"MC đẹp nhất VTV" nghỉ việc ngay khi cưới thiếu gia kém tuổi: Ở biệt thự trắng xa hoa, hạ sinh quý tử cho gia tộc

Từng là một trong những MC quen mặt của VTV, Mai Ngọc không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh "cô gái thời tiết đẹp nhất nhà đài" mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống chuẩn "phú bà". Sau khi công khai hạnh phúc mới vào cuối năm 2024, nữ MC bước sang một chương hoàn toàn khác: làm vợ, làm mẹ và tận hưởng cuộc sống yên bình trong cơ ngơi bề thế của gia đình chồng.

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1992), đến từ Bắc Ninh. Anh hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình với hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới. Sau đám cưới, Mai Ngọc tạm dừng công việc tại đài truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện cô cùng chồng và con trai sống chủ yếu tại biệt thự của gia đình chồng ở Bắc Ninh - cơ ngơi được nhiều người ví như một tòa lâu đài châu Âu giữa đời thực.

MC Mai Ngọc cùng chồng thiếu gia.

Qua những hình ảnh được Mai Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội, căn biệt thự gây chú ý bởi quy mô rộng lớn cùng phong cách kiến trúc tân cổ điển cầu kỳ. Tông màu trắng được sử dụng xuyên suốt, kết hợp nhiều chi tiết trang trí mang hơi hướng châu Âu, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn thanh lịch.

Dù không phô bày toàn bộ không gian sống, chỉ vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ khiến nhiều người trầm trồ trước độ bề thế của căn nhà.

Một số hình ảnh căn biệt thự được hé lộ trong ngày cưới của nữ MC.

Một trong những không gian gây ấn tượng mạnh nhất chính là khu vực cầu thang. Trong loạt ảnh cưới đầu năm 2025, Mai Ngọc xuất hiện trong tà áo dài trắng, đứng dưới cầu thang lớn của biệt thự. Chỉ một góc nhỏ cũng cho thấy sự nguy nga của không gian với thiết kế uốn cong mềm mại, lan can cầu kỳ và tông vàng chủ đạo.

Sảnh chính của căn biệt thự còn nổi bật với nhiều chi tiết dát vàng, mang phong cách tân cổ điển đặc trưng. Không gian rộng lớn khiến nhiều người liên tưởng tới những tòa lâu đài châu Âu.

Loạt ảnh ngày cưới cũng tiết lộ không gian phòng thờ rộng rãi, trang nghiêm của gia đình.

Khu vực tiếp khách được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ cảm giác ấm cúng. Nội thất trong nhà đồng bộ với gam màu trung tính, kết hợp rèm cửa, thảm và kệ trang trí có thiết kế tinh tế.

Vào các dịp lễ Tết, biệt thự thường được trang hoàng bằng rất nhiều hoa tươi, giúp không gian thêm rực rỡ và đậm chất sống sang. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy gia đình đặc biệt chú trọng tính thẩm mỹ trong từng chi tiết nhỏ.

Trong một số bức ảnh check-in tại nhà chồng, Mai Ngọc khéo léo hé lộ khu vực tầng 2 với thiết kế tối giản nhưng hiện đại. Các đường nét trong nhà mang phong cách tinh giản, sử dụng nhiều gam màu sáng để tạo cảm giác rộng và thoáng. Mai Ngọc dành một góc riêng để cây đàn piano đắt giá.

Phòng ngủ của 2 vợ chồng lựa chọn phong cách sang trọng với hệ giường gỗ quý hiếm, không gian tông trắng kết hợp đèn vàng ấm áp. Mai Ngọc từng chia sẻ mong muốn xây dựng một tổ ấm ấm áp, tiện nghi và tinh tế. Điều này cũng được thể hiện rõ qua cách cô chăm chút từng góc nhỏ trong nhà.

Không gian dành cho con trai đầu lòng của Mai Ngọc cũng nhận được nhiều sự chú ý. Căn phòng sử dụng tông nâu be chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Toàn bộ nội thất đều được lựa chọn theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, gồm giường cũi rộng rãi, kệ đồ chơi bằng gỗ tự nhiên, tủ quần áo riêng và hệ thống đèn vàng nhẹ. Cửa lớn hướng ra ban công giúp căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Mai Ngọc cũng chuẩn bị đầy đủ xe đẩy, quần áo sơ sinh và nhiều vật dụng cần thiết từ trước khi con trai chào đời.

Không gian sang trọng dành riêng cho quý tử của cặp đôi.

Bao quanh biệt thự là khuôn viên rộng với nhiều cây xanh lớn, tạo cảm giác riêng tư và thoáng đãng. Sau khi sinh con, Mai Ngọc thường đưa bé Panda đi dạo quanh sân vườn để tận hưởng không khí trong lành. Không gian xanh cũng góp phần mang lại nhịp sống bình yên hơn cho nữ MC sau nhiều năm làm việc trong môi trường truyền hình bận rộn.

Sau biến cố hôn nhân cũ kéo dài 17 năm, Mai Ngọc hiện được nhiều người nhận xét đang có cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai, tập luyện, yoga và tận hưởng cuộc sống gia đình. Dù tạm dừng công việc MC, Mai Ngọc vẫn giữ kết nối với bạn bè thân thiết. Cô thường mời hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Hoàng Anh hay MC Ngô Mai Phương về Bắc Ninh chơi, gặp gỡ tại quán cafe và nhà hàng của gia đình chồng.

Những hình ảnh được chia sẻ thời gian gần đây cho thấy nữ MC đang tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy đủ và bình yên trong căn biệt thự trắng bề thế của gia đình chồng thiếu gia.