem chống nắng vẫn luôn là bước skincare được quan tâm hàng đầu. Đây được xem là món đồ không thể thiếu nếu muốn giữ da khỏe đẹp lâu dài, thậm chí còn được các bác sĩ da liễu gọi là vũ khí chống lão hóa số một. Nhưng để tìm được một sản phẩm vừa chống nắng tốt, vừa không nhờn rít, không vệt trắng, không bí da lại còn hợp makeup thì thật sự không dễ. Dưới đây là 5 cái tên đang bán chạy nhất tại Sephora mà nàng hoàn toàn có thể tham khảo nếu đang muốn nâng cấp routine mùa hè đó nhé!

1. Supergoop! Unseen Sunscreen Invisible Broad Spectrum SPF 40 PA+++

Nếu phải chọn ra một sản phẩm từng khiến nhiều người thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về kem chống nắng thì Supergoop! Unseen Sunscreen chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Đúng như tên gọi, chất kem gần như "biến mất" trên da sau khi thoa. Đây cũng là một trong những dòng sunscreen phổ rộng đầu tiên có finish trong suốt hoàn toàn, không để lại màu, không bóng dầu và không gây cảm giác nặng mặt.

Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, không mùi, thấm nhanh và cực kỳ mượt da. Ngoài SPF 40 cùng khả năng kháng nước, kháng mồ hôi, công thức còn có thêm tảo đỏ, tinh chất frankincense và meadowfoam oil giúp dưỡng ẩm, làm dịu và bảo vệ da tốt hơn.

Điểm cộng khiến sản phẩm này được yêu thích chính là khả năng kiêm luôn lớp lót makeup. Chỉ với 38 USD, bạn gần như có cả kem chống nắng lẫn primer trong một bước. Sau thời gian sử dụng thực tế, nhiều người đánh giá da mềm mịn hơn, makeup ăn da hơn và đặc biệt không gặp tình trạng bí tắc lỗ chân lông. Sản phẩm phù hợp dùng ở bước cuối cùng của routine skincare buổi sáng trước khi makeup.

Nơi mua: Shopee - 1.300.000đ

2. Beauty of Joseon Day Dew Sunscreen Lightweight SPF 50

Beauty of Joseon vốn đã là cái tên quá quen thuộc với cộng đồng skincare toàn cầu nhờ dòng kem chống nắng đình đám. Day Dew Sunscreen là phiên bản được phát triển riêng cho thị trường Mỹ và hiện đã có mặt tại Sephora US.

Sản phẩm sở hữu SPF 50, khả năng kháng nước trong 80 phút cùng công thức chống nắng hóa học kết hợp hyaluronic acid, niacinamide và chiết xuất gạo giúp cấp ẩm khá ổn. Finish dewy căng bóng tự nhiên là điểm cộng lớn, ngoài ra sản phẩm cũng không để lại vệt trắng, không bị vón và tương thích khá tốt với makeup.

Tuy nhiên, do sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ nên Day Dew Sunscreen dùng bộ lọc UV thế hệ cũ hơn so với phiên bản Hàn Quốc. Texture vì thế cũng hơi dày hơn một chút và có mùi kem chống nắng đặc trưng. Nhìn chung đây vẫn là lựa chọn đáng thử trong tầm giá 18 USD/50ml, đặc biệt nếu bạn thích hiệu ứng da bóng khỏe tự nhiên.

Nơi mua: Sephora - 475.000đ

3. Innisfree Daily UV Invisible Korean Sunscreen Lotion SPF 50+ PA++++

Innisfree tiếp tục ghi điểm với Daily UV Invisible Sunscreen Lotion - dòng chống nắng độc quyền tại Sephora sở hữu chỉ số SPF 50+ PA++++, tức mức bảo vệ UVA rất cao theo tiêu chuẩn Hàn - Nhật.

Công thức kết hợp trà xanh, dầu hạt hướng dương và cica giúp cấp ẩm, làm dịu da khá tốt. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đồng thời là vegan và không thử nghiệm trên động vật.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở trải nghiệm sử dụng cực dễ chịu: không bí da, không để lại vệt trắng và không bị pilling. Theo khảo sát thực tế từ người dùng, 100% không nhận thấy white cast còn 93% cảm thấy da thông thoáng hơn sau một tuần sử dụng. Finish glowy nhẹ nhàng cũng giúp sản phẩm hợp cả khi makeup lẫn để mặt mộc.

Nơi mua: Innisfree - 475.000đ

4. Shiseido Urban Environment Mineral Clear Sunscreen SPF 50

Khi nhắc đến những thương hiệu skincare lâu đời và mạnh về công nghệ, Shiseido luôn là cái tên nổi bật. Urban Environment Mineral Clear Sunscreen SPF 50 là minh chứng rõ nhất cho điều đó khi sở hữu công thức chống nắng khoáng 100% nhưng vẫn cho finish trong suốt, gần như loại bỏ hoàn toàn cảm giác "mặt trắng bệch" thường thấy ở mineral sunscreen.

Bên trong công thức là hyaluronic acid, vitamin E và chiết xuất lá ginkgo giúp dưỡng ẩm, chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ da trước các tác nhân môi trường. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và không chứa paraben.

Không chỉ dừng ở khả năng chống nắng, sản phẩm còn được đánh giá cao nhờ hiệu quả dưỡng da lâu dài. Theo thử nghiệm lâm sàng, sau 2 tuần có đến 98% người tham gia nhận thấy da khỏe và rạng rỡ hơn, trong khi sau 4 tuần có 96% cảm nhận độ đàn hồi của da được cải thiện. Đây cũng là cái tên từng chiến thắng giải thưởng Allure Best of Beauty danh giá.

Nơi mua: Shiseido - 1.030.000đ

5. Fenty Beauty by Rihanna Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer Broad Spectrum Mineral SPF 30 Sunscreen

Kể từ khi Rihanna ra mắt Fenty Beauty vào năm 2017, thương hiệu này đã tạo nên bước ngoặt lớn về tính inclusivity trong ngành làm đẹp. Hydra Vizor Huez chính là ví dụ rõ nhất cho tinh thần đó. Đây là sản phẩm tinted moisturizer tích hợp chống nắng khoáng SPF 30 với zinc oxide 15%, đi kèm 10 tông màu linh hoạt giúp hạn chế tối đa tình trạng vệt trắng trên da tối màu và da olive.

Ngoài khả năng chống nắng, công thức còn có hyaluronic acid, aloe và niacinamide giúp cấp ẩm, làm dịu da và hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông cùng vết thâm. Finish cho hiệu ứng da căng bóng khỏe nhẹ nhàng, rất hợp phong cách makeup tự nhiên.

Nghiên cứu lâm sàng kéo dài 8 tuần trên 52 người cho thấy sản phẩm giúp da trông sáng khỏe và ẩm mượt ngay sau khi thoa. 98% người dùng đồng ý rằng các khuyết điểm được cải thiện rõ về mặt thị giác chỉ sau một tuần, còn sau 8 tuần da mịn hơn tới 25%.

Hydra Vizor Huez đặc biệt phù hợp với những ai thích routine tối giản buổi sáng vì chỉ cần một bước đã có dưỡng ẩm, chống nắng và hiệu ứng makeup nhẹ nhàng.

Nơi mua: Fenty Beauty - 1.175.000đ

Danh sách best seller tại Sephora cho thấy một điều rất rõ: người dùng hiện đại không còn chỉ tìm kiếm một loại kem chống nắng đơn thuần. Họ muốn sản phẩm phải nhẹ mặt, đẹp da, hợp makeup, không bí bách và đủ dễ chịu để dùng mỗi ngày. Mỗi cái tên trong danh sách này đều giải quyết ít nhất một "nỗi đau" quen thuộc của hội skincare, rất đáng để hội chị em "add" vào giỏ hàng mùa hè này.